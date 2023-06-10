九子∕圖

1989年秋天開始我上大三。那年到十月下旬才開學。開學以後中文系組織學生集中學習，之後還有小組會和思想檢討。1990年春節以後第二學期開始，之前的思想檢討會基本結束，北大全校正常上課，就像什麼都沒有發生一樣，就像魯迅在〈紀念劉和珍君〉裡寫的：「時間永是流逝，街市依舊太平。」按照系裡的課程安排，我們那年需要上的課包括「當代文學」的最後一部分。原先給我們上當代文學的H老師，1989年以後已經去國，剩下的「當代文學」由班主任Z老師接手。Z老師才華橫溢、為人謙和，只比我們這些學生大六、七歲，是中文系1981級的本科生，畢業後讀博士，然後留校，是系裡的青年教師骨幹。

八○年代後期，國內的文學評論界開始熱烈地擁抱西方哲學和文化理論，大量來自法德英美理論經典被翻譯出版，結構主義、解構主義、新馬、文本閱讀、德里達、福康是時髦的buzz word，就像如今的AI、流量、平台、出海等這些熱詞。Z老師特別愛好解構主義，上課時常引用德里達、拉康的話。他智力過人，過目不忘，對新理論新思想的領會迅速，如砍瓜切菜。他說的最多的是「欲望的能指」。這個詞我猜測最早來自於台灣學界的中文翻譯，這個猜測不一定對，但當時我們真是遍尋無門，找不到任何可以解釋的出處。我們這些好學不倦的學生都百思不得其解。多年以後我看到英文裡的subject of desire，才忽然明白那個遙遠的大學時代的「欲望的能指」指的到底是什麼東西。

不用說，Z老師對中國當代文學的闡釋角度和框架，很受西方的文化理論尤其是解構主義影響。幾次課下來，Z老師突然滿臉惶恐，眉毛擰成一個結，連連搖頭。我問，怎麼回事？他指指學生桌上的小答錄機——按鈕一按，口吐真言，字字被固定在磁帶上，若真有什麼事，昭然若揭。他這麼一說，我想想也對啊，答錄機這種東西，說是為了便於上課記筆記，隨時都可以變成堂證利器呢。這個想法，讓我狠吃了一驚，用如今的話來說，我過於天真的世界觀和有限的經歷限制了想像啊。

那時大學生，若家裡經濟情況好一點，可配備一只微型收錄兩用機。我還記得我那台是熊貓牌的，是當時江蘇省電器大廠出產，一百多塊錢人民幣一台，很耐用。說是微型，其實只比一塊板磚小一點、輕一點。很多女生上課喜歡帶上，在課堂上錄音，以備課後補齊了筆記。上課錄音，講座也有錄音，這是當時北京 大學校園裡普遍做法，至少是我，從來沒想過錄音除了提供補全筆記的資料，給蹺課的同學留下懶人包，還能有什麼別的用處。虧得班主任火眼金睛，意識到原來錄了音就可以去舉報了。向誰舉報？怎麼舉報？這在數碼科技和智慧手機 尚未開發的年代，都是很蹊蹺的問題。

一旦有舉報的念頭，我們的青春從此結束了，過去的一切天真爛漫、天馬行空都煙消雲散。這是我在那個時間點上發現的校園的最大變化，危險可能就在身邊。這個變化，像一個不起眼的癌細胞 。對於健康的青春的身體，這顆邪惡的細胞還發生不了什麼侵害，但假以時日，一年、兩年、十年、二十年、三十年，它便跟貪婪的病毒一樣，迅速地吸收營養，繁殖壯大，占領宿主的身體、頭腦和心靈。甚至我覺得它比癌細胞還要邪惡，因為癌細胞只毒害一個身體。而舉報機制，讓無知無識的青年變成渾身布滿眼睛的孔雀，隨時用教條監視別人，危害別人。

希臘神話裡的阿耳戈斯是一隻又蠢又慢的百眼巨人，算得上是舉報鼻祖。他受赫拉之命監視母牛，最後阿耳戈斯被神使赫爾默斯殺了，赫拉念及巨人沒有功勞還有苦勞，把他變成了孔雀。孔雀，是舉報者的化身，你看看它的羽毛上布滿那麼多眼睛圖案。八○年代末的北大，是孔雀尚未行走於校園的年代，文字、聲音、磁帶上的記錄，不會變成構陷罪名的幫凶。書包裡的收錄機，可以放音樂，可以聽新聞，可以給課堂講課錄音。

1990年那個春天開始，一切都變了，答錄機變成一個危險的東西，你說過的話可能隨時隨地被記錄在案。

我大學畢業以後很快出國。我的很多同學考回母校中文系讀研究生。據同學回憶，到1994年再上Z老師的當代文學課，他已經用馬哲革命文藝理論來解釋新中國的文藝創作，拉康、德里達不提了，「欲望的能指」也不指了。此一時彼一時也。再過十年，Z老師官升北京市文化局局長，在《環球時報》上開專欄。曾經遍布校園像磚頭一樣的小答錄機，很快被更微小但更耐用的專業錄音筆取代，錄音筆不僅體積更小，而且錄音時間長，一次可以錄很多小時而不需要換新磁帶。課堂上是否還有同學錄音？錄音後會不會舉報？不得而知。

近十年，國內大學舉報風盛行。去年復旦大學開文學討論會，主題是抗戰時期的文學。我線上參加，講座開始不到半小時就被舉報，那段時間我全程線上，根本沒聽出有什麼犯上作亂的言論值得舉報。可見我這樣五十多歲的老中文系畢業生，跟二十出頭的大學生比起來，聽覺已經遲鈍到什麼地步了。三十多年前班主任的警覺，真是有預見性。

以此文紀念那個六月初的日子。

（寄自康州）