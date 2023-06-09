破洞星圖手記2022（下）

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十二月中，在BBC網站讀到一篇報導中國人民抗議防疫封鎖，引用網民網上的言論：

「卡爾塔世界杯開幕了，現場球迷沒見誰戴口罩 ，也沒聽說要看核酸檢測 證明，難道他們和我們生活的不是一個星球？」

「看台上和球場外人山人海面無口罩的人群那麼可愛。原來我只羨慕世界杯賽場上的球員，現在更羨慕那些坐在看台上的觀眾！」

許多人走上街頭抗議，高喊：

「自由！我們要自由！解封！」

「習近平 ，下台！習近平，下台！」

大膽到讓人擔憂：下一步官方會怎麼對付？

沒想到習近平政府迅即改變方針，取消清零政策，不再要求核酸檢測結果，甚至開放出國旅行發放護照。同時，每天有數百萬人感染病毒，死亡人數飆升，政府宣布不再公布這些數字。

一條微博評：「病毒並沒有被清零，是政府的可信度被清零。」

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偶爾寫英詩玩，念給B和友箏聽。B也感染，有時夢裡寫詩，醒來就不記得了。

我倒是沒夢中寫詩過。

一晚B夜中醒來不能入睡，胡思亂想，來了一首詩。

隔天早晨寫下來給我看，是不知所云的荒唐詩。因為難得特地記下。主要幾句翻譯是：

所以我在這張紙片上

寫下這

我知道將會在這紙片上

記下的時刻。這就是了。

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年終寄新作〈一件都太多〉給老友看，痛斥美國種種荒誕可悲現狀，尤其是無能處理的槍擊屠殺案，除了一連串髒話無以表達。

他看了回信說：你在遙遠的中國有知音呢。附了個連結。

是某媒體徵選一個最能代表2022年的字，某人選了：操。

我幾乎大笑。

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英國十九世紀偉大小說家喬治．艾略特有一段話特別發人深省，大意是：

「設若留心去觀察體會一般人的生活，我們會像聽見了青草生長和松鼠心跳，給寂靜另一邊傳來的轟轟聲震死。可是，我們當中最聰敏的卻塞滿了愚蠢走過。」

那生命轟轟震耳的比喻特別驚心：有多少震耳欲聾的聲音我沒聽見？

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一晚看了部紀錄片，拍的是達賴喇嘛和南非大主教戴斯蒙．圖圖對談快樂之道。

兩人不同種族國籍不同宗教信仰，背景差異巨大。然都歷經大劫大難，淬鍊出相通的人生哲學，是知心至交。可是難得見面，在一起時便牽手拍肩說笑，像兩個淘氣的小男孩。

談到生命裡的苦難，達賴喇嘛說：「其實那些都是考驗，你若把那些受苦的事想成是機會，反而讓你受益，就不會覺得那麼苦了。」說自己其實喜歡流亡，才能離開布達拉宮，走進外面世界，學到了許多東西。若留在西藏，就沒有那些機會了。

圖圖同意苦難是一種磨練，讓我們成為更好的人，然而補充：「可是我們是人，有感覺。痛苦就是痛苦，一旦感覺到就是很痛，很難受，不能假裝沒有。」

圖圖的話比較溫暖，說時眼神流露出深厚的悲憫。然後整張臉亮起來，勉勵：

「記住了，你是個進行中的傑作，只是還沒完成。」

那晚我帶了兩位老人的笑語上床。（下）（寄自新澤西州）