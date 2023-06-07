破洞星圖手記2022（上）

1

生日那天早晨，起床不久，在廚房用微波爐煮麥片。B下樓來，面帶神祕微笑走近，說生日快樂，一邊從身後伸出雙手，把一團看來糾纏不清的東西掛在我胸前。原來是一條粗紅紗帶連起的兩捲衛生紙筒，要我先看衛生紙筒上的書簡。

原來是他給我做的魔幻望遠鏡，透過衛生紙筒可以看見愛情。

好玩的生日禮物，異想天開。

許多年前，一次他也是沒給我買生日禮物，只好當天匆匆「製造」。同樣呆氣可愛，可是大不相同。讓我微笑了好幾年，這時想到還是笑。如果寫出來，可叫「天青瓷瓶裡的情書」。

很多年來，我們幾乎不過生日了。應該說是，接連好幾年，我徹底忘了B和友箏的生日。

去年B生日那天他「癡癡」等我記起，可是毫無跡象，最後說要打電話給雙胞弟K祝賀生日，我才噢一聲，豁然醒悟。

2

十月中到紐約參加B姪女的慶婚派對，順便到緬因看K和太太凱特 。

一天到濱海公園去尋菇，B無心發現一棵橡樹底一大橐俗稱林中母雞的菇，凱特高興忘形，笑得像個孩子。B和凱特合立，她雙手抱菇，K給他們照相，我照他們三人。然後她拿出事先準備好的袋子裝了，大家分道繼續。B和K一下走不見了，我和凱特落後。她找菇，我找苔。

太陽西斜，到了該回家的時候，遊目林中，不知他們倆在哪裡。凱特高聲大喊K，不久他現身了，不見B。我給B簡訊找他。凱特一見K空身，第一句話：菇呢？他說：我不知道。她吼：什麼你不知道！不是你背了嗎？答：我沒背。她大吼，口鼻冒煙目射兇光：你沒背？你居然就把那袋菇留在那裡？那B背了嗎？他不知道。如果目光可以殺人，像《封神榜》裡陸壓道人的寶貝葫蘆射出白光一轉，K就腦袋落地了。她叫他回停車地點，並不遠，她要順原路回去取菇。

過不久我和K都在車旁等了，我剝下一小片和他分了嚼，微有草香。不久凱特緩緩走來。她沒找到菇袋，問K怎麼回事。他說不知道，她又吼了起來。他趕緊笑說他去拿了，在後車廂裡。打開車廂，果然那菇安全無恙，新鮮如花。不，如一隻年輕的母雞。這時B才從容走來，當然沒背菇，嫌重，留在了樹底。只因兩位男子漢不是白癡，而我們女子以為他們理當負重道遠。

當晚B和K清了一小部分菇，炒了配義大利麵，可惜沒什麼滋味。這菇有的超市買得到，帶點煙燻味，總比我們以前在紐澤西林裡採到的好吃。剩餘的多沙和蟲，我們三個建議拋棄。凱特不願，後來耐心清理乾淨，用醋和鹽醃了，寄了一罐給我們。

3

感恩節前，出乎意料，鄰居翠斯汀給了我一條她織的藍紫圍巾附帶謝卡。

當晚我就戴了，繞脖子兩圈暖烘烘，寫簡訊致謝。隔了一星期，我在手機 上畫了速寫自畫像〈我的新圍巾〉，用簡訊寄給她。她回：真可愛！是數位畫嗎？我答：手機上畫的。用一根手指。每一畫都不對，一邊畫一邊擦，從頭到尾邊改邊搶救。花了十分鐘。

之後我試圖再畫類似速寫，都一塌糊塗。

4

B睡覺穿的運動衫破舊不堪，後背右肩一片大小破洞，蕾絲似的，破得很藝術，隱隱似有章法，像星圖，抄下來就可以成為運動衫設計。我已可想見穿在某年輕女子身上，很藝術的展露肩背。唯獨絕不能實現，一旦設計出來穿上身，那自然破洞的無心就蕩然無存了。

就像牛仔褲上特意設計的破洞，說穿了的只是：假。

那件破運動衫終於鞠躬盡瘁不再穿了。不過我留著，偶爾展開來看，欣賞那些只有時間造得出來的破洞。（上）（寄自新澤西州 ）