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灰燼的滋味（下）

陳宗佑

4.

除夕夜，我在後陽台燒著拜完的金紙。

爐壁的孔洞吸入氣流，捲起烈火，一張張金紙瞬間變得捲曲，由黑轉白，燒化成灰。金爐的火光輻散出源源不斷的暖意，片刻就讓冰冷的手腳回溫。白鐵爐身經年燒得焦黑，火氣烘烤著臉，烘得我滿身煙燻味。

記得從小就被告誡，每一張金紙在投入火堆以前都要先對摺，讓空氣在紙張的空隙之間流通，只是過了這麼多年，手拙的我燒金手勢仍然不太俐落。一開始我一張、一張地摺，後來我一疊、一疊地拗，就算摺疊得再工整，還是拗得七零八落，最終還不都是被火吞吃殆盡。

那天，我刻意盯著金爐，雙眼被燻得流淚，卻久久不移開視線，也不曉得是倔強還是愧疚。那就像，很認真、很認真地問自己一個問題，問得幾乎要灼傷自己的雙眼……黑色的瞳仁，落入高速絞盤的咖啡豆，被軋碎的語言文字，被鬼火纏繞的心，只能燙傷自己的眼淚，不知道要怎麼煉出自己的人生，向什麼獻祭、向誰信仰。

據說，使徒彼得慌亂逃出尼祿焚毀的羅馬城，在路上，他遇見了基督。

「主啊，你要去哪裡？」當彼得逃離了他與十字架的約定，基督告訴彼得：「我要回到那個熊熊烈火蔓延的羅馬，再一次，被釘在十字架上。」

生命裡總有太多火花與你無關，然而正是如此，灰燼才會渴求餘火。潛藏在你苦與樂、哭與笑的底層，那些細細悶燒的事物。爐中殘留的火光漸弱，直到爐燼一片片被氣流翻動，冷空氣輕輕吹開餘焰，在灰白邊緣，一絲絲紅光明滅閃爍，彷彿一種存在的信號，如脈搏，如心跳。

燒完最後一點金紙，等到火焰衰微，關上燈，我走回祖父過世之後，一年就這麼熱鬧一次的飯廳。我知道，等到夜深了，年節空蕩的台北城，在幾條街外炮仗和煙火的爆裂聲之間，總會橫躺著一陣又一陣長久的沉默。

那是深邃、濃黑，難以丈量邊界的夜闇，它浸濕這座永遠疲倦、卻無法入夢的城市。明天一早，我會將它倒入杯中喝下，一如過去每一個早晨──畢竟只有如此相信，我才能讓自己稍稍清醒。（下）

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