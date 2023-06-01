吳孟芸∕圖

成年後我幾乎不再觸碰童書，也從未相信過童話。唯有某次整理書櫃時，掉在腳邊如禮物盒般的紅色封皮書，不經意地喚起我早已束之高閣的記憶，想起安徒生曾經寫過〈紅舞鞋〉這樣一個殘酷又美麗的故事，這也使我隨著女主角卡倫的步伐，回到小時候的一個颱風天。

那時，家門前的電線桿因為被強風吹斷，停了電。年幼的我無所事事，就在客廳廚房之間的長廊學電視上的模特兒走秀。小孩子總喜歡模仿大人的樣子。我翻出家裡的鞋子，一雙接著一雙地換。我的觀眾只有奶奶。奶奶老年失智 ，我從未與她進行過正常的對話，但是無論我說什麼，她總會笑著對我說：「真是調皮！」那時我就知道，我把奶奶逗笑了。自那時起，奶奶成為我年幼時能夠毫無忌諱傾吐童言的對象。

奶奶從救護車上被抬入家門的時候，雙腳如拐杖般彎了起來。上次見到她，是在爺爺的告別式上，她坐在輪椅上，從安養院專車被扶下來，見爺爺最後一面。這次奶奶比上次見到時更瘦了一些，幾乎已是皮包骨。葬儀社的叔叔阿姨合力將奶奶抬入保溫箱裡，再為她換上一身乾淨的衣裳，給奶奶整理儀容，最後他們將一雙玲瓏可愛的繡花鞋套在奶奶腳上。看到這一幕，我倍感欣慰，只因在我的記憶裡，奶奶是不曾外出遊玩的，有了這雙鞋子，一定可以使她在過橋之時，能夠像少女時期逛街旅行那般輕盈自在。

前年今時，也正是爺爺的喪禮。爺爺年輕時為了維持家計從事漁業，某次從屏東遠航到台東捕魚，因意外感染而雙目失明。在那之後，隔壁村裡有個因其外貌而被稱為阿醜的叔叔，經常會帶著幾條鮮魚來給爺爺。阿醜叔來了，一老一少就在家門口喝上幾杯保力達敘舊聊天。頓時覺得在紛紛擾擾的世界裡，人與人之間的情誼竟是如此純粹。後來阿醜叔走了，留下了爺爺，爺爺只能獨自躺在後院竹席上靜靜地吹著風。

爺爺奶奶留給我們的似乎只有一生都擺脫不掉的貧窮，還有小時候許多個無法入睡的夜晚裡，眼睜睜地看著親戚們如何在小孩面前上演如電視劇情般地搶遺產、保險的記憶。我曾親眼目睹母親和姑姑在爭搶財產歸屬權時，由激烈的口角爭執演變成手來腳往，親眼目睹她們貓一般地抓撓對方的臉，爸爸夾在中間，卻對此無能為力。

某次爸爸喝醉，打破了媽媽的頭，爺爺直接報了警，警車徑直將我送往社會局。我人生中第一次坐上警車，以為自己做錯了什麼。然而我不能發出一點聲音，因為在老師和家人口中，我是乖巧的孩子，我是沒有辦法改變大人的，我能做的只有不讓父母擔心，只有好好念書。

爺爺死了之後，留下孤單的奶奶。然後是奶奶的葬禮。半夜十二點的棚子裡，我從晃著晃著幾乎快解體的竹椅上醒來，恍惚覺得爺爺好像是前幾天才離開的，這個靈堂其實還沒拆掉，只是換了奶奶的裱框照片。出殯時，家裡人依著指示繞著遺體爬行。不禁讓我想到，在未來的某日，我也會像這些大人一樣，跪在父母的遺體面前，面對他們蒼白無血色的軀體，餵食他們最後一口飯，然後再順著棺材爬上兩三圈。我必須要假裝很難過地在死去的父親面前哀悼痛哭，然後說著一些和內心相悖的悼詞。這樣的場景常常在某些夜晚突然浮現在我腦海中。

我年幼時的一個朋友，他的父母雙雙死於一場車禍 。我依稀記得，朋友的姑姑要求他在葬禮開始時一定得大聲哭泣。但當時的他硬是憋著，一滴眼淚都沒有流出來，讓他的親戚們很是氣憤。等所有人都走了以後，那個朋友卻抱著我聲嘶力竭地哭了好久。我問：「你為什麼剛才不哭？」他哽咽著回答我：「我覺得自己很可憐，爸媽都死了，我還要在他們的葬禮上去表演傷心，傷心不是本來就應該的嗎？」說完他又痛哭起來。

如此的心靈矛盾，使得我迫切想要逃離這樣的世代循環。爺爺奶奶沒有留下什麼給我們，僅有的只是這一間老房子，還有兩個不孝的女兒，以及一個兒子——也就是與我幾乎不再有交集的父親。奶奶的精神病、父親酒後的人格分裂、以及寫下如此惆悵文章的我──線一般將三者串了起來，彷彿在某種程度上，有著無法言喻的關聯。

奶奶下葬的時候，我和一個叔叔去看過墓地，之前手工挖的墓地，現在用挖掘機幾下就挖好了。隨著奶奶下葬入土，那位叔叔在我旁邊，似是對我耳語，也似自言自語，他說：「你看，人簡單嗎？是啊，人死不過黃土一抔，什麼也帶不走，留下一些身後事，也會隨著時間消散在光陰裡。」

只要想到我們一家人無法擺脫的貧窮和圍繞一生的痛苦，我就會惆悵不已，並覺得，這些痛苦在這輩子也無法被其他好事相抵消除。在那方我不知道的世界裡，是否有人能像當年的爺爺一樣，不顧一切地將奶奶從遙遠的村落平平安安地指引回家，穿堂越巷，免除世俗紛擾，免除一切牛鬼蛇神的侵擾，到達極樂彼岸呢？

人活一世，有人一貧如洗，有人肥馬輕裘，經歷過這世間的人都會明白一個道理，那就是：世界是不公平的。如果說上帝給我們的還有一絲平等的話，那就是生與死。我們都會走到生命的終點，或快或慢，無關財富與權力。對於死，我曾聽過一個傳說，就是老年的夫妻，其中一位去世後，另一位若在三年內也去世，那麼兩人便是到了另一個世界裡再續前緣。如果傳說是真的，爺爺奶奶一定是在另一個世界相聚了。

世事變化萬千，在每一個世代裡，愛情總以符合時宜的樣子出現，我的父輩如此，上上一輩更是如此。爺爺和奶奶生前平凡的生活，就是他們愛情的樣子。可等到了爸爸和媽媽這裡，酒精和鮮血就成了他們愛情的縮影，或者說是他們婚姻的縮影。不知從何時起，愛情已經不等於婚姻了，我也是從父母那裡才知道，所謂「白頭偕老」是多麼地困難。

最後一次在醫院看到奶奶的時候，媽媽讓我把一百元的紅色紙鈔，放入奶奶戴著的白色手套的掌心裡，這樣做是告訴奶奶，孫子來看他了，希望她能聽見我們最後對她說的話。這也使我想到年幼時，奶奶總能在我的任性撒嬌下，偷偷給我許多零用錢。如今輪到我把錢放入奶奶手裡，居然是在奶奶去世以後，想到這裡，我的心臟便隱隱作痛。童年的我，如同光碟機一般向奶奶訴說一些天真無邪並且毫無邏輯的故事，如今奶奶卻再也聽不到我的聲音。所有關於奶奶的回憶都將伴隨禮儀師的超渡，以及最後一炷香的雲煙一併散去。

當悲劇來臨，無關的人都會勸我節哀，可我卻不能真的節哀。奶奶死後又過了一個冬天，我路過商店的櫥窗，在最顯眼的位置上，擺著一雙紅鞋，沒來由地，我有了些許想哭的衝動。它讓我想起奶奶。記得最後一次和奶奶過冬天，奶奶腳上依然是一雙拖鞋，裸露的腳趾上，布滿泥土和油漬。就是這麼一雙髒鞋，直到奶奶去世前依然在穿著。我也曾想過為奶奶買一雙新鞋子，可是當我離開奶奶住的房子，走回自己生活的世界後，就把這件事遺忘了。

那一刻，我再也沒有興致逛街了。一路回家，路邊的景象於我而言就像靜止的時空，唯剩冬天的風如刀一般刮在臉上。我把自己關在小小的房間裡，心情就像最後一絲被窗簾擋住的光，想要掙扎，卻無所適從。我不明白我是想念逝去的奶奶，還是厭惡這世間的悲哀。我們注定都會看到世界的荒誕，或悲嘆或哀憐，可最終，我們又都會成為荒誕的主角，這樣的傷悲，無法閃躲，也無人能訴。

我在電視機的歌聲中沉沉睡去，流出的眼淚像是抽光了我所有的力氣。那一覺我睡得很長，我人生所有的經歷，都像是電影 一樣再次重演——我在走廊學模特走秀的樣子，爸爸染血的雙手，靈堂裡爺爺的照片，奶奶腳上的紅鞋……。夢的最後，是一片絢爛的光影，爺爺靜靜坐在光影裡，看著奶奶在笑，如同她再次聽到我童年時的童言童語。

櫥窗裡那雙耀眼的紅鞋最終被我買回家，它是我對奶奶的思念，對過往荒誕日子的思念。只是它不再讓我流淚，不再讓我躲避世間的不可理喻。它擺在窗檯下的鞋架上，就像一個休止符，終止在奶奶離開之前。而之後的日子，就像灑在它上面的陽光，只留下暖心的溫熱。