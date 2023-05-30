無意間走入天堂（上）

花園邊的遊廊。（李源．圖片提供）

居住在墨西哥米卻肯州的土著居民認為，位於帕茨夸羅北部的湖中Janitzio小島是亡靈節的起源地，人死後靈魂化作蝴蝶飛來此島。西班牙征服者來了之後，該地區古老儀式又融合了天主教文化及傳統，每年十一月一日，在這個充滿象徵意義和儀式的亡魂之夜，人們在墓地上鋪上鮮花、食品、裝飾，點上蠟燭，有時還伴有音樂，家人整夜圍坐在燭光閃閃的墓地邊，充滿了神祕感。最獨特的是，當地漁民依然會唱著古老的民謠，划著點有蠟燭和裝飾著鮮花的木筏前往湖中小島。傳說，如你懷著一顆純淨的心渡過湖面，就能在湖中看到亡者親人的臉倒映在湖面上。

我被這個神奇古老的傳說和儀式所吸引，它刺激了我豐富的想像：一片幽深黑暗的湖面被點點柔和的燭光和祭祀黃菊花照亮，如同蒼穹天河的點點繁星，湖面漂浮的一張一張亡人的臉尋找著他們難以捨棄的親人，想對著木筏上的活人傾訴在陰間世界的快樂和憂傷。我在遊客如潮水般地湧入之前來遊覽小城。

一進帕茨夸羅我就被迷住了，小城仍然完好地保留著典型的殖民時期特徵，街道兩邊一排排高矮不齊紅瓦房屋，紅白二色的牆壁，如同秘魯著名的城市庫斯科。廣場周邊有老建築和長廊，陽光射入長廊中照在花花綠綠的糖果攤位上和百年老店櫥窗上，衣著樸素的墨西哥人來來往往，小桌邊喝咖啡或慢慢地吃著大盤的玉米餅夾雞肉洋蔥辣椒的悠閒男男女女，一個年輕男人在一張餐桌邊彈吉他邊深情地唱著情歌。

晚上七點多鐘，我在小吃市場買一個玉米粉蒸肉塔馬利粽，與幾個當地人一起擠坐在小桌邊的長椅上，吃一頓簡陋的晚餐。飯後我悠然自得地在廣場附近的一條人少寂靜的方塊石街道上漫步，這是我到達帕茨夸羅的第一個傍晚，此時的天空就像中國貴州侗族那些婦女敲打出來的純淨墨藍色光亮的巨大帷幕，初出的月亮無聲無息，忽隱忽現地露出一點臉來，偶爾從廣場那邊傳來一個女人深沉西班牙語的歌聲，這是一個溫柔之夜，沿街的房屋門窗都是緊閉著，只有一兩扇被燈光照亮的窗戶，顯得深邃和神祕。我很享受在一個古老美好的異國他鄉孑然隨意地漂泊。

經過一棟雪白高牆老宅時，右手邊緊閉的一扇厚重的黑門「格拉」一聲地打開了，似乎正在等著我的到來。從裡面走出一位當地的中年婦女，此刻，我無可救藥的好奇心又發作了，往裡面瞟了一眼，整潔漂亮的走廊兩邊擺放著兩個高大發亮的棕色大陶瓷瓶。

「博物館 嗎？」我用義大利 語問。

女人一時沒反應過來，楞楞地看著我這個陌生的外國人。此時，從第二道鐵鑄鏤空花門內走出一個高大的白髮先生，他帶點防備地問：「你有什麼事嗎？」

「這是藝術長廊嗎？」

「這是私人住宅，你從哪裡來？」他邊說邊跨出大門，好像急著要去什麼地方。

「從義大利過來的。」

聽到這話，他落在我身上的目光凝固在疑惑中。我笑了。「我原籍是中國，只不過多年住在義大利而已。」

他臉上的疑惑頓時轉變成一種不明的興奮。

「你是中國哪個地方的？」

「一個非常著名的城市。」

「北京？」

「NO。」

「上海」

「NO。」

「我的城市目前比這兩個城市還要有名，世界上所有的人都知道，武漢 ，現在還有哪個中國城市比武漢更有名呢？」我調侃地說。

「我去過武漢。」他也馬上驚喜地說。似乎這讓他與這幾年發生的重大疫情歷史事件相連。他準備離開的腳停在那裡不動了。

他就是我在帕茨夸羅第一個夜晚偶遇的巴黎攝影師迪迪，他曾到中國旅行拍攝風景。顯然，他很高興遇到一個能夠跟他談中國的人，讓他再次喚醒對中國的美好記憶。

我們隨意地聊了十來分鐘，分手時，他隨口說了句：「你住在哪裡？明天早上十點左右來我家，我帶你參觀我家。」

我的旅館離他家很近，就在附近。

第二天上午大約十一點，我按響了昨夜那扇大門的門鈴，一個身著黑色制服的女傭打開大門上的一扇小門，看到我，就去通報主人。

從進入院子的那一刻起，我覺得自己幸運地誤入一個人間小天堂。

映入我眼中的是一個明媚陽光下的翠綠大花園，花園周邊陰涼的遊廊上擺放著很多藝術品，一陣輕緩的鋼琴聲從一個掛有白色門簾的屋裡傳出，如同看不見的風飄蕩在花園樹木和遊廊中，我彷彿走入一幕有配音的電影場景之中——站立的木雕長髮少女，大圓肚子的陶瓷女人，牆壁上各種神態的面具和一張張小天使的笑臉排成的圖案，各種油光的陶瓷，室內牆壁上的歐洲油畫，書房內的大書桌，壁爐上各種風格的鼓風器，洛可可式的珍貴老家具……，所有物件和藝術收藏品，包括簡單的白色門簾縫隙的褶皺似乎都沉浸在音樂之中。整個房屋建築花園融合了博物館的藝術性和居家花園的溫馨。

「啊！啊！真是一個博物館和美麗的藝術長廊。」

迪迪看到我眼中流露出的驚喜、讚美和羨慕，得意和滿足的笑容從他臉上蕩漾開來，淺藍色的眼睛帶著孩子氣的興奮和喜悅而閃閃發光，表現出他身為這棟富裕美麗房屋的主人的驕傲。

後花園還有一個更大的工作室，寬大明亮，幾個工作檯面上放置很多迪迪的繪畫作品，和準備作畫的紙張、畫筆、顏料及各種工具。四面的牆壁掛的全是他的繪畫、版畫、素描和動畫等作品。

多麼幸運的人生呀，能在美和藝術的環境中生活，在寬裕的環境中搞藝術創作，「啊，這裡簡直就是人間天堂。」

對於像我這樣一個熱愛藝術、對美敏感的人，面對他向我展示的夢幻般的人生，猶如向一個釣魚愛好者展示一池鮮活的魚，我充滿驚喜和羨慕地發出了長長的感嘆。

「生活就是應該讓人陶醉，否則那就不值得活著了。」

他這句話讓我想起一位美國詩人的一句話：「生命要麼就燃燒，要麼就腐爛。」這個男人應該是那種讓生命在藝術中燃燒的人，而我的生命大概一半燃燒一半已經腐爛了。

在送我出門時他忽然又說：「為什麼你不來我家吃晚餐呢？晚上你來我家做中國餐。」他的口氣既是熱情的邀請又是果斷的命令。他那麼自信，誰會拒絕一個來自這麼美麗的天堂之國的邀請呢？