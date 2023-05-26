藝術家的全部祕密就是心靈的自由——記原始主義代表畫家盧梭

徐小斌畫〈孔雀〉。（徐小斌∕提供）

1996年我第一次赴美，在紐約大都會博物館轉悠了好幾天。在那兒，我第一次看到了盧梭的真跡。

這位盧梭，既不是寫《懺悔錄》的哲學家，也不是畫風景畫的巴比松畫派的領導者，他是亨利．朱利安．費利克斯．盧梭（Henri Julien Félix Rousseau，1844年5月21日－1910年9月2日），原始主義畫派的代表畫家。

我喜歡很多畫家，但真愛的只有莫羅、雷東、比亞茲來、狄妃奧、弗魯貝爾和盧梭。非常奇怪這些畫家幾乎都是生前地位不高死後卻獲殊榮。

讓我們從盧梭的〈夢〉說起：

在一片強烈的熱帶色彩的叢林中，太陽剛剛從山那邊爬上來，熱帶的花果與植物顯示出一派裝飾性極強的寧靜，一頭獅子躲在樹叢中吃東西，整個畫面像行吟詩人的夢境，精致的枝葉，像是剪刀剪裁出來的一樣，盧梭的〈夢〉美麗而又迷人！

這樣的畫，即使是在繪畫叢林中也不會被淹沒。太孤傲了！後來知道，他就是個非常孤傲的人：不拜任何人為師，早年曾到非洲，受到黑人藝術的影響，他的作品中含有濃厚的原始主義情調，被法國畫界推崇為原始主義代表畫家。他的畫富於原始意味的詩意，表現強烈的具有裝飾趣味的美，創造了一個超塵絕俗的世界。

盧梭於1844年出生於法國，父親是馬口鐵工匠，家境小康。他的故居至今仍然維持原狀，並有一塊匾額表達這個城市對這位鐵匠之子的紀念。他18歲參軍，軍隊史料記載了他的外貌：身高1.63米，黑眼睛，橢圓臉，左耳上有傷疤。因此，在盧梭的自畫像中左耳從不出現在畫面上。

他很晚才開始畫畫，他說：「除了自然之外，我沒有老師。」人們稱他為「星期日畫家」。這類畫家出於熱愛而作畫，沒有任何規律約束與金錢渴求。在他作品中，只有一種原始與拙樸的美。

自1886年起，官方沙龍的拒絕將他推到了獨立藝術家協會，在這年的第一次展覽上，盧梭用手推車載著〈狂歡節之夜〉等四幅作品穿過巴黎的街巷送到陳列場地，從此開始了他的畫家生涯。在那個奇妙詭譎的月夜，一個小個子推著手推車，穿行在巨大的月亮下面，月光籠罩著他，月亮似乎明白〈狂歡節之夜〉標誌了一位天才畫家的誕生。

這是一件精雕細琢的作品，正面化和平塗的手法顯示出畫法的天真，煞費苦心的細部處理恰好構成完美的結構形式，黑色剪影與發光小人的對比彰顯出神祕的詩意。

欣賞盧梭畫的決竅是要感受他的心境。這種通過繪畫的形式和色彩相結合來表達畫家內心精神幻想的特征、在繪畫中不自覺地表現出的美學觀念，對現代繪畫產生了非常重要的影響。盧梭對現實世界作了根本意義上的變形，畫中的物體不再是自然中的形象，而是由他創造出來的，它們是可視的現實世界經過畫家的內心整理之後的形象，這就使精神現實通過物質現實將不可視的領域浮現在可視的現實空間中。

盧梭的作品很早便顯示出他對異域風情的情有獨鍾。〈睡眠中的吉普賽女郎〉中出現了奇妙的北非沙漠風光、獅子及熟睡的黑人的組合，大膽的想像因為精微的細節而產生了一定程度的真實感。月色裡的非洲沙漠、女人華麗的衣裳都隱蔽在夜的寂靜中。她安詳地躺在一把曼陀林旁邊，表情和夜融為一體。一隻健壯的獅子正圓睜著眼睛靠近她，低頭觸摸她的呼吸。可是女人毫無察覺，她在夢囈中根本無法感知觀者的驚駭。盧梭把人世間無法相融的對抗神奇地安放在一起，甚至還讓它們對話交流，這就是盧梭的不可思議的童真世界。

與印象派對光影的迷戀正好相反，我們無法從盧梭這裡看到光與影的變化，也不易從中看到深層次的透視感和生活場景，盧梭基本用的是平塗的畫法，他以一個藝術家奇特的想像力、以夢的邏輯構思畫面，藝術在這裡有了反傳統的性質。在19世紀法國印象派、後印象派、野獸派、立體主義接踵而至的年代，畢加索、馬蒂斯、莫奈、高更等大師叠出，而盧梭卻不為所動，以充滿暗示、詭祕，背離意象與裝飾意味的自然主義原始風格特立獨行於畫壇。因其獨創性和卓越的藝術成就他被推崇為原始派藝術的先驅，奠定了原始派藝術在現代美術史中的地位：譬如〈熱帶森林〉，〈戰爭〉，〈誘蛇者〉。

盧梭的創作生涯跨越19、20世紀，經歷過野獸主義－表現主義繪畫藝術運動，很難看出他曾受哪一門派的影響。他的繪畫中各種事物的形象有一種絕對的清晰感，這種絕對的清晰反而導致了一種絕對的神祕。畫家沉湎於對每一個物象都一視同仁的精細描繪，似乎每一個形象都失去了它自己固有的屬性，景物在畫中變成了抽象的符號，不再是古典透視關系下的寫實的物象，而是各自獨立的、帶有夢幻般的物象，這是一種內在精神的抽象表達。

盧梭經常將對立的綠色、紅色和黃色用於風景中，在形式的輔助下，色彩起到了讓不平靜的因素變得平靜的作用。與印象主義者們十分重視的環境色正好相反，盧梭只註重環境的固有色，把樹葉、花朵、植物、果實等繪畫中存在的事物，以兒童式的單純飽滿的固有色去描繪，把自己內心的神祕幻想，通過色彩的表現力準確地凝固在了畫面上。

在盧梭的繪畫中，當天空成為畫面的主題或占據畫面主要位置時，它與前景的物象往往呈現出不可企及的距離，這種不可企及性，與沒有縱深感的道路的描繪形成鮮明的對比，於是現實世界似乎變成了神祕世界。盧梭的畫面把我們帶進了後來的形而上繪畫——超現實主義的神祕夢境之中。

每個時代都有它的先知。被奉為20世紀藝術先行者的是盧梭。藝術家的全部祕密就是心靈的自由。他無需乞求，只需堅持。當然，為保持心靈的自由，就需要更多的犧牲——盧梭的創造在生前飽受詬病和嘲笑，當他離開世界的時候，告別的只有貧窮。

2020年作家出版社出版了我的十五卷文集，文集封面用的就是盧梭的畫。很多讀者讚美封面的漂亮，只有我心裡知道：我是在用這種方式向一位偉大的畫家致敬。