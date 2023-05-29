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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

孔廟划船

張燕風（極短篇）

自從幾年前高鐵彰化田中站開通後，小璐就經常搭乘高鐵由台北去彰化，不到兩小時的車程，就帶她回到了童年生長的地方。

偶爾她會約老同學或老鄰居見個面聊聊天，但大多數的時候，她只想獨自漫步在這個充滿兒時記憶的故鄉。純樸的鄉間面貌已逐漸改變，成為十分商業化的觀光區。但小璐也喜歡和喧嚷的遊客一樣，擠坐在小店內的長板凳上，吃碗QQ的阿璋肉圓，或湯頭濃郁的貓鼠麪。天熱的時候，再喝一大杯有名的彰化木瓜牛奶。

但腳步總會不知不覺地走向已經拓寛了許多的中華路。走過修復後的那間老戲院，回憶當年和一群小夥伴在戲院門口磨蹭著，等待散場前十五分鐘，收票員放他們進去看影片尾巴時的那種興奮。

再走過去有一間網紅的麫店，但這對小璐來說並不重要，她在意的是麫店正對面那一大片莊嚴清幽的孔廟是否開放，那才是她最想去歇腳的地方。

小璐不由回想起那個神氣活現的孩子王「阿祥」，他總是一手握著神龍寶劍，一手提著一根竹馬。放學後永遠有幾個男生女生會跟在他後面一起去孔廟玩。在大門口的「下馬碑」前，阿祥會放下手中寶劍和竹馬，恭敬地行禮，大家也跟著有樣學樣，畢竟阿祥的老爸是他們學校的國文老師兼訓導主任。阿祥雖然在孩子中稱王，但碑上「文武官員軍民人等至此下馬」這種尊重至聖先師的規矩，學校教導過，大家都懂得。

進入廟內「戟門」前的大廣場，那就是阿祥的「領土」了。他帶著小跟班們玩捉迷藏、官兵捉強盜、甚至比賽爬樹。文靜害羞的小璐通常不參加同伴的追逐，只喜歡靜靜坐在大樹下看著別人玩耍。

有一年大颱風帶來幾天暴雨。學校都停課了。小璐坐在家中正感到無聊，忽然聽見隔壁大頭敲門說「快啦，來去孔廟划船啦！」小璐還弄不清狀況，但已急急套上雨靴，和大頭跑去淹著大水的孔廟。二人踏著及膝的積水進入廟內廣場，看見阿祥把被強風吹落的門板當做小船，正站在上面用竹馬棍奮力划船呢。小璐和大頭也攀爬上了門板船，三個人開心地喊叫。阿祥用祭孔古樂的音調，張開雙臂，大聲重複吟唱著：「道不行，乘桴浮於海……」

小璐問他那是什麼意思。阿祥搖搖頭說他也不確定，只是常聽老爸朗誦，大概是說：淹水了，路不能行了，只好坐船漂浮在水上吧？

那天，小璐覺得會划船又會吟哦的阿祥，真是帥呆了。颱風過後，阿祥約大頭和小璐去八卦山玩，大頭臨時沒去，只有小璐羞赧地尾隨著阿祥去看彰化大佛。

之後小璐聽說隔壁班上聰明伶俐的小瑛和阿祥要好，她就不再跟大家去孔廟玩了。

不久後，小璐全家搬去台北，阿祥也去台北讀書，但他們沒有再見過面。大學畢業後，大頭說阿祥去了遙遠的義大利念建築，他並沒有坐船浮於海，而是坐飛機越洋飛過去的。

想到這裡，大樹上突然跳下一隻小松鼠，把沉浸在回憶中的小璐拉回到現實。她自言自語地說：「該去趕五點的高鐵回台北了吧。」並站起身來，拍拍衣裙。當穿越那一片曾經在上面划船的廣場時，她想到「孔廟划船」的獨特經歷和當時懵懵懂懂初生的情愫。她一邊走一邊哼起那首輕快的兒歌：

Row, row, row your boat

Gently down the stream

Merrily merrily, merrily, merrily

Life is but a dream

（寄自加州

義大利 加州 觀光

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