從老街上看「三塔同暉」。（喬葉．圖片提供）

總覺得，臨海這地方，是特別適合春天來的。緣故麼，就是因為朱自清先生的〈春〉。按說此文也不是在這裡寫的，卻因為這裡有著先生的鮮明履痕，且地方上也正舉辦首屆朱自清文學周——我便是以此之名應邀又來臨海——就覺得〈春〉寫的彷彿就是臨海的春，代入感很強。其實先生在此留下的是另一名篇〈匆匆〉。「聰明的，你告訴我，我們的日子為什麼一去不復返了呢？」這句子鐫刻在記憶裡，年年歲歲過去，卻越發清晰起來。這就是經典的魅力吧。

可沒有聰明人告訴我這等愚人答案，那就只管享用眼前的時光。或許，恰因為一去不復返，也才更要好好享用。我這麼想。

來過臨海嗎？

來過。

去過紫陽老街嗎？

沒有。

哎呀，怎麼能不去紫陽老街呢？

遇到臨海人，總要這麼問答一番，也總要聽他們如此這般驚嘆和嗔怪一番，然後便是諄諄叮囑：要去的呀。

恰好行程裡有，那必須得去。

名為紫陽老街，細究起來才知道這個名字卻還年輕。資料介紹說，1994年初，臨海被批准為國家歷史文化名城時這條街還叫解放街，獲此殊榮後，有識之士將此街的歷史作了專題調研，提出了改街名的建議。經過幾年的論證後被政府採納，於1998年改定為紫陽老街。核心依據是為紀念南宗道教始祖張伯端，因號紫陽，被後人尊稱為紫陽真人。修仙悟道我自不通，卻不知何時記住了他的一句詩：「人人盡有長生藥，自是愚迷枉擺拋」。還有他神遊摘瓊花的趣事。傳說他修煉之功日深，抵達了入定後元神離身瞬間行百里的境地。有一次他與一高僧約聚，說揚州瓊花觀瓊花正好，不如同去賞花吧。然後兩人便在一清淨處瞑目坐定，元神出遊到了揚州。賞花時張伯端提議說各折一花為記，等到二人回了神，他手裡果然有一枝瓊花，那高僧卻兩手空空。這事解析起來肯定大有說辭，在我卻只能想像出其中的浪漫飛揚也就夠啦。

來到實地，便明白這老街果然是當得起這「老」字的。自進了街，便處處可見這「老」。比如剛入街口，前面便有個老太太挑著籮筐，筐裡盡是綠茵茵的青菜、圓滾滾的竹筍、和細嫩的小香蔥，惹得我真想買一些立馬拿到灶上燒。當然這很不現實，可起碼也要跟她搭上一兩句話啊。她卻腳步迅疾，似乎要趕著去哪裡送菜似地。我便抓拍了一張她急匆匆的背影：白頭髮、黑布鞋、灰藍格子馬甲、紅袖套。很好看，是不同於普遍意義的好看。我現在已經越來越能發現這種好看，被生活浸泡的、百味雜陳的好看。

然後便是一溜兩行的店面招牌，常見帶「老」字的：老寧波油贊子、管老太臭豆腐、江南老戴家賣的是「非遺養生膏方」，「因為一杯梨膏，讓春天有了念想」，這文藝腔的小詞句真不錯。胡記蛋清羊尾、青草糊、洋菜膏、烏飯麻糍、糯米油條、現炸泡蝦……這些吃食名字對我們這些外地人雖都新鮮，卻毫無疑問都是本地人熟稔的老吃食。街上不時可見身著古裝衣袂飄飄的女孩子，後來見一標牌：穿古裝進某些店面消費可享九折優惠。嗯，這優惠夠風雅。

還路過了十傘巷。明代名臣王宗沐家族的府邸在此，「父子四進士，一門三巡撫」，且政聲頗好，相傳受各地百姓贈「萬民傘」十把，十傘巷因此得名。時間有限，不好拐進去細逛，只能留個念想。走著走著，就知道前面是海苔餅的店。未見其店，先聞其香。這香馥郁濃烈，聲勢浩大。好幾家挨著，都是「現做現賣，貨真價實」，都是「六十年專製配方」，六十年，也是夠老的。眼瞧著幾家店都是好的，由不得讓人選擇困難。不過此類情況也有經驗：就選排隊最長的一家，準沒錯。若非怕落了後面的行程，我一定會興致勃勃地排著。

在千佛井前我流連了許久，因被本地朋友指點著欣賞著名的景致「三塔同暉」。塔是不遠處的千佛塔和巾山上的大小文峰塔。之所以在巾山上建雙塔，是為了鎮火神，只是雙塔建成後火神卻還很活躍，為了進一步鎮住火神使其消停，就又建了千佛井，以水克火。千佛塔我剛剛轉過，果然有千佛，且都是凸刻的。轉塔的規矩是順轉三圈，默默祈福。這樣古老的塔，如同至親至愛的老輩人，總能成為我特別踏實的倚仗和安慰。轉塔的時候，心裡也很是安寧潔淨，如這千佛井的井水一般。——探頭往井裡看，隱隱可見佛像，卻是凹進去的，聽介紹，原來井壁用的是陰紋佛像磚。這便是陰陽相諧，典型的中國式哲學。

「永利木桿秤」也是一家有意思的店。秤自是老物事，在擺脫了實用後，本以為已是無用，如今竟成了工藝品，是省級非物質文化遺產的代表性項目。秤製得都不大，十分玲瓏精巧。除了審美價值，秤還被賦予了情緒價值，那就是「秤心如意」，這個諧音梗誰能不愛？再加上公平公正的道義外延，幾層內涵疊加，便由此上升為高級的大用。命運的玄妙，還真是輕易解不透。