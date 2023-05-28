斯通費爾德莊園只留下這幀照片，1914年。（取自維基共享資源）

康乃狄克州過去屬於老錢（Old money）之地，有不少風流人物的遺澤。離我最近的，是瑞丁鎮（Redding, CT）的斯通費爾德莊園（Stormfield），那是馬克．吐溫生前最後一個家。這地方我開車去只有十分鐘的距離。從1908年莊園竣工起，馬克．吐溫在那裡住到1910年離世。這位美國文學的開創者，生前活躍的時間段被稱作「鍍金時代」。鍍金時代大約是十九世紀中期到二十世紀二○年代的大蕭條之前的時間，這段時間是美國經濟的爆發期，其間人物的命運跌宕起伏，暴富暴跌。這座莊園也隨了人，有一部自己的變遷史，它先後遭遇兩場大火，只留下一段花園裡的石牆還是原裝貨。原來這姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井殘垣。

1906年馬克．吐溫最初購入這片宅基地時，總計有一百四十英畝，後來陸續又買進周邊的地，最後面積達兩百多英畝，相當於一個小型的森林公園。他一度因為這裡山林太密集，地方太荒涼還後悔過，但那時施工已經開始，若中途放棄會更加虧本，不得不繼續建下去。兩年後完工，他從紐約坐火車過來，到站後再坐馬車一路進山。駛進莊園門後，他第一次見到完工後的斯通費爾德，那是坡頂上一棟白色的義大利 式樣的豪宅，可以眺望附近方圓百里的森林以及流經瑞丁鎮的掃歌塔克大河，大宅的總面積超過六百多平米。斯通費爾德這個名字，據說來自於他的短篇小說《斯通費爾德上校訪問天堂》。

馬克．吐溫的一生大起大落，從密蘇里州鄉下窮人家眾多孩子中的一個，到全美國最有名的文豪，人生起落經歷劇烈的變化。在搬進這裡的前幾年，他寫出一生中的傑作，但投資失敗而破產，大女兒和妻子雙雙去世，人生跌到低谷又重新升起，基本是一部縮微版的美國傳奇。他住在這裡僅僅兩年，其間還去巴哈馬群島療養數月，這麼短短的兩年也是悲欣交集——1909年頗有音樂天賦的女兒克拉拉在這個莊園裡舉行結婚，嫁給了俄裔貴族鋼琴家。婚禮那天馬克．吐溫特意穿上他在牛津大學被授予榮譽博士學位時穿的長袍禮服，把女兒交給新郎。小女兒吉恩長期患癲癇症，新居落成後被醫生允許搬回父親家住。為了慶祝新居裡的第一個耶誕節 ，吉恩連日操勞，在平安夜終於開始休息。她欣欣然去泡澡，不想在浴缸中癲癇發作而溺亡，第二天耶誕節清晨才被發現。這個悲劇發生在馬克．吐溫人生的最後半年！就連莊園周邊一座被稱作「龍蝦鍋」的農舍，都有曲折的故事。1907年馬克．吐溫把「龍蝦鍋」作為聖誕禮物送給秘書兼管家，沒過多久又懷疑她盜用錢財，把她開除，多年後「龍蝦鍋」最終歸還給馬克．吐溫家族，卻在1953年的第二場大火中被燒毀。

斯通費爾德家中收藏有兩千多本圖書，全部捐給馬克．吐溫生前在當地籌建的圖書館。莊園一度賓客盈門，貴賓包括發明家湯瑪斯．愛迪生和盲人作家海倫．凱勒。這兩位都是他的多年好友。海倫．凱勒的家在附近的小鎮伊斯騰（Easton）。愛迪生還在莊園中給他拍攝了那時還很罕見的黑白紀錄片電影 。現在保存下來的影像有兩分鐘，只見年邁的文豪身著他標誌性的白色西裝搖搖晃晃地走在斯通費爾德的正門前，鬚髮皆白，表情憂心忡忡，一副生無可戀的樣子。

久病臥床的馬克．吐溫有一天忽然預言自己的死亡，「我生於哈雷彗星來訪的一年，也會死於哈雷彗星的下一次來訪。」這個預言居然應驗，1910年4月2日，是哈雷彗星的軌道最接近地球的第二天，馬克．吐溫因心臟病離世。這一年後的1911年，辛亥革命，滿清王朝結束，亞洲古老的帝國進入四分五裂的北洋軍閥割據時代。

馬克．吐溫離世後，莊園傳給家族唯一的倖存者大女兒克拉拉。但身為職業鋼琴家的克拉拉，卻對這個荒郊野外的大宅子並不感興趣，1917年這裡一度充當一戰後的傷兵療養院。過了一年她決定將它出售。但直到1923年，才終於找到買家。過戶後不久，一場大火將整座莊園燒毀，這座深宅大院成了一片廢墟，沒有窗框，沒有屋頂，牆坍壁倒，圍牆中間空空蕩蕩，只留下壁爐的煙囪地基和一段矮牆。

接下來這個地方幾易主人，1953年時居然再次爆發火災，不僅燒毀主樓還殃及龍蝦鍋農舍。重建後，宅子外牆的顏色改髹漆成檸檬黃，紅瓦鋪頂，內部鋪有大理石地面和彎曲的拱門，風格更接近現在義大利托斯卡尼地區的別墅。這之後，斯通費爾德的命運才真正走進歲月靜好，遠離大火和溺亡的命運。最近這棟房子的主人再次考慮將房子出售，許多內部的照片放在賣房的網站上，否則我也看不到。