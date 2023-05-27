這張手工著色照片，天空的雲彩與水上的倒影不符。（赫連擁．圖片提供）

傳統攝影 的發明是黑白早於彩色，在兩者的技術、價格以及表現形式各有千秋之際，曾出現了流行將黑白照片上色的一個時期。美國手繪照片的黃金時代莫約在1915年至1925年之間，直到1929年大蕭條 開始，這種在中產階級之間曾風靡一時的經濟禮品的銷量才急遽下滑。而後在五○年代隨著彩色膠卷的興起，手繪照片因此銷聲匿跡。但到了六○至七○年代，手繪照片又有所復興，進入了收藏市場，此後被歸入了骨董與藝術攝影分類。

港台流行為黑白照片上色的年代大約在五○年代上下，照相館除了提供拍照與沖曬，也有為照片上色的訂製服務。那個年代最常見的是手工上色照片是結婚照，讓曾經定格的喜慶透過師傅的巧手再顯顏色。也流行找出祖父母抽屜或洋鐵盒裡為數不多、泡了水、發了霉或有損毀的珍藏相片，交由照相館師傅翻拍修復，然後放大了再上色以作為禮物。在Photoshop等修圖軟體尚不存在的時代，手工著色相片曾經是稀有而珍貴的存在，從事攝影與相關工作者也屬於沒兩把刷子吃不了這行飯的高級技能人士。

為照片上色，講究的是繪畫技巧以及對色譜的掌握，與攝影是不相同的技術領域。上色之前，照片需要在暗房內經過「白化」處理，所有白灰地帶盡量呈現出白色，以及留有黑色的整體構圖「骨架」，再來就完全憑靠師傅的著色功底與想像。

彩繪黑白照片所用的顏料，分水彩與油彩兩種，油彩的顏色比較固定而保存時間長，表面還會呈現出微粒的質感，上色工藝講究層次光影和立體感，技術上也類似於油畫，一層塗完晾乾後再塗下一層，毛筆噴槍牙籤竹棍棉花球甚至手指都可以是著色工具。

這張2017年在美國人的家產拍賣 會上購得的風景彩照，有著非常明顯的上色痕跡，不用拿出放大工具來檢驗就能看出這色彩是手繪效果。此圖最大的「破綻」就在天空的雲彩與水上的倒影不符：頂端有一溜天際的白雲，在水裡卻完全看不見。我估計上色的師傅要不是偷懶、便是真忘了在天水之間相映留白了。因為這個部分通常是作了白化處理後，再由上色師傅自由發揮的。而這類風景圖片有別於訂製的人物相片彩繪，是以流水線生產方式批量上色，再作為裝飾畫來出售的。

此照片年代不詳，據拍賣的主人說是他祖父的東西，很像是年輕時去華盛頓特區出差購回的紀念品。我懷疑它被購回收藏的理由是否跟我一樣：因為發現了「破綻」而對其感興趣？

現今透過電腦「一鍵換色」的科技，把彩色照片轉作黑白或者「做舊」，抑或是倒過來玩，皆在彈指之間。有了先進的機器代勞，幾乎人人都可以做到。昔日連加工時的錯誤也帶著無比人性的手藝，都只能在解讀這些舊物中喟嘆逐漸失傳的事實。（寄自加州）