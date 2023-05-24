1989年末，我帶著四歲的女兒從北京 出發抵達美國洛杉磯和太太團聚，那是我第一次出國。

來美國之前四個月，我剛剛在北京拿到中西醫結合骨科醫學博士學位，正準備開始在骨科領域裡大展身手時，我感覺自己右腿麻木，經核磁共振診斷為脊髓內腫瘤 ，而且是惡性的。我拜訪了國內神經外科權威，一致認為手術 有癱瘓的可能。

就在這時有個機會可以到美國探親，因為我太太一年前到加州大學洛杉磯分校進修生物學。當時我心裡想的只是到美國住幾個月，然後回國再繼續治療我的腫瘤。也根本談不上到美國旅遊，因為沒有錢，我們所有存下的錢都花在我和女兒到美國的飛機票上了，下飛機時，口袋裡只有我父親給我換的一百五十美元。

太太已經在洛杉磯一年了，結識了一些朋友，打工賺了一點錢，我們和一位同是北京來的學生合租一套兩室一廳的學生公寓，一家三口住在一間房裡，睡的是在車庫拍賣花二十美元買的床墊，生活沒有著落。當時我內心深處喜歡洛杉磯，但也十分糾結：美國是一個全新的世界，一切都得從零開始；而國內我可以開始行醫，輕車熟路，而且沒有語言的隔閡。

當年我在北京工作的醫院只給我三個月探親時間，如果不按時返回，就會結束我的僱用機會。那段時間我心情輾轉起伏，夜不能寐，最終決定留在美國，接受挑戰。曾看過不少海外華人打拚成功的報導，我心裡想，別人可以做到的，我也可以做到。

之後，朋友告訴我：「醫學執照考試的報名日期剛過，你可以試試。」我打電話過去一問，告之只要把申請表格材料本周送到，就可以參加考試。我很幸運，馬上參加考試並順利取得了執照。

三個月拿到執照之後，找到了脊髓損傷康復中心的工作，開始在美國當醫生，業餘時間在中醫學院任教，生活算是豐富多采。但我開始感覺自己的脊髓腫瘤正在慢慢地發展，十分擔心。我後來又找到了久負盛名的西海岸脊柱外科研究所的工作，每天都和世界頂尖的脊柱外科醫生們一起診病。一段時間後和大家熟悉了，我就把我的核磁共振片拿出來給我的老闆看，老闆和研究所的其他醫生討論後，告訴我：「你的脊髓腫瘤是良性的，可以手術切除。」我當時被這個突如其來的好消息驚呆了，纏繞我好長一段時間的惡性腫瘤和手術截癱的惡夢，似乎可以結束了。

我毫不猶豫地選擇了手術。手術當天切開後，醫生發現有很多血管與腫瘤相連，在手術檯上決定暫時關閉，去放射科造影檢查，以區別血管是不是供給脊髓營養的血管。如果是供養脊髓的血管，那腫瘤就沒有辦法切除。因為脊髓沒有血液供應，病人就會癱瘓。我很幸運，腫瘤裡的血管不是脊髓供養血管，可以切除。那是一個良性的血管瘤，整個手術都是在顯微鏡下進行的，耗時八個多小時，雖損傷了部分下肢的神經功能，術後遺留下肢麻木、垂足和跛行的後遺症，但我沒有癱瘓，可以走路。

手術恢復後，我決定自己開診所，掛牌行醫，懸壺濟世，至今已經三十餘年。十年前女兒女婿通過醫學執照考試後，兩人一起也加入我的診所。在美國移民幾十年，最大的收穫就是這個國家的先進醫療診斷與手術帶給了我新生。回首我的移民路，覺得冥冥之中一切都是上天安排好的，我從內心深處感謝所擁有的一切。

（寄自加州）