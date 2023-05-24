賭場裡的吃角子老虎機常常是師奶賭客的最愛。（美聯社）

「師奶」是廣東話，指上了年紀的女性。著名歌手費玉清，人稱「師奶殺手」，就是因為他的忠實粉絲中有許多是中年以上的女性。但這「師奶」也不是隨便叫的，能稱得上「師奶」的，多為當家的主婦，應該是有一點錢也有一點閒。

這樣的女性其實不少，只是平常不太容易被人注意。但有一個地方，她們特別顯眼，那就是在賭場。我去過美國和加拿大 的一些賭場，開始沒太留意，但後來發現賭桌前有很多女性，「師奶」級的尤其多。我曾幾次坐郵輪出遊，發現坐在船上賭場「老虎機」（Slot machine）前玩的，也是上了年紀的女性居多。可以這麼說，上賭場玩是很多「師奶」的一種嗜好。

我有這樣的印象，也是因為我熟知的女性中就有兩位是這樣的。一位是我的嬸嬸，她早年在上海是紡織女工，後來和我叔叔移居香港 ，再後又移民加拿大。中國禁賭，要賭也沒地方去，而且據我所知，嬸嬸在上海時連打麻將都不會；去香港後和叔叔一起忙於生計，雖說有近水樓台之便，但也沒聽說她跑去澳門賭場找樂子。那時她已五十多歲，但似乎還算不上「師奶」級別——不是說嘛，得有一點錢，有一點閒才行。嬸嬸是來到加拿大之後才涉足賭場的，起初也是被朋友拉去玩兩把，到後來就有癮了。

我母親和我嬸嬸都住在加拿大溫哥華，我每年去加拿大看望母親，都能見著嬸嬸，通常有一兩次是在和親戚們餐館聚會的時候，更多是在母親住的養老院 裡，因為嬸嬸每個星期二都去看望我母親。在嬸嬸每個星期不變的安排中還有一項，那就是去賭場賭錢，一星期兩次，雷打不動。

不過這是在我叔叔去世後的情況。嬸嬸和女兒一起住，但女兒女婿在溫哥華外島經營一家小旅館，所以常常不在家住。嬸嬸一人在家裡待著，也是挺無聊和孤單的。我每次去她那裡，她都是獨自一人坐在沙發裡看中文電視劇，但都是看到後面就忘記前面，劇情內容都講不清楚，常常看著看著就打瞌睡了。

加拿大老人的福利不錯，看病不要錢，個人養老金雖然不算多，但維持基本生活不成問題，加上嬸嬸的兒孫們每月再給點，她手頭還是有幾個閒錢的。有空閒還不差錢，去賭場消磨時間，就是一個選項。眼睛盯著「老虎機」的顯示屏總比在電視機屏幕前昏昏欲睡要來勁得多，運氣好時還有嘩啦啦大把硬幣落入盤中的響聲助興，那一刻對人的大腦而言就是一段最美妙提神的音樂。

嬸嬸每次去賭場，隨身都只帶幾十元加幣，手氣不好時，很快就輸光了，她就立馬打道回府，絕不戀棧。偶爾在過程中贏了錢，她就多待一會兒，到頭來究竟是又將贏來的錢還給了賭場，還是錢包鼓了回家，她都不在意。本來她就不是為了發財才去的，真要說有什麼動機，那就是她在家實在無事可做，想出去玩玩，一個人又沒地方去，只有去賭場。嬸嬸自己也說，她老來就只有這麼一個嗜好，或許這就是上天在她的晚年，給她打開的一扇能夠獲得一點生活樂趣的門。

嬸嬸去年住進了全護理的養老院，在這之前半年，她就因阿茲海默症而完全認不得人了，包括自己的兒孫。賭場自然也去不成了，即便她能去，也不一定還認得曾經的好友「老虎機」。

另一位常去賭場的女士，是和我們同住在一個城市裡的朋友，她和她老伴是我們的同鄉，互相之間常有來往。這位大姐有兩個妹妹比較有錢，喜歡在賭桌上玩一把，於是常常攛掇姊姊陪她們去賭場，但原先因為要工作，所以大姐去的次數有限，都只在節假日裡，但我估計也就是那時她受到了兩個好賭妹妹的「傳染」。

果不其然，這位大姐退休後也迷上了賭錢，每個月至少去一次賭場，有時兩次。頻率不高是因為我們住的地方沒有賭場，離我們這兒最近的賭場開車過去也要兩小時。相比之下，我嬸嬸住在溫哥華就方便多了，城裡就有賭場，乘公車幾站就能到。但這位大姐賭錢比我嬸嬸豪爽，輸贏幾百元不在話下。這也難怪，去一趟賭場不容易，路上來回就要用去半天時間，所以每次去都要過足賭癮才肯回來。

這兒說的是大姐本人。她的老伴則對賭錢絲毫都不感興趣，而且平日裡還是特別節儉的一個人。舉一個例子，每次他們外出旅遊或者回中國探親，哪怕只有一兩個月時間，他也會讓電話公司暫停他們家的電話服務，為的就是能夠省下當月幾十元的電話費。都說「十賭九輸」，把錢白白送給了賭場，還不讓他心疼死了。

按道理講，這一對夫妻在賭錢這件事會有矛盾的，但事實上卻沒有。在家裡，這位大姐就是「師奶」，很多事都由她說了算。她本人這樣認為：自己的錢，兒孫不會要，死了也帶不走，還不如找樂子花出去得了。其實他們夫妻也是拿社安金生活的，以前雖然存了一些錢但並不多，然而真正有錢的人不一定像她那樣看得開。

當然關鍵是老伴對她特別好，他雖然心疼錢，但更心疼老婆。我曾經當著兩人的面問她，你一次最多贏過多少錢？她說，上千元吧。我又問，最多輸多少呢？她笑而不答，她老伴在一旁對我眨眼睛，示意我別再追問。看來還真是護著老婆的人。

她比他大兩歲，身體卻比他好得多。他常說，我要爭取多活幾年，陪陪她。雖然這只是一句玩笑話，但他是身體力行的。前些年都是他親自開車送大姐去賭場玩，這些年畢竟是老多了，眼力差，反應也遲頓，開車跑長途怕出事，於是就改坐巴士去賭場。每到周末，周邊賭場都有巴士專程來我們住的城市，接送像大姐這樣賭場的常客。他回回都陪她去，即便一張巴士車票比他們家一個月的電話費還貴。

在賭場，老婆盡興玩。他在休息室裡打開 iPad，上網瀏覽閱讀，或敲鍵盤寫些帖子發到微信朋友群裡。他寫帖子就如同寫日記，常把他們每天的活動和感想記下來，但我注意到他從未在自己的親戚朋友群裡提及他老婆賭錢的事。我猜想，他骨子裡可能是一個很傳統的人，認為賭博是不光彩的，說出去丟人。

不過他還是很想將他們的快樂在網上與人分享，一天，他就寫了這樣一個帖子發到親戚朋友群裡：「今天天氣不錯，風和日麗。太太提議出去玩，於是早飯後，我們就乘巴士外出旅遊。車窗外風景很好，乘客中有很多也是經常出去玩的老熟人，大家說說笑笑，不知不覺就到了目的地。中午享受了一頓美食，下午盡情玩，傍晚才回到家。又是一個愉快的周末！」（寄自印州）