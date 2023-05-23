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加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

一路波折拿學位

心影（5月& 6月徵文：回首移民路）

屈指算來，已是四十多年前的事了。大學畢業後，我在台北一間私立職業學校教書，學生多桀驁不馴，課堂上我得拿著教鞭、扯著嗓子管秩序，我從小是乖乖牌，哪應付得了這種陣仗？一天下來，我身心俱疲。同事之間的人情往來與勾心鬥角，也讓我不勝負荷，可是又找不到其他合適的工作，深感前途茫茫。思前想後，三十六計，走為上計，乾脆到美國讀電腦，但願將來能找個整天面對電腦、安靜單純的工作。

於是去到美國南部一個小城一間名不見經傳的州立大學，學費、生活費都較便宜。但為了省錢，我每周六早晨走半小時到超級市場去買幾根小雞腿和一把生菜，煮義大利麵，可以吃一整個周末。周間則在學校食堂盡量吃個飽。當地只有一個東南亞華僑在他家車庫賣一點東方食品，如豆腐、青菜、罐頭等等，我當然買不下手，只是好奇地跟著有車的同學去解解鄉愁罷了。

第一學期開始上大二的一堂電腦課，我完全聽不懂，只好趕緊退選，改修大一基本課。課後就泡在電腦房做作業，一學期下來，成績還可以，系主任竟然願意給我助教獎學金，還讓我教大一學生。同時，我又申請到學生舍監的工作，這樣一來，學費、住宿費都免了，每個月還有一點生活補助。系主任雖然友善，但拿碩士學位非常困難，要做畢業論文，教授很刁難，很多電腦系華人研究生都紛紛轉至其他容易讀的學校去了。

為了獎學金，我勉强苦撐了兩年，然而，課程越來越難，我有兩門課的成績是C，獎學金立即被取消，我只好趕緊申請到鄰州的一個學校。風塵僕僕趕到那兒，聽那裡的中國學生說，電腦系也不好讀，又連夜趕到西部大漠中一個山城投靠姊姊，她在那裡跟人合夥開餐廳。聽餐廳打工的留學生說，當地學校的電腦系也不好讀。此時的我如亡命之徒，到處求救，巴望著能找到一所容易畢業的學校，才能保住學生簽證

我打電話給一個剛剛轉去洛杉磯的同學，想問她那裡學校的情形，沒人接電話。再打給紐約另一個同學，她接了電話，並很熱心地說，紐約有幾間學校都很好讀，不需寫畢業論文，而且都是晚上上課，白天可以去打工。我聽了大喜，立刻從大漠孤煙中一路開車到紐約，渴望能找到一所容易讀的學校，盡速畢業、工作。

在同學的指引下，找到一所私立大學，準備辦理轉學、交學費。沒想到系主任還主動問我要不要獎學金，我當然欣喜若狂地點頭如搗蒜。於是一周有兩天，白天去學校辦公室幫忙改試卷，晚上修課。另外，在中文報上看到一則英文廣告，一家位於華埠的珠寶店招店員，我就去應徵。豈料老闆知道我是讀電腦的，就要我幫他管理店裡的電腦系統，這又讓我喜出望外，在那兒獲得了一年的工作經驗，對我後來畢業找工作有很大的幫助。

留學移民一路走來，顛沛流離，幾經波折，但感恩都有貴人相助，使我這個電腦門外漢，竟然能靠獎學金拿到學位，找到一份穩定的工作，在異國他鄉落地生根，真是感恩不盡。（寄自紐約）

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