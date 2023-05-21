被妳及腰的纏綿綁架
傾訴無止的海浪
細語喚醒島嶼敏感的邊陲
海岸線越拉越長
來自遙遠的他方
彷彿前世注定的因緣
這一波，以及另一波
表白著剎那的驚豔
靠岸入港，是卸貨
抑或，尋找
另一艘孤傲的揚帆？
生命有時錯綜，有時高架
怎麼，到了這裡一轉彎
竟統統聚成單行道？
●
許多俗世的繁瑣鄉愿
以致，妳我逃不出
一首懷憂悒悒的詩
迷路的我們坐在韻部殘缺的
句子底下，發呆
好吧，就讓我的魂魄
飄盪紛飛
只為與妳跟隨
試圖當妳哀傷的影子
我去，尋妳嗎？
還是，妳找到了
我不安而被風吹散的
那顆粉碎到無法成形的心
●
陽光烘烤過的心事
特別的香郁酥脆
適合搭配午後的一杯黑咖啡
喝掉昨日那鬱卒的夜色
或可，留在夢中回味
難以預期，幾場新的邂逅
如此我的愛戀，其實
早就殷切的盼望
被妳那及腰的纏綿
千絲萬縷的永遠綁架
是，及腰牽住我的命格
準備讓自己窒息在
一根根細髮的滑溜間隙
●
奔騰過群山和萬壑
總算抵達了
足以讓妳安逸的自欺
白天與黑夜原來是
一疊相互透光的情書
如此的無聲，已無息
只為，煲燉一鍋細雨輕濺
卻了無任何副作用的誓言
微微瞇著眼睛的陽光，一樣與
說了很多故事的海浪在一起
這一切的一切
盡皆是風清，而
也挾帶些許雲淡吧
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