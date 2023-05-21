傾訴無止的海浪

細語喚醒島嶼敏感的邊陲

海岸線越拉越長

來自遙遠的他方

彷彿前世注定的因緣

這一波，以及另一波

表白著剎那的驚豔

靠岸入港，是卸貨

抑或，尋找

另一艘孤傲的揚帆？

生命有時錯綜，有時高架

怎麼，到了這裡一轉彎

竟統統聚成單行道？

●

許多俗世的繁瑣鄉愿

以致，妳我逃不出

一首懷憂悒悒的詩

迷路的我們坐在韻部殘缺的

句子底下，發呆

好吧，就讓我的魂魄

飄盪紛飛

只為與妳跟隨

試圖當妳哀傷的影子

我去，尋妳嗎？

還是，妳找到了

我不安而被風吹散的

那顆粉碎到無法成形的心

●

陽光烘烤過的心事

特別的香郁酥脆

適合搭配午後的一杯黑咖啡

喝掉昨日那鬱卒的夜色

或可，留在夢中回味

難以預期，幾場新的邂逅

如此我的愛戀，其實

早就殷切的盼望

被妳那及腰的纏綿

千絲萬縷的永遠綁架

是，及腰牽住我的命格

準備讓自己窒息在

一根根細髮的滑溜間隙

●

奔騰過群山和萬壑

總算抵達了

足以讓妳安逸的自欺

白天與黑夜原來是

一疊相互透光的情書

如此的無聲，已無息

只為，煲燉一鍋細雨輕濺

卻了無任何副作用的誓言

微微瞇著眼睛的陽光，一樣與

說了很多故事的海浪在一起

這一切的一切

盡皆是風清，而

也挾帶些許雲淡吧