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G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

被妳及腰的纏綿綁架

路寒袖

傾訴無止的海浪

細語喚醒島嶼敏感的邊陲

海岸線越拉越長

來自遙遠的他方

彷彿前世注定的因緣

這一波，以及另一波

表白著剎那的驚豔

靠岸入港，是卸貨

抑或，尋找

另一艘孤傲的揚帆？

生命有時錯綜，有時高架

怎麼，到了這裡一轉彎

竟統統聚成單行道？

許多俗世的繁瑣鄉愿

以致，妳我逃不出

一首懷憂悒悒的詩

迷路的我們坐在韻部殘缺的

句子底下，發呆

好吧，就讓我的魂魄

飄盪紛飛

只為與妳跟隨

試圖當妳哀傷的影子

我去，尋妳嗎？

還是，妳找到了

我不安而被風吹散的

那顆粉碎到無法成形的心

陽光烘烤過的心事

特別的香郁酥脆

適合搭配午後的一杯黑咖啡

喝掉昨日那鬱卒的夜色

或可，留在夢中回味

難以預期，幾場新的邂逅

如此我的愛戀，其實

早就殷切的盼望

被妳那及腰的纏綿

千絲萬縷的永遠綁架

是，及腰牽住我的命格

準備讓自己窒息在

一根根細髮的滑溜間隙

奔騰過群山和萬壑

總算抵達了

足以讓妳安逸的自欺

白天與黑夜原來是

一疊相互透光的情書

如此的無聲，已無息

只為，煲燉一鍋細雨輕濺

卻了無任何副作用的誓言

微微瞇著眼睛的陽光，一樣與

說了很多故事的海浪在一起

這一切的一切

盡皆是風清，而

也挾帶些許雲淡吧

咖啡

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王老先生有個夢（下）

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