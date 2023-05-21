王老先生有個夢（下）

九子∕圖

他其實是個孤獨寂寞的老人，不過想找人說說話聊聊天吧？兩個朝夕相處的護理員只能照顧他的日常起居，不能滿足他的精神需求，他怎麼不感到憋屈鬱悶？每次我見到他，詢問他的飲食和健康，他全都置若罔聞，張口閉口就是國家大事、世界局勢。這樣一位老人家，雖然有點夸夸其談，倒也可愛。

秋天，我看見市場上的石榴又大又新鮮，便買了幾個給王老先生送去。他看見我很高興，指著桌上的信封說，正要給聯合國秘書長寄信。

「台灣總統馬英九 ，我給他寫過信了，不過他還沒有給我回信，中國的國家主席也沒給我回信，我準備再寫幾封。」老人躊躇滿志地說：「以前歐巴馬 和希拉蕊都給我回過信了。我寫信跟歐巴馬說不能跟敘利亞打仗，他聽了我的勸，才沒有出兵敘利亞。」

老先生一抬手，李阿姨馬上從牛皮紙信封裡取出第二套法寶——歐巴馬、希拉蕊回信的影本。我掃了兩眼，非常客套的官方回函，落款是歐巴馬、希拉蕊，其內容放之四海皆準，沒有一句話是針對某一個人某一件事的答覆。

「歐巴馬、希拉蕊的信也要收進《今文觀宜》。你去找找看大陸有哪些出版社，看出書要多少錢。不要擔心錢，我有錢，將來出了書還要賣錢呢。」

我走時，李阿姨送我出門，叮囑我：「你就去幫他辦了吧。他也沒別的心願了，只想出這麼本書，也算有個東西留下來。下次你就跟他講，你在幫他聯繫，讓他心裡舒服些。」

我發愁地說：「拖得了一時，拖不了一世，他要問我有什麼進展，我不能每次都說還沒找到。」

「唉唷，你不要那麼認真嘛。」李阿姨埋怨我，「他已經是九十多歲的人了，有今天沒明天的。自從上次住院，身體比以前差了很多，一頓飯吃不了幾口，全靠喝營養奶補充營養。以前我帶他坐車去理髮、吃早茶、看醫生，他扶著Walker（助步器）就行，現在沒有輪椅出不了門。」

「有今天沒明天」那句話很刺耳，我抓緊時間四方查詢，找到新澤西一家私人中文出版公司，好說歹說，對方網開一面，同意九百元出三十本。

「好得很！好得很！這件事會成功的。」王老先生聽說後很高興，「我前一陣還跟一位編輯約好了，等天氣涼快了，我們一起吃個飯，好好商量商量。」

在這一方面王老先生是讓人喜歡的，他總是興致勃勃、意氣昂揚，表現出樂觀積極的生活態度。然而，我幾次跟他商談與出版社的接洽細節，卻完全是他說他的，我說我的，牛頭對不上馬嘴。直到我把空白合同放在他面前，他突然不響了，不說行也不說不行。我再三問他，他摸索著合同看了又看，哼哼哈哈沒有明確意見。

老人家是葉公好龍，還是只享受有個夢想像太陽一樣在天上懸掛著，不要實際結果？

我望著他這間寒傖的公寓：一張舊三人沙發，兩只雜亂的書架，一方老書桌，一台從來沒打開過、恐龍級別的電腦……家具、日用品都簡陋破舊，剛剛能滿足功能性需求。然而，書架上年代不一的書籍、地上幾個大紙箱裡的舊報紙、這一堆那一堆的列印稿，卻昭示了老人家的精神所在。

他出自書香門第，一輩子都是知識分子品格。現在到了風燭殘年，從沒想把吃喝玩樂當成晚年的享受，而是把寫書出書作為終極目標。歐巴馬、馬英九畢竟離得太遠，只有寫稿、改稿每天看得見摸得著，能跟人說道說道。出書是他最後的事業，因此心裡總有個盼頭，要是把這件事給它了結了，畫上句號，他以後的日子不就只剩混吃等死了嗎？

出書的事無限期地拖了下去。王老先生的健康愈發惡化，經常性地住院治療。他沒有老年人常見的心血管病，但是牙齒大多壞掉了——年齡太大，牙醫不敢給他植牙，因此很多東西不能吃，導致營養不良。

偶爾他還會犯迷糊，告訴我，他早已斷絕往來、杳無音訊的兒子來看他，晚上睡在沙發上過夜。

李阿姨已經照顧他十多年了，大小事情都由李阿姨替他張羅作主。我問李阿姨是否考慮過給王老先生買塊墓地。李阿姨說，他在家庭醫生處填了表，百年之後要捐獻遺體，供醫學研究。李阿姨倒是讓我想辦法，看能不能在網路上發布尋人啟事，幫他找到兒子。這完全是毫無線索、漫無頭緒的事，無從下手。他的兒子如果健在，也該六、七十歲了吧。

王老先生年輕的時候，大概驕橫任性過，致使兩次婚姻失敗，第二位華人前妻甚至寫了警告信，不准他再聯絡她和孩子。現在的王老先生是一個和善溫暖的老人，對護理員十分體貼寬容，從不頤指氣使，從不吹毛求疵，十多年前為他服務過的護理員都跟他保持著往來，老年公寓的工作人員也對他印象良好。護理員張姐讚他：這麼大年紀，多次生病住院，卻一直能自我控制，從沒把大小便拉在床上。

按照醫療保險 的政策，一旦送到醫院，護理員就不能再照顧他。住得近的張姐會好心燉了湯、做些家常飯菜送給他吃。有一次我跟張姐去醫院看他，他閉眼躺著，我們叫了幾聲他都不應。張姐緊張了，提高聲音大聲呼喊。他辨認出我們的聲音，眼睛雖然沒睜，也發不出聲音，但整張臉全皺了起來，身體也扭動著，像困獸奮力要掙脫捆綁的繩索。他已九十七歲高齡，儘管是鰥寡孤獨一個人，身邊沒有至親，但他是多麼熱愛這個世界、留戀這個世界啊！還想給予世界多一點動力、一點光亮。

我們安慰他，會好的，很快會好的，好了就能回家。想到他最近老是提起兒子，張姐握著拳頭，一口上海腔地給他加油鼓勁：「養好身體以後，我們還要去找寶寶呢！」

九月份，我再一次去醫院看他，病房卻沒了他的身影，醫院幫我查找，說他轉移到隔壁那棟樓去了。我到隔壁樓的頂層轉來轉去，在一間空蕩蕩的病房裡找到了王老先生。他頭髮乾淨整齊，面容平靜，眼睛緊閉，任我如何呼喊，都沒有應答。他身上還連著生命體徵監視器，但不像以前那樣有輸液針管。我心裡泛起不祥之感，出去再問前台，被告知他現在是在臨終關懷病房。

出了醫院，我心情沉重，漫無目的地走到醫院附近的八大道唐人街。午後兩點，我還沒有吃中飯，便胡亂進了一家小店要了一份蘭州拉麵。那天不知為什麼我喜歡的拉麵變得那麼難吃，我坐在窗邊正食不下嚥時，李阿姨打來電話，說醫院通知她王老先生剛剛過世了。街上陽光強烈，窗外人來人往，忽然一切都像靜止了一樣。

李阿姨悠悠地說，他知道你去了，才鬆了那口氣，你就算最後送他走的人了。

他要捐獻的遺體因為沒有最後簽字，無法實現。我聯絡了一家殯儀館辦理火化，老闆好心地免費讓我們在殯儀館舉辦了一個小型的追悼儀式，最後他的骨灰撒在面臨大西洋的海洋公園。誰曾想，當年李阿姨跟我媽在街上互相打招呼的那一刻，我冥冥中被選定了今日替王老先生料理後事。

李阿姨信神怕鬼，王老先生去世後就不肯再進入他的房間。我要花幾天時間替老先生收拾遺物，房間清理出來才能辦理退還公寓手續。房間清空後，王老先生留在世上的一切痕跡將消失殆盡。我看著成堆的列印文稿，著實有些後悔，我當時是不是應該積極一些、強硬一些，幫他出了那本《今文觀宜》？（下）（寄自紐約）