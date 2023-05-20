王老先生有個夢（上）

九子∕圖

九年前的大年初一，我媽媽出去散步，過馬路時看見另一位華人 也過馬路，她跟對方點頭致意，說了句「新年好」。那位五十多歲的廣東女人回了禮，接著問我媽會不會電腦打字。我媽說，「我不會，但是我女兒會，她打得可快啦。」

對方聞之一喜，說「太好了！」她說她姓李，是家庭護理員，照顧一位獨居在老年公寓的老先生。老先生一直想出書，寫了很多文章，每次都得到法拉盛華人社區找人打字，坐地鐵單程要一個半小時，坐計程車往返八、九十塊錢，又貴又麻煩。「如果你女兒肯為他打字，我們就省事了。」

我媽回來轉述，說這位王老先生曾是國民黨《中央日報》社的記者，現年九十三歲，第一任太太是日本 人，第二任太太是華人，兩任太太都離婚了，帶著孩子離開了他，他現在等於是孤家寡人。

那一陣我因身體欠安，在家臥床休息，一聽到「九十三歲的原國民黨《中央日報》記者」，想老人家一定有不少風雲詭譎的故事，便為了見他而特意出了一次門。

我進到老年公寓時，看見一位老先生正在一樓大廳的會客區閒遛達，邊轉悠邊跟坐在一旁的中年婦女說：「你出去看一看，接一接她，別讓她走錯路。」

要接的應該就是我吧，這想必是王老先生了。我以前從未見過年逾鮐背的老人家，看到老先生腳步穩健，精神甚好，說話中氣十足，真不敢相信他有九十多歲了。

寒暄之後，王老先生拿了一寸多厚的繁體字文稿給我看，我匆匆瀏覽一遍，有手寫稿，有列印稿，文法、標點與現今規範有很大差異。王老先生要求我將手寫稿輸入電腦，列印稿則按照他所做的修改重新輸入。他希望我能每天過去，為他工作八小時。這既不可能，也沒必要，我只說可以在自己家裡幫他輸入文稿。李阿姨看我們言來語去還算投緣，熱心鼓動讓王老先生收我做乾女兒，其實他的年齡夠做我的祖父了。

過後，王老先生指派護理員隔三差五送一些文稿給我輸入，列印好後由我媽媽送回去，他按頁支付費用。

輸入工作持續了半年左右。王老先生幾次托李阿姨帶話讓我去他家，要請我和我媽吃飯。實在推辭不過，我讓媽媽代表我，跟他們去老年公寓附屬的猶太飯廳吃了一頓飯。飯後，王老先生額外打包了一份午飯讓媽媽帶給我。雖然是一份簡單的食堂飯，但這份情意卻讓人感動。下一次，我包了餃子、烤了蛋糕，趕緊裝一份讓媽媽給他送過去。

有一天，王老先生又約我過去，提出要我為他編輯書稿，找出版社出書。老先生操著安徽阜陽口音，說話很有文化人腔調：「古人有《古文觀止》，我要寫一本《今文觀宜》，把我的文章收進去，把魯迅、胡適、林語堂的文章都收進去……現在的人沒有文化啊！這麼多好文章沒有人讀，應該出一本好書留給後人。」

我有點詫異：「別人的文章您沒有著作權，大概不能出版吧？」

王老先生不為所動，自信滿滿地說：「沒有版權，我可以跟他們談啊，我可以聯繫他們的後人。事情要去做，不去做就先打退堂鼓，那怎麼行！」

我還沒回答，李阿姨給我使個眼色，我不作聲了。

王老先生繼續侃侃而談，他耳朵有些背，聽不清別人說話，因而自己說話聲音也大：「當初，要蓋孔子大廈時多少困難呵！人人都說辦不到，我前前後後幫著做了很多工作，是我去找的幾個商會主席，大家一起出錢。錢不夠，銀行不肯擔保，我帶他們去找銀行通融……」

孔子大廈現在是曼哈頓唐人街的地標性建築。它是第一所由紐約政府「公共房屋建設專案」處專門為華裔修建的廉租房，住戶都是華人。孔子大廈建於1975年，快四十年前的事了，老人家還記得很清楚。在他的文稿裡，有一份老雜誌的影本，寫的就是孔子大廈的籌建過程，其中數次提到了他的名字和貢獻。

王老先生年輕時是倜儻之人，確實有過一番作為。抗戰時曾作為戰地記者，採訪過緬甸 的國民革命軍遠征部隊。他給我講過一位戰士和緬甸土著酋長女兒的戀情，可惜因老人家思維跳躍、口齒含混，我未得其詳。

戰後，他任《中央日報》社駐日記者，在日本生活了若干年。二十七歲時，他的一篇專論被當時的日本銀行總裁一萬田尚登賞識。一萬田尚登應他的倡議請求，聯合了金融工商界的要人和中、日學者，譯印了中國「四書五經」等古典著作，分送給世界各國的大學，也算做了一件弘揚中國文化的善事。

在日本，他曾陪同張大千去京都，從一位日本收藏家手裡買回黃庭堅的山水畫和關仝的〈岸曲醉吟圖〉。是他幫張大千覆核所付款項，用日本專用的包袱布包裹著兩幅畫，一路懷抱著古畫護送張大千回東京。

1960年代他來到美國，當過記者，做過公司經理，開過超市。作為一個知識分子，他保持著對文化的興趣和關注。當林語堂於紐約開辦演講會時，在三百多位來自名校的華人師生雲集的會場，他站起來對林語堂的觀點提出了異議，非但沒有見責於林語堂，反而被邀請共進晚餐。

退休後的王老先生搬進老年公寓，由兩位護理員輪流照顧他的生活。他卻不甘心這樣無所事事地頤養天年，仍胸懷遠大的抱負，期待著有機會讓他再大展拳腳。

他不止一次提起想籌建「孟子大廈」。他已在布魯克林八大道的唐人街物色了一塊荒蕪許久的空地，至於資金，他聲明願意出錢。他有幾件珍藏在銀行保險櫃的骨董，出售後可以一半用來投資，另一半用來做慈善。

「你別小看我那幾個骨董，當年是慈禧太后御賜給李鴻章的，我祖母是李鴻章的表妹，跟李鴻章常有來往，這麼著，李鴻章才送給我祖母的。」王老先生驕傲地一揚下巴，讓李阿姨拿給我看。我以為要給我看骨董，卻見李阿姨熟門熟路地取來裝文稿的大信封，從裡面掏出兩張還算鮮豔的彩色照片，一張是稍顯年輕的王老先生手托兩個小茶盅，上有古代仕女像；另一張是邊緣鬚毛了的水墨畫，寥寥幾筆，筆觸粗糙，倒是旁邊的書法有幾分力道。王老先生說那是末代皇帝溥儀的堂兄溥心畬所畫。

「我找人鑒定過了，我的骨董能值七百萬，七百萬美元！」王老先生很不滿意我懷疑的眼神，「告訴你，我有錢，你不要擔心，我將來還要辦大學！台灣的大學不夠，我建議台灣設立一所有規模的、有建設性的『海洋大學』，要請有國際觀、有道德的航運企業家張榮發先生來協辦教育，不但要為本國培養品學兼優的人才，還要提供輪船，載送專家、學者、設備、器材，前往東南亞、中東、非洲、中南美洲以及大洋洲中諸多落後小國，因材施教，同時幫助他們開發資源，發展經濟，肯定能獲得國際上的好評和友誼，提高中華民國的地位和聲望。」

王老先生這一番高談闊論，視角早越過李阿姨和我，放眼全球了。

「我還要建議創辦一所『國際宗教大學』，中國人缺少信仰哪！沒有信仰導致法律意識淡薄、道德淪喪，你看看你看看，每天報紙上有多少刑事、民事案件……」他伸出兩根手指敲著桌上的中文報紙，「應該辦一所全世界規模最大的『國際宗教大學』，內設佛教學院、道教學院、回教學院、天主教學院、基督教學院、猶太教學院、印度教學院，邀請各國宗教界的教主長老、大賢大聖前來擔任院長，主理校務，教學相長，招收世界各地的男女學生來學習……」

要是不知道王老先生的年齡，不瞭解他每天的生活狀況，聽他的雄韜偉略，真的會以為他是揮斥方遒的風雲人物。

李阿姨悄悄地對我說：「他哪裡有錢！連我們兩個護理員都是政府付錢雇來照顧他的。他那幾個骨董，專家鑒定最多值幾百元人民幣。」（上）（寄自紐約）