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肺腑之言（下）

栩栩

3.

肺病多隱喻。

臨床工作中，偶爾碰到肺結核患者，對這古老的診斷，患者直覺反應多半愕然：「是那個肺結核嗎？」對，是肺結核沒錯。繼而陷入了短暫的沉默，彷彿不能理解自己為什麼會和肺結核扯上關係。

換作其他疾病，刻板印象或許還不至於這樣根深柢固吧。肺病中，隱喻最浩繁者，非肺結核莫屬。十九世紀，肺結核橫行，時人以癆（Phthisis）稱之；這白色瘟疫被賦予了多重想像：優雅、高貴、熱情、敏感……浪漫主義詩人拜倫的名言：「如果要死，我希望死於肺結核。」人類歷史上，再沒有其他疾病能得此殊榮。結核曾一度主宰著審美，如今，對文化的影響力雖已式微，但畢竟未能完全根除，患者反應或可視為結核龐大迷思的遺緒。

結核的神話隨著致病機轉與治療方針的明朗而逐漸消弭，然而，一重隱喻沒落，緊接著，又有另一重隱喻興起。

COVID-19開始延燒的頭幾個月，人心惶惶，咳嗽頓成敏感行為。公共場所中，一聽見咳嗽聲，其餘人等連忙退開三尺遠。倘若按捺不住咳嗽的人換作了自己，就趕緊舉臂摀住口鼻，阻擋飛沫，同時遮掩他人的異樣眼光。防疫責任與道德責任不能不設法兼顧。每周我固定上超市一至兩次，離峰時段去，採買後儘早離開，不多逗留。幾次後，發現架上綠豆持續補貨中，後知後覺想起，十七年前，同為冠狀病毒屬的SARS來襲之際，飲綠豆湯抗煞一說流傳甚廣──往前走幾步，咖哩也售罄，啊，是了，傳聞印度人篤信吃咖哩防疫，防疫無國界，咖哩亦然。

從綠豆湯到咖哩，換湯不換藥。而蘇珊．桑塔格早在《疾病的隱喻》中一語道破，隱喻無助於理解疾病，反而使人身陷更複雜的受苦體驗之中。

患者猶滔滔訴說著，話裡，有不自覺襲用文化建構出的疾病形象，也有屬於個人的真實感受。

我專心聽，不糾正，也不多作辯駁。我明白，疾病與隱喻兩者交纏極深，甚至，隱喻也會傳染，須對症下藥。但隱喻的藥方不假外求，我只能等待，給彼此一點時間，好讓他自己去一一識破，剝離，除魅。

至今，聽過的肺約略可以萬計。若有人問起，我會說，我聽見疾病，聽見人。最終，如同拉丁文中呼吸與靈魂共享spiritus這個字，一息在，則靈肉俱在，我想，我彷彿聽見那使生命得以成為生命的微弱火焰。（下）

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