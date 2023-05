住在比佛利山 莊的鄰居媽媽來矽谷看兒子雅各。我們兩家的小孩從小一起長大,有很多共同話題。她抽空和我吃了一頓午餐,許多回憶又回來了。我那時是一個新手媽媽,而她已經養大三個孩子,是個典型的猶太 媽媽,從她那兒我學了不少教育孩子的祕訣。

那時我們常常互相支援幫忙照顧孩子,她教小孩非常有原則有創意,輪到她時她好像早有準備,可以隨時把身邊的東西變成小玩具,愛說笑話給孩子聽,和孩子的對話都是提問和討論,孩子喜歡她的理由是她很有趣。她總是說:「謎語和笑話是讓腦筋變得靈活的磨刀石。」和她在一起總有幽默、有笑聲,兒子和我好像都被訓練得反應快許多。兩家住得近,輪到我帶孩子,我的特長是做中國菜給他們吃,再讓雅各帶些炸春捲或餛飩回家,皆大歡喜。

猶太媽媽幫助孩子們成功真是不遺餘力,母愛中滿了堅忍不拔的意志力,是極為強勢、有魄力的媽媽作風。還好,她也十分有趣,她教我,孩子要懂得幽默,「幽默感」是身處逆境時最好的解藥,是面對黑暗和苦難的心靈雞湯,所以凡事樂觀以對,即使境遇再怎麼艱困也能安然度過。

這位猶太媽媽相信,一切都可以被奪走,唯有頭腦的智慧無法奪走。她更相信自己可以教出天才,像她媽媽把她哥哥和她都教成名校畢業、事業有成。她也不忘教孩子們理財,從小就在她家玩「大富翁」遊戲,從遊戲中建立起金錢觀念,並向孩子傳達「賺錢是一件很光榮的事情」。好像只有一件事行不通,有一次她送兒子雅各來我家時,看到我給兒子額外的數學作業,猶太媽媽也想學樣,但沒有成功,兒子雅各就是不肯做,說:「Do you think I am a Chinese?」

像所有的猶太媽媽一樣,雅各的母親也喜歡囉嗦,要孩天天換穿乾淨內衣褲,說萬一遇上車禍 ,別人不會說孩子有個懶惰的媽媽。她要孩子多吃快點長大,更從來不放過為自己孩子吹噓的機會。

猶太媽媽和中國娘一樣,喜歡插手第二代的婚姻,在他們族群裡現今還有媒婆的行業。媽媽要孩子結婚時總是對孩子說些不理性的話:「我什麼也不求,至少我要求的不多,也許你可以安定下來,給我一個孫子,我不年輕了,最好在我去以色列玩之前給我一個孫子,我可以死而無憾。」猶太媽媽更精於說兩面話:「你娶誰我都可以,只要你快樂就好,以後是你自己跟她過日子。」然後又忍不住喃喃自語:「真的不夠好,我兒子可以找到更好的。」或者語帶驚訝地說:「這就是你找的對象?」「其實像你這樣的條件,世界上每個女孩都會愛上你。」(寄自加州)