倩華∕圖

「你是小君嗎？我是茱莉，你還記得嗎？」我正返回台灣度假，半夜被電話吵醒，迷迷糊糊地拿起電話，是個熟悉又陌生的聲音。「記得，當然記得。可是我現在人在台灣。」半睡不醒的我，直覺地回應。

「好好好，我再打給你。」

掛了電話，我反倒醒了。看著手中電話，是夢嗎？好久遠的夢。真的是故人來電嗎？

1980年，我的依親路斷，政大新聞系的高材生，卻在美國這個陌生的國度一籌莫展。當時洛杉磯只有三家中文報社，一家中國超級市場，和一些說廣東話的中餐廰。餐廳和超市打工都需要會說流利的廣東話。我硬著頭皮去報社應徵，總編輯兩腳蹺在桌子上，用鼻孔告訴我沒有職缺。我抹抹淚走了出來。

輾轉知道華埠 服務中心有一個就職訓練計畫：求職者參加三個月的訓練，每天早上八點到下午五點，到中心去學習電腦和打字機的應用。訓練期間由服務中心付最低工資，三個月訓練結束，全勤且通過考試的人，服務中心會幫忙介紹工作。這個計畫提供工作者前六個月的一半工資，所以公司願意和華埠服務中心合作，提供工作機會。

我受完就職訓練後，被推薦到市中心一家運輸轉運站做最基本的資料輸入工作。我每天轉兩班公車到公司，低眉斂目、小心翼翼地，就怕在試用期間做錯事被開除。

公司同事中午常從附近咖啡 店叫午餐。我發現送餐來的居然是華人，就此認識了台灣同鄉西西和茱莉。當時我手中拮据，一個錢打五個結，但是為了捧同鄉的場，偶爾跟著訂一兩次外賣，和西西、茱莉也比較熟了。我獨自一人在美國，可以聽到鄉音，即使口中吃的是西餐，彷彿也有著故鄉蔥油餅的溫暖，撫慰著常常跳進眼眶的鄉愁。

工作環境非常辛苦，當時不懂，現在知道那叫「種族歧視 」。女黑人上司不許我用微波爐熱開水，她說沒有人喝熱水的。我若不小心輸錯字，需要站起來背對著電腦，面對大家好奇的眼光，讓她重新改密碼才能坐回去工作。

最難堪的是，她常常丟來一句：「不想做就走，別忘了有多少人在門口等你的工作。」

當時終究年輕沉不住氣，在一次她這樣說完的時候，我拿起皮包，走出了公司。

無故離職，不好意思再回華埠服務中心。我每天走在中國城，坐在國父銅像前的長椅上看著行人，咀嚼著古人的話：百無一用是書生。

一天，門鈴響了，我去開門，門外是西西和茱莉，手中捧著一大堆吃食。我哭了起來，當時說了什麼完全不記得了。我的淒楚被她們溫暖的笑容摀暖，語言已經不重要了。

臨走前，茱莉在我手中塞了一百塊錢，說：「一點點，留著用。」

當時我的薪水是三塊錢一小時，上了幾個月的班，還存不到一百塊，這一百塊夠我度過難關了。

接下來為生活掙扎的日子，是石火光陰。斗轉星移，幾次搬家之後，和西西、茱莉失掉了聯繫。我曾帶著女兒們找到西西和茱莉的咖啡店，但已經易主了。年輕時不懂得人生會擦肩而過，連他們的中文名字都沒有問過。去哪裡找人呢？

四十年了。四十年後，居然夜半接到了茱莉的電話。

我算好時間打回給茱莉，她告訴我，因為在報上看到我的文章，打電話到報社，幾番輾轉，千辛萬苦才找到了我的聯絡電話。

「你們還好嗎？你們還好嗎？」我大聲地問，電話兩頭隔的不只是太平洋，是四十年的光陰。電話那一端，是失去聯絡的老友，是我最需要時老天爺送來的天使。曾經給我最多溫暖的故人，居然回來找到了我，就像當年，他們找到忘記說再見就轉身離開的我。

電話中聊著這中間來不及彌補的四十年，他們兩位都已經近八十歲了。

「當年，你們那個一百塊替我度過了好大的難關。」

茱莉說：「你還記得呀？」

怎麼會不記得！那是天上掉下來給我的及時雨。我用來付房租、買食物、換零錢打電話找工作，東踅西倒地從泥地裡攀爬出來，斗折蛇行地走到現在。

親愛的西西和茱莉，你們的溫暖，替我消融了人世的堅冰，讓我敢於千里孤帆劈波斬浪，在美國這個異地走出自己的一片天。

我想告訴你們，每一年，我都會為我的房客們送上一百塊禮券。因為你們很早就讓我看到，某些時候，這將會是某一位窮困人絕處逢生的及時雨。就像當年老天送給我的那一場雨。（寄自加州）