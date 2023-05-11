南極的山岳與浮冰。（張純瑛．提供）

列名世界第五大洲的南極大陸，面積一千四百萬平方公里，是地表最寒冷（勝過北極）、平均海拔最高（二千三百五十公尺）、風勢最強勁的洲。鮮為人知的是南極內陸實為地表最乾旱的地區，年平均降水量小於二百公釐，百分之九十八土地上覆蓋的厚雪，乃是千萬年不融化累積所致，不適人居，沒有任何文明遺跡。西北角的南極半島最靠近南美洲，氣候較為和暖，郵輪 多航行至此，逗留數天即轉回紅塵人寰。

引起各國覬覦的白雪公主

南極洲的英文名稱Antarctica源於古希臘文，意謂「北極的對面」。公元前350年左右，希臘哲學家亞里斯多德在《天象論》一書裡提到「北極的對面是南極」。但南極究竟在哪裡呢？始終牽動著歐洲人的想像。1520年葡萄牙航海家麥哲倫（Ferdinand Magellan, 1480-1521）航經南美洲最南端的火地群島，以為那裡就是南極。

1773年1月英國 航海家庫克（James Cook , 1728-1779）的船隻進入南極圈，是人類近身南極最早的文獻記載。1820年俄國、英國、美國船隻都聲稱見到了南極半島，引發探險家野心大動，以謝克頓爵士（Sir Ernest Henry Shackleton, 1874-1922）在二十世紀初四度探險南極最為傳奇。

1902年11月初次踏上南極大陸，二十八歲的謝克頓和兩位同伴預計從海岸步行兩千五百公里深入南極盡頭——南緯九十度的南極點（South Pole），可惜三人罹患壞血病，體力不支而忍痛退卻，距離南極點八百五十公里。1908年11月謝克頓率領三位新夥伴再度朝南級點出發。馱物的小馬跌入冰窟窿損失裝備，三人將皇后交託的國旗插在南緯八十八度二十三分處，不得不在食物告罄前返回船上。這次謝克頓距離南極點只有一百八十公里。

1911年挪威人阿蒙森（Roald Amundsen, 1872-1928）成功抵達南極點，締造人類紀錄，鼓舞了謝克頓再次探險南極。1914年8月，他率領「堅毅號」（Endurance）從倫敦啟航，可惜船隻卡在南冰洋的冰塊中無法動彈，十個月後沉入海底，根本無緣接近夢寐以求的南極點；但他在船沉之後坐上救生艇，不屈不撓的求生意志和智慧，一如船名「堅毅號」。他將出發時的二十八人安全地帶回倫敦，同樣得到世人的尊敬欽佩。1921年9月，謝克頓再度展開南極探險，次年船抵達南喬治亞島的第二天，謝克頓突然心臟病發溘然長逝，後安葬在島上，只能隔海遙望南極大陸，夢想他的未竟之志。

根據科學家的推證，南極大陸本與南美洲、紐西蘭、澳洲、非洲屬於同一陸塊，彼時的南極洲氣候並非酷寒，是很多古生物的棲息地，包括三類恐龍。多種植物遺跡也班班可考。後來各大洲一一分裂出去，大約兩千三百萬年前，南極洲與南美洲徹底斷離，分裂出來的德瑞克海峽讓南冰洋超低溫的洋流得以環繞南極洲流動，隔開了北方低緯度的溫暖洋流，彷彿將南極大陸放入一個環形冰凍箱內，氣溫不斷下降，終於成為冰雪層封的荒寒之地，猶如受到魔法詛咒，沉睡不醒的白雪公主。

近代人發現這位白雪公主身家豐厚，有著廣袤的面積、豐沛的礦產、大量的海洋資源，而且不屬於任何國家的轄治，這便激發了各國的野心覬覦，遠道而來企圖染指。

1946年，美國在南極舉行軍事演習，旨在訓練軍隊極地作戰的能力。隨後幾年，英國、阿根廷和智利對南極某些土地展開主權之爭。眼看人類貪婪好戰的本性從地球其他角落蔓延至南極，行將毀滅這世上最後一片淨土。

1959年，十二國簽署了《南極公約》，後有三十八國加入，嚴禁各國在南極舉行軍事活動和主權爭奪，只能從事科學研究。爾後數十年，各國陸續簽訂多項國際公約，保護南極的動植物與礦產等自然生態不受破壞。截至2016年，南極洲已建有一百三十五座科學營，每年有一千至五千位來自世界各地的科學家到這裡進行科學實驗。

全球暖化 造成南極冰融

南極洲雖是不宜人居住的洪荒之地，卻不能免於地球整體的環境汙染影響。上世紀七○年代，科學家發現南極洲上空的臭氧層在二十年間持續變薄，露出一個臭氧層破洞。缺少臭氧層去吸收陽光中具有破壞性的紫外線輻射，氣溫變高，導致南極冰洋的浮游植物與磷蝦減少，南極動物因食物短缺而面臨生存危機。再者，暖化將使占地球冰蓋80%以上的南極冰蓋大量消融，預估全球海平面將上升六十公尺，淹沒眾多濱海城市。

1974年，科學家馬里奧．莫利納（Mario Molina）和舍伍德．羅蘭德（F. Sherwood Rowland）發表論文指出，造成臭氧層破口的元凶之一是氟利昂（CFCs），它被用來製造冰箱和空調的冷卻劑、氣溶膠噴霧罐和工業清洗劑。經過二十年的觀察，兩人的論點獲得印證，而獲頒1995年諾貝爾化學獎。

1987年二十四國簽訂了《蒙特利爾議定書》，要求各國逐步淘汰氟利昂等化學品。近年科學家觀察到南極上空的臭氧層破口確實有縮小的可喜趨勢。然而，代替品如氫氟氯烴（HCFCs）和氫氟烴（HFCs）雖然不傷害臭氧層，卻對氣候造成新的破壞。例如，最常用的氫氟氯烴，使全球變暖的可能性幾乎是二氧化碳的兩千倍。南極的冰原冰川仍不斷地加速融化。

站在甲板上回顧郵輪漸行漸遠的南極，我心中充滿無限不捨，壯麗到令我「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」的這塊地球上最後一片淨土，下次再見時會是何等光景？