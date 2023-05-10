帽帶企鵝鼓浪前進。（張純瑛．提供）

從智利的聖地牙哥啟航，六天後，郵輪 終於抵達南美洲最南端的合恩角（Cape Horn），即將進入南極洲，乘客一路積蓄的期盼將興奮不斷推升。且慢！面前橫陳著一道難關——惡名昭彰的德瑞克海峽（Drake Passage），儼然南極洲的護城河，正在面前虎視眈眈，立意要給遠客來個下馬威。

天威難測的聖界

德瑞克海峽位於南美洲與南極洲之間，是南極洲與其他各大洲距離最短的通道。大西洋、太平洋、南冰洋在此交匯，最窄處寬六百四十五公里。以順時鐘方向由西至東環繞南極洲的洋流（Antarctic Circumpolar Current）遇到這個狹窄的通道，爭先恐後擠入，引發洶湧波濤。同理，來自三大洋的風也在這裡形成弄堂風效應，風勢格外強勁，翻攪海浪，顛簸船隻，是全球最危險的航道之一。穿越德瑞克海峽的暈船故事駭人聽聞，不勝枚舉，很多人甚至將胃中食物吐空後仍然不斷嘔出黃色膽汁。

行將進入德瑞克海峽，船隻開始搖晃，我吃了暈船藥，又在手腕上套好防暈帶，早早躺上了床，彷彿搖籃裡的嬰兒陷入酣沉昏睡。

不知睡了多久，感到風浪稍微平緩，急忙下床奔向窗口，拉開窗簾急著觀看慕名已久的南極洲究竟長得何等模樣。只見窗外濁雲低垂，灰海無邊，哪有陸地的影子？吃早餐時，船長廣播宣布，鑒於天候不佳無法看到狀如大象頭伸長鼻子的象島，郵輪將繞過象鼻前端駛往下一站。他說，這種能見度不佳的灰濛濛狀況，是南極常有的現象，有時可能持續數天。天哪！乘客們響起一片哀號，我們航行南極半島總共才四天行程。

正和友人們唉聲嘆氣之中，坐在餐廳窗旁的我突然見到一座雄偉的山嶽，從朦朧的雲霧中露出峰頂，不由大叫一聲，頓時與友人們衝到甲板上。山形嵯峨，雲霧縹緲中時隱時現，彷彿高懸於荒海之上的一處聖界，天威難測的氣勢令人仰視崇畏。雲霧逐漸稀薄，兩旁的高岳低陵次第現身，展現象鼻南面海岸線的風貌。甲板上的人群越來越多，個個亢奮難抑，郵輪也暫停前進。我看到四個人以高山為背景，努力擺出最好姿勢，替他們照相的人卻頹然放下照相機，說道﹕「看不到山了。」果然，原先的景致又遭到雲霧吞噬，回到十來分鐘前的蒼茫渾沌。

從彩色電影 轉換到黑白電影

南極半島位於南極洲的西北角，是最接近有人居住大陸的南極土地，和南美洲最南的火地群島相距一千公里。南極半島面積五十二萬兩千平方公里，沿岸有無數小島，星羅棋布，形成寬窄不一的水道和海灣，昔日航海家和捕鯨、捕海豹獵人為這些島嶼、水道與海灣定出名稱。四天裡，船公司規畫了不同的觀景點，可惜天氣不配合，屢屢因能見度不佳無法觀景或浪高不利航行而取消某些景點，有一日甚至全天只見到灰蒼海天。幸好船公司機動調整航線，讓我們在其餘三天的某些時段，能夠清晰地欣賞到壯美的南極風致。

從南美洲駛入南極，彷彿從彩色電影轉換到黑白電影。無論是南極半島還是大小島嶼，站在甲板上眺望，入目大多為黑白灰三色。白色的有平闊的冰原、夾在兩山谷裡攤展的冰川 、覆蓋山陵的積雪、漂浮在海上大小與形狀各異的冰山，以及，飛舞空中宛若墜絮的雪花。黑色的是積雪融解後露出的基石。山岳丘陵或高峻或低矮，原就各有動人態勢；一月底正是南半球的盛夏，雪融程度在山壁上造成不同的積雪與基石比例，有的白多，有的黑盛，有的涇渭分明，有的黑白間雜，彷彿造物主以荒寒的南極洲為畫板，揮灑出或狂放、或娟秀的一幅幅水墨畫，惹人讚嘆不絕。

南極的雲層和海水多數時候也是暗沉沉的灰色。黑白灰三色中，有時可以看見少許不同的色彩。我們曾見到太陽穿過雲層，一如舞台燈光聚焦於某處冰川上，使雪白轉化為柔和的淺金色。由於陽光中的藍光波長不易穿透冰層而停留在表面，冰川和冰山表層偶爾呈現半透明如水晶的淺藍。偶爾灰雲後露出小片青天，如同洗過一樣清澄。

有趣的是，能在這片苦寒海天中生存的動物，大多數也以黑白灰色覆身，和諧地融入周遭環境。座頭鯨（Humpback whale）是南極最常見到的鯨類，背部黑色，腹部或黑或白或灰。放眼波瀾起伏無涯的南冰洋，只要見到一蓬水柱沖天，就知是座頭鯨現身了。躍出水面又沒入水中施展的弧形身段，何等地從容美麗。倘若距離夠近，還可以欣賞到牠大鵬展翅般的尾巴入水前瞬間停棲海面，優雅地告別視線。

南極洋上翱翔的鳥兒，最常見的是信天翁（Albatross），牠擅於駕馭風力飛行，得以在風勢強勁的南冰洋生存。飛行時雙翅伸展，與主體呈現黑白相間的身影，簡潔優美。僅在南極繁殖的雪鸌，全身皎潔，宛若「冰為骨，雪為羽」。

南極洋的眾多鳥類中，最討人歡心的小精靈無疑是企鵝。雖屬鳥類，短小的翅膀無法飛行，卻擅潛水，直立走路則搖搖晃晃，狀甚討喜。

一群群企鵝在南冰洋裡鼓浪前進，乍看還以為是海豚。游累了，牠們喜歡從海裡筆直躍上漂浮著的冰山，彷彿搭乘渡輪，悠閒地直立著遊目四望，愜意的模樣呆萌極了。

南極有八種企鵝，此行我們看到帽帶（Chinstrap ）企鵝、麥哲倫（Magellanic）企鵝、異教徒（Gentoo）企鵝與國王（King）企鵝。國王企鵝高約七十至一百公分，下喙、後腦和頸根有少許鮮豔的橘色，體積上次於帝王（Emperor）企鵝，行走時氣宇軒昂，的確有王者之風。帽帶企鵝高七十公分左右，最顯著的特徵是從頭至頸有一黑色線條，宛若繫住黑帽的帶子。異教徒企鵝高約五十至九十公分，黑頭上有白色類似頭巾的花紋，狀如葡萄牙語中的異教徒頭巾。麥哲倫企鵝高約七十公分，頭上有一道白環，前胸到兩腿側有一條黑色寬帶。似乎造物主創造各類企鵝時，頗用了一番心思，在黑背白腹的基調上變換著花樣。