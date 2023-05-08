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花的自白

向明

我的重量是日月

推擠出來的

無足輕重也無從估算

一朵風信子是這樣的說

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12萬的「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館處理方式曝光

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富藝斯（Phillips）拍賣行6日至7日將在台北舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展品約120件，其中包含清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶（圖）與一系列遺珍。中央社

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2023-05-07 02:02
但丁與維吉爾在地獄。特拉克瓦（Eugene Delacroix, 1798-1863）作品。（薛維．圖片提供）

是否該下地獄？

2023-04-30 02:02

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