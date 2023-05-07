達姆∕圖

從冰河時代開始，人類為了求生存、謀發展，就有遠渡重洋、移民 他鄉的歷史。電影《冰原歷險記》（Ice Age）就是描寫當時情境。人類體內的移民基因一直遺傳了下來，以華人 為例，從黃河流域，到長江流域、珠江流域，再下南洋，最後跨越太平洋，到達美洲。

我的血液裡無疑也含有移民基因。在我出生那年，我家剛從南洋遷回故鄉金門，其後改變移民方向，從「南向」改為「東向」。

平心而論，有些人並不適合移民。首先，移民需有足夠資源，如果經濟能力不足、應變技巧不夠，就不宜輕易移民，乃是「貧賤不能移」。其次，移民在生活上須接受嚴峻挑戰，一向養尊處優的人也不適合移民，乃是「富貴不能移」。另外，移民要能屈能伸，該放下身段以適應環境時，不能逞強硬充好漢，此為「威武不能移」。

有人說愛情是一種疾病，移民其實也是一樣，都是會傳染的。當周遭的同學、朋友都在談戀愛或出國留學，很難不受感染。回想我當年出國留學，不排除便是受到社會風氣影響。

當時社會動盪不安，國際局勢忽戰忽和，每人心情極不穩定。連文學、音樂也推波助瀾。世界各地吹起存在主義風潮，卡繆《異鄉人》獲諾貝爾文學獎，華人則流行起「留學生文學」，把漂泊流浪當成了一種風雅。

每人出國時心情各不相同。有人滿懷希望欣然上路；有人依依不捨黯然告別；也有人糊里糊塗跟著走了。每人的移民故事也各不相同。

●

回想當年出國，我像《鐵達尼號》主角傑克一樣，突然贏到一張船票，很興奮地蹦蹦跳跳地搭上了那艘多少人期待已久、夢寐以求的命運之船。那是我移民的第一階段：「浪漫期」。我從童年開始，就耳濡目染、潛移默化地被灌輸了許多出國的浪漫夢想。

小時候，我家四合院後方有龐大果園，我常帶著愛犬，在樹蔭下閱讀《人猿泰山》和《魯濱遜漂流記》，後來迷上了馬克吐溫的《湯姆歷險記》和《頑童歷險記》。

中學時代，我又迷上了西洋歌曲，當年台北西門町中華商場，唱片行櫛比鱗次，和美國同步推出，唱片每張十元台幣。也有樂器行，吉他每把二百元台幣，約五美元。

我就讀的建國中學附近有美國新聞處，其中的圖書館藏書豐富、印刷精美。那裡冷氣很強，供應冰水，是學生們的避暑勝地。

當時台北中山北路鄰近美軍顧問團，形成早年的美式生活圈，那裡有英文書店 ，能買到英文版漫畫《淘氣的阿丹》。附近還有個「晴光市場」，專賣各種舶來商品，包括化妝品、服飾、珠寶等。在那裡，識途老馬還能買到英文版《花花公子》雜誌。

要買大學用的英文版書籍，要到重慶南路最南端的英文書店，一本六十元台幣，約一塊半美元。重慶南路書店街上的香菸攤，有門路的人可買到藏在暗處的進口洋菸。

從浪漫角度看，男兒志在四方，只要腦筋能開竅，我的未來不是夢，整個世界就像一枚生蠔（The world is your oyster.），美食美景美色，可以盡情享用。

處於移民浪漫期的我，就像情竇初開的少年，心中如小鹿亂撞，無限陶醉，有一種飄飄然的感覺。

●

等到客機抵達美國，降落在洛杉磯國際機場，我就進入了移民的第二階段：「挑戰期」。

當時的心情就像鐵達尼號舉行盛大饗宴時，突然撞上了冰山一般，令我驚訝不已、措手不及。一顆心如冰塊般冰冷地一直往下沉，我馬上從浪漫情懷中覺醒，各種挑戰立刻接踵而來。

挑戰之一是適應當地氣候和風土。一踏進了美國海關，就告別了萬里外的鄉關。記得那一年的冬天特別寒冷，白雪更帶來了無限鄉愁。想起納蘭性德〈長相思．山一程〉：「風一更，雪一更，聒碎鄉心夢不成，故園無此聲。」故鄉無雪，見到一片雪景，心中才猛然驚覺：故鄉已遠。

挑戰之二是無處不在的鄉愁。移民所移動的，不僅是身體，而是連心也移動了。就像植物被連根拔起移植到他處，不知會不會存活？而在移花接木之後，活下來的植物也許會改變品種，開不同的花、結不同的果。

剛出國時，常夢見出國前的情景，夢中並不知道自己已出了國，突然醒來，發現四周環境全變了，才領悟出李後主說的：「夢裡不知身是客，一晌貪歡。」

挑戰之三是語言的學習和溝通。記得就讀交通大學時，英文教授趙麗蓮博士建議同學們平時用英語交談，才容易有進步。有位同學提問：「如果現在聽懂同學講的英文，將來卻聽不懂外國人講的英文，那怎麼辦？」趙博士回答得好：「如果你能聽懂同學講的英文，將來無論聽任何人講英文，保證一定聽得懂。」

但我出國後才發現，在課堂上，競爭激烈，即使聽懂英文都不見得有用，更何況似懂非懂？

挑戰之四是生活上的食衣住行。每天早上睜開眼睛，就是一天賽跑的起點，需要迅速起床、漱洗、趕上課、趕考試。有人問：「學生不是在出國前就是這樣的嗎？」沒錯，但是那時並不需要買菜、煮飯、開車、修車、找路。

挑戰之五是文化衝擊。在美國填寫表格時，華人族群屬於「亞裔和太平洋島民」（Asian and Pacific Islander），換言之，菲律賓人、夏威夷人和我們都是同鄉。美國人種多元化，歐裔、亞裔、西裔、非裔，除了文化差異，還有族群競爭、種族歧見等，非朝夕就能化解。

不過，對我來說，以上都是較小挑戰，那麼，最大挑戰是什麼呢？那就是「前途茫茫、人海茫茫」，對於自己的未來一點概念都沒有，更談不上能掌控。就好像站在鐵達尼號的甲板上，迎著海風，我不敢想：前面的冰山究竟有多大？

記得一次剛考完試，我泡了一杯咖啡，靜下心來休息，腦中突然浮現青少年時曾想過但已很久不再去想的問題：我是誰？為何在這裡？原本從何處來？將來往何處去？生活目標是什麼？生命意義是什麼？

●

我的移民第三階段是「領悟期」。面對各種挑戰，正在走投無路、無計可施時，奇蹟發生了，我竟然發現：我「找到了自己」。領悟的感覺，如當頭棒喝、醍醐灌頂，頓時大澈大悟，豁然開朗。

領悟之一，是「用功就會成功」。美國畢竟是個充滿了機會的國家，也是個移民所建立的國家。英國人、愛爾蘭人、猶太人、義大利人，各有其滄桑經歷，每人都有自己的移民故事。我體認到：成功並非一蹴可幾，但一步一腳印地努力就能達成。

領悟之二，是「公平就是和平」。我終於瞭解了美國多元社會的價值觀，和法治社會的遊戲規則。「他山之石，可以攻錯」，原來必須離開了家鄉，才能真正瞭解自己的家鄉，也才能真正瞭解別的國家。

領悟之三，是「他鄉就是故鄉」。最後，我發現他鄉和故鄉竟然有那麽多相似之處。於是，我不再有鄉愁。因為冬天和夏天，只是不同季節。過去和未來，只是不同時間點。他鄉和故鄉，其實是同一個地方。

●

自從那年出國留學告別了鄉關，多年之後，如今回首來時路，也有風雨也有晴。

我對「山和水」的看法，並非「見山又是山，見水又是水」。而是像一個登山客，起初，見山水很美麗，想去登山涉水。之後，發現登山涉水很辛苦，想要放棄而下山。最後，還是到達山頂，也才知道：幸好沒有放棄，否則不可能看到這樣美麗的風景，留下這麼美好的回憶。（寄自加州）