山茱萸。（喬葉．圖片提供）

許久沒有回老家了。今年是在北京 過的春節，不時接到來自老家朋友的問候，說春天要抽個空回來呀，回來咱們去山裡看花。被朋友們的話勾著，就想起老家山裡的花來。

老家的山是太行山，八百里太行大致是一個東北到西南的走向，跨了京、冀、豫、晉四地。到了我豫北老家這裡已基本是南向，人便稱南太行。若由高處俯視，從北邊的大平原向南逐級攀升，可見此處山勢如一面巨坡，一到春天，這面坡上次第開放的花便如錦似繡。

最早開的是野桃花。老家人叫她漆桃花。漆是老家人常用的形容詞，讚什麼可愛都會叫「漆」，一聲。誇起小凳子小孩子都說「漆巴巴的」。初尋思我也不知道是哪個字，在網上查了查，也沒找到能完全合上意思的字，只好往偏裡想，或許是綺？又或許是漆？像上了漆一樣鮮亮？雖是有點兒牽強，我還是按自己的喜好，就用了漆。

漆桃花的粉是極淡的粉，陽光下遠看時，竟然覺得是雪白的，近看才會察覺到它是粉的，粉中還偏紅。花骨朵紅得深些，慢慢綻開的那些花就成了粉紅，開得再充分些，便成了粉。五瓣，細長的花蕊，稍稍往裡扣著，有些羞澀。開得最飽滿的時候，一陣風吹來，就落成了桃花雪。幾乎是同時，花柄和花托之間就萌出了小小的綠芽，葉子出來了。

野杏花跟著漆桃花的腳，開起來也是輕薄明豔，只是花期也短，風吹一陣子就散落了。和她一起開的是山茱萸。山茱萸乍一看跟黃臘梅似的，只是比臘梅的陣仗要大。她是樹，開出來便是花樹，不管大花樹還是小花樹都披著一身黃花，黃金甲似的，每個枝條每朵花都向上支棱著，十分硬氣。且有一條，風再吹她的甲也不落。也是，隨便落的還能叫甲麼？跟山茱萸一個黃色系的就是迎春和連翹，連翹更多一些。連翹的嫩枝條老家人都叫黃花條。再然後是黃刺玫。黃刺玫開起來特別當得起一個「盛」字，一朵朵的，圓溜溜的，在路邊，在坡上，密密匝匝，累累垂垂，你不知道那個顏色有多軟，那個枝條有多繁，那個味兒有多香。

跟著這批花出來的就是燈台草，只是一個高，一個低，沒人去看這低的。剛出土的燈台草貼著地皮，雖是草，卻極像是花，嬌小玲瓏中，泛著嬌嬌嫩嫩的紅。她還有一個名兒叫「五朵雲」。幼時莖頂就生五葉，再長高些就歧出了五枝，枝上再開出黃中帶綠的花，花下還有五葉。總之她的花葉是離不了五這個數，這應該就是五朵雲的來由。五朵雲雖好聽，我卻更喜歡叫她燈台草。小時候受過她的害。有一回採了一把玩，回家後肚子和腿又疼又癢，鬧了兩天才好。奶奶仔細詢問，知道我碰的是她，就說，再碰就會爛腸子瞎眼睛。是毒草。按中醫的說法，凡草皆是藥，毒草也是藥。不過常人都是不知其藥性卻易惹了毒性的，那還是躲著點兒吧。

薺菜的花也是黃的。因為和山下隔著溫差，山裡的薺菜能一直吃到三月三。這時節，山下的薺菜早就花開成了片，起了硬莛，就吃這一口來說已經算是老了，可山裡的薺菜卻還正是蓬勃壯嫩。三月三這天，薺菜是主角。在老家是要拿薺菜煮雞蛋 的。「三月三，薺菜煮雞蛋，勝過仙靈丹」。另有一種說法：三月三是薺菜花生日。後來我又搜羅到了第三種說法：「二月二，龍頭抬。三月三，生軒轅。」這麼看來，黃帝和薺菜花原是同一天的生日？

這一天按老規矩也是要戴薺菜花的。「戴了糧倉滿，不戴少銀錢」。如今自然是沒人戴的，卻可以放在灶邊，據說能防一年的蟲蟻。去年三月三的時候我恰好在老家，便冷水坐鍋，放了幾顆雞蛋，又將薺菜連枝帶葉地整棵盤進去，開火煮了幾分鐘，放了些鹽，把雞蛋皮兒挨個敲了縫，小火又煮了兩分鐘，過了涼水，剝了蛋殼，擺在青瓷片裡，又放了幾枝帶花的薺菜棵。白的雪白，青的淡青，綠的鮮綠，煞是好看。

對了，稍晚些開黃花的還有蒲公英。仔細去看，路兩邊全都是。好多都已經打了苞兒，一副蓄勢待放的模樣。這苞兒小小的，是毛茸茸的綠，綠心心裡含蓄地透著一點點兒黃。過不了幾天，黃花就暈染開來，金燦燦的，且是24K的金。