荒野中獨自遊蕩的女人——歐姬芙和她的山水

歐姬芙畫作〈喬治湖倒影〉，1921-1922年。（取自維基共享資源）

在美國新墨西哥州 ，粉紅色的山巒層次披連，上面偶爾點綴著鍺黃的印地安泥屋，熾烈的陽光將光禿禿山上的植被逼成一叢叢緊扒在地上的灌木。五、六○年代，人們常看到一個清瘦的女人在荒山野嶺裡遊蕩，她一身曳地黑長裙，一頭銀髮盤繞成髻，特立獨行於荒野中。她就是美國著名的畫家喬治亞．歐姬芙（Georgia Totto O'Keeffe, 1887-1986）。

這不是她第一次在美國西部採風。1916到1918，她在德州 一所中學教美術，被那裡廣袤的景色深深吸引，一望無際的大地，空中湧動著大氣的氣息。她在曠野中徒步，汲取創作靈感，並創造了幾幅碳筆畫。也就是這些碳筆畫，開啓了她作為畫家之路。

她把這些碳筆畫寄給了紐約的閨密，她們曾在當地的一個美術學校學畫，都喜愛291 畫廊裡展覽的歐洲當代畫家的作品。閨密瞞著她帶著這些畫到了291畫廊，找到畫廊總經理——大名鼎鼎的美國著名攝影 家阿爾弗雷德．斯蒂格利茨（Alfred Stieglitz, 1864-1946）。斯蒂格利茨向來支持美國年輕藝術家，當他看到這些碳筆畫，不禁拍案道：「終於有女人畫出這些作品。」這幾幅抽象碳筆飽含原始生命的悸動，圓鼓的圈，蓬勃的線，在空曠的背景下彷彿萬物初始，生機勃勃。於是兩人開始通信，也開啓了兩個人長達三十年的關係。

書信是通往一個人心靈的渠道。從開始的彬彬有禮，到後來的絮絮耳語。從起初的幾周一封信到一天幾封信，天上地下無所不談，內心的祕密與期望，周遭的人事往來，都躍然紙上。斯蒂格利茨的紐約生活是歌劇、音樂會、畫展，及與藝術家的會面與交流，真正是談笑有鴻儒，往來無白丁。歐姬芙的生活是發生在學校裡各種趣事，她與男友的聯繫，德州的風景，她繪畫的進展。他給她寄書和雜誌，她給他寄她的畫作。兩人的互動彷彿是如歌的行板，此起彼伏，涓涓溪流，滋補了彼此的心靈。

當1918年歐姬芙受斯蒂格利茨之邀到紐約養病時，愛情的火花一下點起燎原大火。他已婚，六十二歲，在無愛的婚姻裡二十多年。她三十一歲，雖然交往過男朋友，但還是處子之身。年齡的差距以及世俗的成見阻擋不了熾烈的愛，兩人住在一起，在當時還是很保守的社會裡引起軒然大波。但兩個人的藝術創造都因彼此的鼓勵迸發出新創造。斯蒂格利茨用相機記錄了她身體的每個部位，在黑白的光影下是肌膚的晶瑩剔透，是軀體的蜿蜒曲折，一個輪廓清晰的臉上有堅毅的目光，那明亮的雙眸充滿對未來的憧憬。

攝影展覽的第一天，歐姬芙去畫廊，才發現滿牆貼的是她自己的裸照。她十分憤怒，感覺斯蒂格利茨出賣了自己，因為這些都是極私密的東西，是她給他的禮物，怎麼可以出現在大庭廣眾。但她也因此而出名。人們常常從她的花卉作品聯想到性意識，那些近距離的花卉特寫彷彿是女性器官的隱喻。

經過六年的愛情長跑，斯蒂格利茨終於離婚，兩人在1924年結為伉儷。斯蒂格利茨用自己的畫廊大力推廣歐姬芙的畫作，使得她在紐約畫壇占得一席之地。婚後的生活就像所有的主婦，她要管理丈夫一大家的起居飲食。斯蒂格利茨生長在大城市裡，喜歡熱鬧。夏天的時候在喬治湖邊的別墅裡，一家七大姑八大姨十幾口熱熱鬧鬧，還經常有朋友輪流登門造訪。歐姬芙逐漸感覺家庭生活的瑣碎對她的藝術創造的窒息。她渴望一個沒有打擾的環境，一個人安安靜靜地畫畫。

在這個時候另一個女人走進了他們的生活。多蘿西．諾曼是一個猶太少婦，二十出頭，比斯蒂格利茨小四十多歲。她對他言聽計從，頂禮膜拜，在畫廊裡忙前忙後，不僅做祕書的工作，還投資給畫廊，而且愛上了他。斯蒂格利茨需要的是小鳥依人的崇拜者，加上天性喜歡年輕姑娘，兩人一拍即合。

斯蒂格利茨的婚外戀對歐姬芙造成很大的傷害，她沒有哭鬧而是選擇了隱忍。1932年她暗自接受了政府資助的壁畫項目，斯蒂格利茨知道後大怒。因為他覺得歐姬芙賤賣了自己，那點可憐的佣金降低了她作品的價值。他甚至跟委員會要求取消合同，因為她是個孩子，不能為自己的行為負責。歐姬芙拒絕放棄這個項目。工程一拖再拖，當她準備開工時，牆壁上的帆布開始脫落。

這個打擊是巨大的，彷彿上天冥冥之中跟她作梗。以前的忍耐、羞辱這時一起發作。她崩潰了，呼吸困難，胸痛，頭疼，經常無故流淚。送進醫院後，她一年多無法拿起畫筆。斯蒂格利茨非常擔心她的健康，心知肚明自己罪責難逃。他擔心她將永遠無法創作，而歐姬芙的畫作已經是兩人重要的經濟收入。

恢復了健康的歐姬芙意識到，她在照顧別人之前要首先照顧好自己。她需要自己的空間，也需要掌握自己的命運。她依舊留在斯蒂格利茨身邊，但每年夏天都要去新墨西哥州。從此開始了她與這片土地連綿不絕的近半個世紀的關係。她畫新墨西哥州熾烈的驕陽下的矮小灌木，稀稀落落地點綴在粉色的山坡上。她畫印地安人的泥屋（Adobe），厚重的黃赭牆皮，渾圓流暢的線條，彷彿是山坡的延伸。

1946年斯蒂格利茨去世後，處理完他的遺物，她乾脆搬到新墨西哥州長住，開啓了她人生的第二春。她買了一幢印地安人的泥屋，在四周修建了菜窪，養花種菜。屋裡布置成極簡風格，光禿的泥牆沒有裝飾，房梁是一根根原木拼成，零星的家具隨意擺放，一扇巨大的落地窗將遠處的山巒框成一幅風景畫。她繪畫的題材也得以在這片土地延展。她常常一個人在人跡罕至的地方，整晚在沙漠裡看日落星移，看風起塵落。碰見風化的牛頭骨、鹿角、貝殼，便撿回來在家裡作畫。於是在畫布上風雲滾動的天空中突然出來兩個牛犄角，頂天立地。

她一生中畫了各種各樣的主題：花卉、摩天大樓、舒捲的雲彩，但最好的作品還是新墨西哥的風景畫。起伏的山巒在不同的季節、日光與雲影下變幻莫測，色彩從黑色、墨綠到赭紅、淡綠及粉色，勾勒出千溝萬壑的氣勢磅礴。那一道道山溝和流動的山坡起伏婉轉，彷彿是一個個有機體。你能感受到大自然的脈搏，看到山體因呼吸而膨脹與收縮。背景的山巒與近景的山丘的顏色反差，把新墨西哥州風景的精髓盡悉捕捉在畫布上。