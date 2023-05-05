你
認識你四年又兩年五個月了。你還是那麼客氣。
●
你喜歡笑。會陪我抬桶餐、在廁所偷抽菸
隔壁班晚自習吃雞排，你會幫我多訂
我寫小說，你會幫我看。故事題材是超能力戰鬥
其中一個角色的能力是停止時間
我知道你不喜歡。但你連不喜歡
都那麼客氣：「那不是超能力。你不覺得人死了
就是在停止自己的時間嗎？」
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或讓時間停在他們身上。黑板上
越來越少的數字、教室裡越來越少的學生
那些日子，我們用日落的速度驗算
書桌到窗戶的距離，假借上廁所的名義蹺課
走在只有我們的走廊
看著教室裡關著不自由的同類
才真正覺得自由
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「人都是這樣從失去
與目睹失去裡，獲得一些東西的。」
畢業後我繼續寫了一些小說
得了獎。只是你再也沒看。你像停止自己的時間
又讀一年書，重考考了一個禮貌的成績
去大學面試那天
你穿了好看的白襯衫，乾淨得像在說對不起
●
我們還是吃雞排、抽菸，投履歷
曾經多急於離開教室，現在就多急於在台北
找一張新的書桌與窗戶來固定自己，儘管
再也不用吃桶餐，於是雞排無聊了
再也不用未成年，於是菸無聊了
連無聊都那麼客氣。認識你第四年你還是喜歡笑
你比喻活著，像一枚彈出式廣告的關閉鍵
我們都知道我們按得掉
但真的很難、很難——
「有時我們沒有死是因為怕麻煩，這跟
有時我們想死的理由一樣。」
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我看著你安靜，還是覺得自己太自由了。
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兩年五個月前，他們在租屋處發現你的屍體
他們說，房間被打掃得好安分
冰箱都清空、地板上放著沒繳齊的房租
時間被你停在這裡。
你穿了好看的白襯衫，乾淨得像在說沒關係
認識你四年又兩年五個月了。你連上吊都那麼客氣。
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