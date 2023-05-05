認識你四年又兩年五個月了。你還是那麼客氣。

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你喜歡笑。會陪我抬桶餐、在廁所偷抽菸

隔壁班晚自習吃雞排，你會幫我多訂

我寫小說 ，你會幫我看。故事題材是超能力戰鬥

其中一個角色的能力是停止時間

我知道你不喜歡。但你連不喜歡

都那麼客氣：「那不是超能力。你不覺得人死了

就是在停止自己的時間嗎？」

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或讓時間停在他們身上。黑板上

越來越少的數字、教室裡越來越少的學生

那些日子，我們用日落的速度驗算

書桌到窗戶的距離，假借上廁所的名義蹺課

走在只有我們的走廊

看著教室裡關著不自由的同類

才真正覺得自由

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「人都是這樣從失去

與目睹失去裡，獲得一些東西的。」

畢業後我繼續寫了一些小說

得了獎。只是你再也沒看。你像停止自己的時間

又讀一年書，重考考了一個禮貌的成績

去大學面試 那天

你穿了好看的白襯衫，乾淨得像在說對不起

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我們還是吃雞排、抽菸，投履歷

曾經多急於離開教室，現在就多急於在台北

找一張新的書桌與窗戶來固定自己，儘管

再也不用吃桶餐，於是雞排無聊了

再也不用未成年，於是菸無聊了

連無聊都那麼客氣。認識你第四年你還是喜歡笑

你比喻活著，像一枚彈出式廣告的關閉鍵

我們都知道我們按得掉

但真的很難、很難——

「有時我們沒有死是因為怕麻煩，這跟

有時我們想死的理由一樣。」

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我看著你安靜，還是覺得自己太自由了。

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兩年五個月前，他們在租屋處發現你的屍體

他們說，房間被打掃得好安分

冰箱都清空、地板上放著沒繳齊的房租

時間被你停在這裡。

你穿了好看的白襯衫，乾淨得像在說沒關係

認識你四年又兩年五個月了。你連上吊都那麼客氣。