盛開的君子蘭。（凌嵐．圖片提供）

家裡的君子蘭在我們不在家的時候開花了。這次開得最盛，一個柱頭上有二十多個花蕾，此起彼伏地盛開了一個月。這盆君子蘭是鄰鎮的一個朋友給的小苗葉養起來的。她家的君子蘭有幾十盆，追根溯源，都是從一片葉子開始。這片葉子是她作留學生第一次到美國時，夾在書裡帶入境的。她來自於長春，那裡一度是種君子蘭最瘋狂的地方。種還不夠，還要賭君子蘭，就跟十七世紀荷蘭鬱金香狂熱一樣。東北人賭君子蘭的時代是在上世紀八○年代中期，盛況空前，作家張辛欣為此寫過一個中篇小說《瘋狂的君子蘭》。那時君子蘭的價格，不是根據棵來計算的，而是根據葉片的多少而定。我家的君子蘭第一次開花時，為了讓低矮的花莖容易冒頭，我拿剪刀把君子蘭的葉子剪了幾片，結果保姆大驚小怪。她是東北人，按家鄉的習慣，君子蘭是按葉子算錢的，剪葉子等於剪錢，這怎麼可以？《瘋狂的君子蘭》裡提到一棵當地的「花王」，開出灰色的花，與常見的橘紅色、明黃色的花迥然不同。結果這棵奇異之花，很快就被人偷走。

紐約布朗士植物園 的室內展區，有幾盆開白花的君子蘭。種花的盆有小水缸大小，葉子又厚又大，像成年人用的牛皮腰帶。路過的我不是沒有動了順走一片葉子的念頭，只需要帶走一片葉子，就可以繁殖。但近看這巨碩的大花就像一大叢韭菜，無香，也不妖嬈更不飄逸，古人說牡丹任是無情也動人，但沒有人會說巨型韭菜動人吧。想到這裡我止步，決定不作盜花賊。

別的植物是種子或者扡插繁殖，君子蘭不同，繁殖是通過葉的增生，新長出來的葉苗底端帶根，斷離母體後，落在土裡能自己發芽。《聖經》上說，一粒麥子落盡土裡不死，君子蘭是一片葉子落在土裡不僅不死，還開枝散葉。就像我那個朋友第一次到達紐約時，取一片葉子作書籤，以後在美利堅培養出幾百上千盆君子蘭。據說大紐約地區的華人家庭，都是從她家那棵傳宗接代來的。

去年我們去西班牙旅行。到達南部的塞維利亞城時正值復活節的前一周，小城正在舉辦聖周遊行 。早春四月，地中海地區的太陽光已經非常熱烈，大日頭下面，我們這些看熱鬧的人群堵在街上，長久都不能移步。這時我突然注意到街邊綠化帶地裡長的一叢叢的花，寬大的深綠色的葉片中伸出一枝一枝球狀的花莖，上面開著橘紅色或者鮮紅色的喇叭狀花朵。這不就是君子蘭嗎？塞維利亞這座四季飄滿橘香的古城，君子蘭居然跟繡球和矮腳棕櫚一起，被當作綠化植物。但細想也不奇怪，君子蘭喜光照，耐旱，但又不能直射，否則炙熱的太陽光會把葉片烤焦，留下枯萎的黃斑。西班牙南部屬於地中海氣候，路邊樹下既有充足的光照又有大樹遮陽，冬天豐沛的雨水又能讓君子蘭的根飽吸水分，塞維利亞妥妥地是君子蘭之城，在路邊一年四季開花，長瘋了！

遊行隊伍裡有樂隊，吹吹打打，沿著卵石路的小巷且走且停，真正是流動的聖節。當地人拖家帶口前來觀禮，有的還帶著香檳和點心，邊看邊喝，時不時朝遊行隊伍裡的熟人打招呼、扔糖果。唯一覺得無趣的是我們這些遊客，最初的興奮過去後，在大太陽下進退兩難，我們在綠化帶裡進進出出，努力想找條捷徑脫離人海卻不能夠。地裡的君子蘭被踩得東倒西歪，小孩子百無聊賴，順手就摘幾朵君子蘭的花，玩幾下再扔掉。等人群散去，過幾天再下一場大雨，落下的葉子在土裡又會生根發芽，變成第二叢、第三叢，子子孫孫無窮矣。