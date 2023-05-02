阿尼默∕圖

只是，當年七歲的你，能有什麼想法？

只有做法：躡手躡腳尾隨在尾隨討書先生的大哥哥身後，進行史上最童騃的間諜戲碼。你們從前門牌樓走到堆放「豬吃桶」（廚餘）的村後門，水塔彎進公廁；穿越張家長李家短的分貝、水聲嘩嘩的暗巷、小朋友追逐衝撞的附設幼稚園、籃球場、大水溝。出了村，北往機場旁的堤道，南向饒河街的彎路……

昔有大禹治水，三過家門而不入；你五度五關，行經暗黑的窩，每一回，都渴望有人喚住你：「放學幹嘛不回家？還不趕快回來吃飯？」諸葛亮六出岐山，師老兵疲，北望嗟嘆；你們這組鬼祟三人行，七次出關（你們稱呼基隆河畔的基六門為「關」），愈走愈帶勁，好像要陪夕陽走天涯。

所謂「疲憊」，要等到你跟丟了人，迷了路，漲潮的眼瞳，才會湧現滅頂的恐懼。

那天深夜，警察 伯伯用巡邏車送你回家，為你擔心：「小朋友！你會不會挨罵？」你低頭不語，獨自走進漆黑，其實是在吮指回味：驚豔的傍晚，討書先生躺在河邊水泥管上，雙手打直，仰天翻書，露出書癡讀到奇書、武者發現絕世武功的神情。你一眨不眨，盯著一聲不吭的大哥哥緊盯一動不動的他。樹靜，風止，地球暫停轉動，只有他的眼珠子在動，一目十行的躍動。驀地，他的身一扭，腿一蹬，手一抖，嘩！文字和標點，化為茫茫雪花，不！是沾上陽光的晶碎，從書頁、分段、纏綿故事的行間灑下，翩翩降落他的眼眉口鼻……而他，臉頰抽顫，嘴角紋動，唇舌翻捲，大快朵頤。

然後，抹抹嘴角，嚥下唾液，用貓偷吃魚的神情左瞄右睨，忍不住打個飽嗝……

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「至於他的『破書包』，應該稱作『無所不包』。」你繼續發揮無可救藥的想像力，「只要一倒一抖……」

《異鄉人》的莫梭、《蛻變》的大蟲、卡爾維諾筆下穿梭扉頁串連類型的旅人、波赫士那枚包藏萬千的「阿列夫」、《金閣寺》詭豔絕倫的火光、老川端夢寐以求的《睡美人》，甚至，《流浪者之歌》雞皮疙瘩掉滿地的勵志語句……重新整隊，自行結集，變出一部大河——不！是汪汪巨著，隨即碎散。

「等等！你冷靜點！」朋友斜眼打量你，「為什麼，你的記憶，和大家的集體回憶不一樣？」

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村人口中，討書先生是「人肉毒瘤」、「嚇小孩的魔鬼」、「偷雞賊」。

有一段時間，他蜷縮在小學後門松山地磅的回收資源區，翻找霉黃的報紙，還在頭版留心得，副刊寫詩。後來，喬遷到河濱，與青青河畔草相擁而眠。有人說他生食蟑螂、壁虎和蟲蚋；村裡的大哥哥，為了「測試他的本性」，扔一條活蛇給他，親睹剝皮啃肉、吞蛇入腹，然後斷定他殘忍有毒。

後排王婆婆，最喜歡四處宣告他的罪行：「偷宰隔壁村的雞，罰跪村門口……」

「耍賴逃跑，被抓回……」「四根曬衣竿還打不爛他的腿……」

小朋友經常趁他熟睡，將蟋蟀、青蛙塞入他的褲襠，或燒掉發霉的書；他發現書不見，總是扯人哭鬧。如果他伸手逗弄那家嬰孩而嚇哭小貝比，準被踢落水溝，並補上二句咒罵。

有一回，前排的將軍戶，故意放出未經注射的惡犬，他驚駭得滿街逃竄；大哥哥、小朋友、婆婆媽媽、叔叔伯伯在一旁吼叫哄笑，觀賞頭大肢短的討書先生在血染的黃昏顛沛流離……

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「哈哈！哈哈哈哈！」朋友笑得上氣不接下氣，或者該說，快要斷氣；忽然坐直身子，兩眼潮紅瞪著你，顫聲說：「你可能不相信，我其實……巴不得忘掉這段回憶。」

「為什麼？」你的心跳倏地加快。

「你不覺得，他的存在，是舊村落時代的一面銅鏡？在他身上，我們看到清楚清楚、纖毫畢露的自己？」朋友閉上眼睛，「還好，只有一年。」

「是十年吧？」你試圖糾正朋友的錯誤，「他的怪腔怪調，在我們村子逡巡了整整十年，不是嗎？」

「喂！喂！你是老糊塗？還是莊孝維？那傢伙在我們剛上小學時出現，不到一年，他的屍體就……」

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長久以來的營養不良，加上一場怪病，讓討書先生瘦癟的身體腫脹起來，頭、臉、後頸冒出恐怖的肉球，球上又長瘤；整個人像一枚爛茄，膿血不斷自疽瘡爆出。

你們當然不准他再踏進村子。

傳說，他仍沿街蹣跚呼喚：「有—沒—有……」

某個深夜，你跑到籃球場，假裝練投，其實是等候打麻將未歸的父親。

咚！咚咚！洩氣的籃球撞擊地面的悶響，引發詭異的回聲：有—沒有……你愣住，四下張望，瞥見球場最幽暗的角落，有一團蠕動的物體，踡縮顫抖，掙扎著要翻身。

你走近兩步，和他保持十公尺距離，定定望著靜靜看你的他。你不動，他不動；只有他身上的惡臭，在你難受的鼻子、莫名的心悸間，不安竄動。好奇的時間停下腳步，張頭探腦，觀察你們的動靜。

他伸手，拉動自己的腿，奮力爬出黑暗。映著路燈，他的眼睛像夜間的貓瞳，逐漸亮起來；額頭出汗，臉頰肌肉牽動嘴唇線條，勉強揚起一個弧度，迸出抖音：「你……有—沒有，我—有。」

隨即，從書包裡掏出《格林童話》，仰躺地上，雙臂高舉，打開書本……

彷彿，故事與童話，藏著消炎片、止痛藥和百憂解。

村裡的大哥哥說，寒流來襲那幾天，撞見他伏在村後大水塔下啜泣喊痛，用棍子都趕不走。

傳說，他跑到堤外土地公廟流淚焚書。像是祭拜天地，又似告別塵寰，他將書冊一頁一頁撕下，一行一行斷開，再一個偏旁、一個部首，小心翼翼扔進火堆。當紙本化為飛灰，火光送走此生的夢想；他呆立河畔，怯怯伸出含羞草般的指掌，伸向火星 竄飛的餘燼。

他想做什麼？測試火焰的熱度？確定珍愛私藏順利抵達他即將前往的國度？

有人在河邊發現他腐爛的大腿蠕冒出千百條扭曲變形有如草書的蛆蟲……

從此，一提到那人，便似飄溢一股莫名的惡味。你湊近他，他閃避你，你們不解地相互尋嗅著；那瘴氣流傳在這陳腐的眷區不見沉澱。

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「我還記得一件事。」朋友想到什麼，一拍手，恢復大聲公本色。

右前方五公尺，埋首《拍案驚奇》的輕熟女像是配合朋友的節奏，用力鼓掌叫好。

「咳咳！有一回啊！」朋友面有慚色地壓低音量，「村裡的公婆叔伯、大姨媽小表妹，聯手拿掃把驅趕他……」

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從村子頭追到村子尾。你記得很清楚。因為你也跟在大人屁股後面，試圖偷走一根掃把，減少傷害；或趁亂上前，幫討書先生擋住拳腳。

討書先生慘叫不絕，抱頭哀嚷：「不—要，不要—打—我，我是—我是—滿清遺族。」

眾人愣了一下，你看我，我瞧你，隨即爆出笑聲。

「放過他吧！」山東爺爺靠過來，瞪大眼睛問：「你是滿清遺族？皇室後代？」

「我—是，我—我—我……」討書先生咬牙切齒，擠不出完整句子。

「我還是『青蓮居士』、『靖節先生』呢！」山東爺爺揮揮手，笑著走開。

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「可是，說也奇怪，那一瞬間，我好像相信他的話，相信他的體內，流著尊貴的血液。」朋友露出吸菸過量的黃板牙，「也許，我是個笨小孩吧！你呢？自稱是『繆思國的酋長』，你信嗎？」

咖啡 廳裡人聲喧譁。

誰不是「滿清遺族」呢？烙印在你們靈魂的標記：一腔圓滿，兩袖清風，遺世獨立，族寡不必記載。

你，低頭，不語。

你的目光擱淺在窗玻璃的疊影：中年書癡不知讀到歷史哪個章節，十指抓頭，念念有詞，神情激動。老先生的視線暫時離開書頁，仰起脖子，緩緩吐氣；貴婦人正好揚眉，望向窗外的遠天。

遠方的山巒，一隻蒼鷹盤旋而過。你不確定，是天空、畫布、鏡子還是想像，釋放了午後的飛翔？

（下）