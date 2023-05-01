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華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙
藝文
世界副刊
月光梳子
潘莉
2023-05-01 02:01 ET
順著盤山道
下山，一輪明月升起
今晚的月亮是
一把梳子
握在我手中
梳過媽媽烏溜溜的長髮
留著她的髮香
（寄自
加州
）
加州
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