阿尼默∕圖

有—沒—有——不要—的—書—給—我——一本—好—不—好？

這半癱瘓的聲音，在村裡的迷宮巷道迤邐了十年。

像，穿戴鋼架鐵鞋的肢障者，前腳蹬地，後腿拖行，經過你的窗外。

你的左鄰右舍，聞之色變，見人就閃；唯獨你，愣在一旁，傻傻與他對望。

他瞪著你，你睖著他，你們一動不動，像是在玩一、二、三木頭人；又好像有什麼，年幼的你分辨不出的什麼，在你們之間，隱隱流動。

時間小腳快步踢踏，太陽公公光影偏移，他的臉頰抽動了一下；你看不見自己的表情，只感到後頸顫動，一顆心，像擊鼓鳴冤那樣劇烈跳動。他忽然擠眉弄眼扮鬼臉，你皺起小鼻子、抬頭紋，哭笑不得；他朝你咧嘴一笑，你像牽繩木偶，靦腆揚起嘴角……

在寂寂成長的歲月中，可能是耳根子太清淨，不超過十坪的家太「空曠」，你總是莫名接收低頻、高調、鬼哭神號和錯落起伏的異聲。

譬如說，隔壁的夫妻吵架聲；丈夫憤而甩門離家後，妻子的嗚咽悲鳴。

隔隔壁準備聯考的大姊姊窸窸窣窣的誦書聲，以及，一段靜默後，驀然迸出的啜泣。

隔壁的隔壁的隔壁呢？山東老爺爺雷動的鼾聲，震盪單薄的牆板，引起整排屋子（一共十戶）的喑啞共鳴。

濃濁含混的呢喃，彷彿工廠排出的廢氣，又像是密室會議：

「殺呀！衝啊！」

「我跟你們說，那台兒莊……」

「古寧頭才慘烈哪！」

你不敢猜想，那些爺們叔伯夢見什麼？

何況，那繞梁不絕，教人耳朵長繭的求書聲。

風聲、雨聲、求書聲，聲聲入耳。

學生時代二次大考——高中和大學聯考，緊張到難以入眠的考前之夜，「有—沒—有——不要—的……」來了！那怪腔怪調的喊聲，像適時安打，點燃你挑燈再戰的鬥志；又帶點卓別林式的幽默，和整個仲夏夜的清涼，送你進夢鄉。

對你而言，那聲音，更像是穿幽越徑撩撥花香吹拂落葉陪伴你的童年的晚風。

憑窗遠眺，那人矮小欹斜的身影，一步一顫，消失在五十年代的長巷。

而且，在你心中，他有個封號，你從未向人提起：討書先生。

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弧形落地窗的東側，老先生正襟危坐，凝神閱讀握在掌中的日文小說 ，像關雲長讀《春秋》。

他把白色POLO衫的衣領拉直，背脊挺得像根電線桿，整個人散發出老牛仔的瀟灑氣息。

另一端，姿態優雅的老太太——哎呀！沒禮貌！應該稱呼人家「貴婦人」——低眉斂目，欣賞剛上架的服裝雜誌。

手拎Gucci包，一身Prada；臉上濃豔的妝色，是三十年前的美學流行。不蹺腿，不抖腳，不駝背彎腰，像一尊玉雕觀音。全身上下唯一會動的地方，是櫻桃紅的薄唇——讀到有趣的文章，看到欣賞的人，抿嘴一笑。

你常去的咖啡 店，比你更常去的兩位文藝老年。

你是咖啡杯的泅游者、咖啡因的囚徒、咖啡香的求歡客、酗咖啡成癮的瘋狂酋長——簡單一句話：是個「怪咖」。一本書、一支筆、一疊稿紙，整間咖啡屋，就是你的繆思國、異世界。

你沒去過法國，但喜歡瀏覽巴黎咖啡館的照片；慵懶的情調，湍飛的意興，不著邊際也不必降落的靈思，有助於你宣洩腦啡瀑布。

你沒到過東歐，總是想像：大雪紛紛的冬夜，氣喘咻咻的老爺火車，搖晃顛簸，跋山涉水，穿越苦難的大地。車廂昏暗，旅人埋首書頁，有的神情黯然，有的雙眼浮腫；他們不吃喝，不交談，專注在手中那部破損缺頁、翻閱過一百萬遍的書。

彷彿，字裡行間，才是他們的驛站、旅程與歸途。

是啊！後來你發現，一年來，老先生的日文小說，始終是同一本：川端康成的《雪國》。

朋友認為，這家店是一座怪奇動物園。除了老先生、貴婦人和你，還有一位永遠披頭散髮的中年書癡，桌上堆著厚厚一疊《萬曆年間》、《大明興衰史》……書裡的紫色眉批，有如毗鄰黑森林的薰衣草田；以及，身上異味教人掩鼻的輕熟女，抱著封面脫落的《拍案驚奇》，邊看邊拍手叫絕。

朋友說：「你看這些人的眼神，像是在看一種動物。」

「什麼？」

「瀕臨絕種動物。」

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「可憐的小子！沒爹沒娘吧！他是從哪個窟窿冒出來的？」

山東老爺爺雙手扠腰，凝望夕暮下搖搖晃晃離去的背影。

一分鐘前，老爺爺將褐綠色書皮的《蔣總統嘉言錄》塞給討書先生，不忘叮嚀：「你要拜讀、跪讀、認真讀喔！這本書，我打算傳子傳孫的。想看書的話，你可以……」

想想不妥，家有萬卷藏書的老爺爺趕緊改口：「走吧！走遠一點，不要再來了。」

的確，這個村子不歡迎他。

他的哆嗦語調（不成句法的乾癟音），他的詭異索求（只要書不討錢），他的奇裝異服（穿著髒舊的小學生制服，背著破爛的小學生書包），他的癡傻神情（應該是腦性麻痺），他的來歷不明動向難測……令人不安。

那個時代，天天都有乞丐進村，挨家沿戶乞食。沒有人噓趕他們。有時一杯米，有時幾枚銅板，換來千謝萬謝，甚至叩頭道謝。

窮人家是窮人最後的家。

那個困乏貧窘的年頭，村裡三不五時遭小偷。奇妙的是，沒有人覺得「治安敗壞」，很少人報警，那要怎麼處理？你曾目睹感人肺腑以至於後來經常被騙的一幕：山東爺爺、湖南伯伯和村幹事圍著跪地賠罪的小偷先生，剴切陳詞，曉以大義，再塞一筆錢到對方手中——比失竊金額更多的錢。

貧窮，是你們村子最富有的財產。

爸爸總是抱怨薪水不夠，媽媽整天嘴上喊窮。米缸空了，向隔壁借；醬油沒了，教小孩拿碗到對門討。吃稀飯沒有豆腐乳、花生米，去村門口雜貨店賒？沒問題！老闆拍拍胸脯，眉頭不會皺一下。

飢餓的回憶，是人同此心的恐懼。

你的父親常說：「你們這一代，有飯吃，有衣穿，該滿足了。爸爸逃難時，曾經二天二夜滴米未進。」

問題是，想看書，找誰討？

六歲那年，你哀求父親送你《亞森‧羅蘋》當生日禮物。結果，你只收到父親長官小孩不要的鉛筆盒。

討書先生進村的第一天，大人橫眉，小孩走避，踞坐門口餵奶的媽媽鑽回屋內，貓狗躲到瓦簷下。

「走！你走！這裡沒有你要的東西。」

後排王婆婆，用雞毛撢子驅趕不速之客。

那天，是你的入學日。

清晨，媽媽幫你換上全新制服、乾淨帽子，再三叮嚀：「用功讀書，好好做人，知道嗎？」放學後，你迫不及待衝回家，要和媽媽分享班上趣事、新認識的同學……

一室空盪。等待你的，是寂寞的客廳、縮成一團孤單入睡的被褥、窗外老榕輕撫你臉龐的樹影……以及，往後十年，靜靜陪你長大的幽黑。

那天，是媽媽的離家日。

你跑回村子時，險些和迎面而來與你穿相同制服的奇怪大人撞個滿懷。他衝著你笑，雙臂平舉，上下揮擺，模擬老鷹翱翔？右手拿著一本書，封面上六個字，你剛好認得：安娜‧卡……什麼的。

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「你還記得那個人嗎？我一直搞不懂，世上哪一種書，叫作『不要的書』？」

難得和兒時玩伴聚會，你主動聊起討書先生。

「你應該問，世上哪一種書，叫作『要的書』？」朋友對你搖頭，好像在看一尊化石。「前陣子，我的大學教授過世，我們一票同學幫他清理遺物。天哪！書山書海書宇宙，要送沒人要，想捐無處捐，活活燒了三天三夜，唉！」

話題一轉，朋友瞇起眼問：「奇了！你不想念初戀馬子，反而懷念那個怪咖？不過，我很好奇，他到處搜括的書，都藏到哪裡去了？小小的破書包，難道是哆啦A夢的口袋？」

「也許，他是未來圖書館的管理員，因為一書難求，又面臨末日危機，專程跑來這個時代撿破爛，拯救百千年後的子孫。」你答得漫不經心。

朋友的目光，追隨你的視線，落在危坐窗前沉浸雪鄉的老先生的濛白側影。

貴婦人捧著《LADY BOUTIQUE》九月號，像走伸展台那樣，飄過你的座位；你下意識抬頭，與她相視一笑。

「是啊！用『書癮症患者』形容他，喔不！我是說你，一點也不為過。」朋友賊頭賊腦地笑了。

「你知道他的來歷？」像個重啟舊案調查的老警探，你認真詢問可能是當今世上最後一名證人。

「喔！」朋友仰起脖子，咕嚕咕嚕灌下大半杯冰咖啡，咂咂嘴說：「關於那傢伙的傳言，可多了……」

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傳說，他是豪門之子，因為失戀而癲狂。

傳說，他是不世出的天才，上通天文，下知地理，能夠洞悉古今、中外事，只是生錯了時代。

傳說，他是低能兒，未滿周歲就遭到遺棄，營養不良，發育不全，由好心街友照料，在垃圾堆裡長大。

傳說，他本是資優生，為投考醫學 系而癡呆——連考七年都落榜。

也有人說，在大學教西方文學的講師說，他是食字獸、啃書狂，精神糧食重於吃喝拉撒。

有一回，講師故意送他一本《查拉圖斯特拉如是說》，觀察他的反應。不料他一連失蹤數日，再出現時，喃喃吐出詰屈聱牙的詞彙和齜牙咧嘴的憨笑。

為了證明這點，有人尾隨他一日夜，回來時，像古代送報童那樣，沿街嚷喚：「吃書！他真的把書本拆開，書頁撕碎，灑進嘴裡……」

怎麼樣？咀嚼，吮吸，吞嚥？喀嗤喀嗤，卡啦卡啦，像老酒鬼狂吃五香花生米？

「是蠹！」山東爺爺的獨特見解，「他是幻化人形的蠹妖，趁著某戶人家曬書時，從四書五經裡爬出來，宣洩被囚禁千年的苦悶。」

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「你呢？你怎麼想？」朋友問。

「他是……走在時代邊界的邊陲部落的邊緣人。」你偏著頭，謹慎措詞：「一個人，要活在怎麼貧瘠的現實，才能擁有如此豐沛的快樂？」（上）