小學時坐我旁邊的一個女孩長得清秀可愛,就是不愛寫功課,她鉛筆盒裡的每支鉛筆都削得好好的,排列整齊看著就開心,但是不想用來寫功課。聽到老師開導她:「事有本末先後,妳怎麼總分不清楚事情的輕重緩急。」我們那時做事,還沒有那樣的訓練,不懂得「要先做簡單的事?還是先做喜歡的事?還是選重要的事來做?」老師強調:「瞭解事情緩急輕重的先後次序,就瞭解大道理了。」一般人就是會挑簡單的事情先做,最後沒做的反而是重要的事情。做事本末倒置,大事解決不了,小事又不斷地來。

我們小時候哪裡懂得方向不對,努力白費,很多時候是靠著直覺做事。例如大考的前夕就特別想看一場電影 ,晚自習時有人登高一呼,就有三、四個同學響應,去趕一場熱門電影,回來後心情竟然平靜許多,肯死心塌地坐下來準備考試,不再那麼浮躁。那時根本沒有仔細去想什麼「本末倒置」,事情的輕重緩急。「本」就是根本的意思,「末」是枝節末端的意思,所以這句成語的意思就是把根本的事忽略了,反而注重細微末端、較不重要的事。

《大學》裡的這句話,道出了一個人成功的天機,無論做什麼事情,都要順道而行。有關「本末倒置」,西方也有同樣意思的俗語:「To Put the cart before the horse.」按字面解釋就是「把馬車的車放在馬的前面」。曾經聽過有位學生有很多書,想要有個書架來整理,最後竟然是賣掉那些書去買了一個書架,卻沒有書可以放了,這算不算捨本逐末?有人說要有自己的書房才能好好讀書,通常是有了書房也不見得會讀書。

其實我們平常生活裡多少有本末倒置的情形而不自覺,有人為了賺錢而犧牲身體健康得不償失,成語裡的「削足適履」「揠苗助長」都不是聰明的事,為急於求成,違反事物發展的客觀規律,反而壞事。常聽說「不要讓孩子輸在起跑線上」,有些家長為孩子報了很多補習班,但卻沒收到應有的成效,因為父母沒有弄懂孩子的興趣在哪兒。孩子反而安慰父母:「去年聯考時,數學都不會,今年還是都不會。這麼說,我的數學水平還沒有退步呢!」

原來不一定要是名人或重要人物才需要學會善用時間。效率專家說,應該把事情分成幾種等級:「重要且緊急」、「重要但不緊急」、「不重要但緊急」、「不重要不緊急」。做事之前先考慮一下,不是隨興想做什麼就做什麼,才不會日子過得渾渾噩噩,一事無成。我們多少知道這個道理,但卻總要叛逆一下,不肯好好執行。

許多人習慣沒事看一下手機,瞄一下有沒有新郵件,和朋友胡亂哈拉幾句言不及義的話,回答那些無聊又不重要的問題,覺得好像做了不少事。如此,八卦 事情是知道了不少,就是成就不了什麼。這樣的人還常覺得時間總不夠用,充分實現了瞎忙人生。(寄自加州 )