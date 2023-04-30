小學時坐我旁邊的一個女孩長得清秀可愛，就是不愛寫功課，她鉛筆盒裡的每支鉛筆都削得好好的，排列整齊看著就開心，但是不想用來寫功課。聽到老師開導她：「事有本末先後，妳怎麼總分不清楚事情的輕重緩急。」我們那時做事，還沒有那樣的訓練，不懂得「要先做簡單的事？還是先做喜歡的事？還是選重要的事來做？」老師強調：「瞭解事情緩急輕重的先後次序，就瞭解大道理了。」一般人就是會挑簡單的事情先做，最後沒做的反而是重要的事情。做事本末倒置，大事解決不了，小事又不斷地來。

我們小時候哪裡懂得方向不對，努力白費，很多時候是靠著直覺做事。例如大考的前夕就特別想看一場電影 ，晚自習時有人登高一呼，就有三、四個同學響應，去趕一場熱門電影，回來後心情竟然平靜許多，肯死心塌地坐下來準備考試，不再那麼浮躁。那時根本沒有仔細去想什麼「本末倒置」，事情的輕重緩急。「本」就是根本的意思，「末」是枝節末端的意思，所以這句成語的意思就是把根本的事忽略了，反而注重細微末端、較不重要的事。

《大學》裡的這句話，道出了一個人成功的天機，無論做什麼事情，都要順道而行。有關「本末倒置」，西方也有同樣意思的俗語：「To Put the cart before the horse.」按字面解釋就是「把馬車的車放在馬的前面」。曾經聽過有位學生有很多書，想要有個書架來整理，最後竟然是賣掉那些書去買了一個書架，卻沒有書可以放了，這算不算捨本逐末？有人說要有自己的書房才能好好讀書，通常是有了書房也不見得會讀書。

其實我們平常生活裡多少有本末倒置的情形而不自覺，有人為了賺錢而犧牲身體健康得不償失，成語裡的「削足適履」「揠苗助長」都不是聰明的事，為急於求成，違反事物發展的客觀規律，反而壞事。常聽說「不要讓孩子輸在起跑線上」，有些家長為孩子報了很多補習班，但卻沒收到應有的成效，因為父母沒有弄懂孩子的興趣在哪兒。孩子反而安慰父母：「去年聯考時，數學都不會，今年還是都不會。這麼說，我的數學水平還沒有退步呢！」

原來不一定要是名人或重要人物才需要學會善用時間。效率專家說，應該把事情分成幾種等級：「重要且緊急」、「重要但不緊急」、「不重要但緊急」、「不重要不緊急」。做事之前先考慮一下，不是隨興想做什麼就做什麼，才不會日子過得渾渾噩噩，一事無成。我們多少知道這個道理，但卻總要叛逆一下，不肯好好執行。

許多人習慣沒事看一下手機，瞄一下有沒有新郵件，和朋友胡亂哈拉幾句言不及義的話，回答那些無聊又不重要的問題，覺得好像做了不少事。如此，八卦 事情是知道了不少，就是成就不了什麼。這樣的人還常覺得時間總不夠用，充分實現了瞎忙人生。（寄自加州 ）