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發呆

久彌

我經常發呆。小時在午後的課室裡，老師在台上言之諄諄，我在台下聽之藐藐。我看著窗外白雲青天發呆，被老師叫到名字時茫然地發出一聲「啊？」，引來全班嘩然哄笑。那時常被大人罵：做事心不在焉，一天到晚不知胡思亂想個什麼。

發呆實在很難說清是一種什麼心態。在暖暖陽春的下午，我坐在林裡，兩眼發直地呆呆仰望，樹梢的新綠嫩葉鋪撒藍天；稀薄的雲慢慢地抹過來，又抹過去；小鳥在枝間跳躍飛鳴，清脆的鳴聲在我耳邊滑過，好像聽見了，又好像沒聽見。心裡在想什麼，還是沒想什麼，也理不清。有時好像漫無章法，無關聯地從一事跳到另一事；有時又像一片空白，什麼也沒有，時間幾乎是不存在的，或是靜止的，又或是飛越的。等回過神來時，有一種心裡好像被洗滌過似地、或穿越時空遠遊歸來的異樣經歷的感覺。不知老莊神遊太虛，佛家打坐修行，或宋儒的默坐澄心，是否就是這樣？但把發呆視為老莊神遊太虛或佛家的打坐修行，又有自抬身價之嫌。

在世事紛擾不堪又壓力重重時，發呆未嘗不是給心靈一個暫時淨空、休憩的機會。現代人總說要舒壓，費時費力去禪修，去瑜珈，去靜坐，其實也都是有意努力地以名正言順的形式來發呆，做得蠻辛苦的。何不就隨時自我發呆一下，效果可能也差不多？果如是，那發呆就不算是浪費時間了。

老了也有很多好處，少了些規範約束，尤其退休歸隱山林之後，可以任我隨時自在發呆。只是我發覺，在人前時還是得小心，否則會被認為是得了老人失智症。（寄自喬治亞州

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