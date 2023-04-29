密西西比河上游石拱橋建於1883年，輓起雙子城，曾經是重要的鐵路橋。（李丁．圖片提供）

密西西比河又稱大河（Great River），流淌在美利堅的血脈中，滋潤了美國人的生活和生命情調。大河源頭在明尼蘇達州的伊塔斯卡湖，穿越廣袤的森林平原與丘陵，匯集了密蘇里河、俄亥俄河與阿肯色河三大支流後，在新奧爾良入海。

我們沿著「大河之路」溯源，量大河之綿長，探大河之遼闊，見證她的千種美麗，感悟她的萬種風情。

大河之源伊塔斯卡湖

我們穿過參天的松林，走到森林腹地的伊塔斯卡湖。林木護岸水清如鏡，在蘆葦和蒿草孤寂的吟唱中，從沼澤地散漫流淌著涓涓細流，這就是密西西比河之源。

1832年，亨利．斯庫克拉夫特（Henry Schoolcraft）的探險隊在印地安齊佩瓦部族首領奧扎溫蒂布帶領下，北上尋找大河源頭。他在七月十三日的日記中寫下：「我們跟著嚮導抵達最高丘陵的山頂，眼前終於出現了找尋良久的東西。在這片秀美的景觀中，清澈的流水躍然眼前，這便是伊塔斯卡湖，密西西比河的源頭。」他以拉丁詞「真實」（Veritas）和「起源」（Caput）結合創造了一個新詞「伊塔斯卡」（Itasca）。

平靜的湖泊以博大的胸懷，孕育出源遠流長的大河。溪旁一座牌子上銘刻著：「偉大的密西西比河從海拔一千四百七十五英尺的這裡發源，開始它流向墨西哥灣的二千五百五十二英里之路。」

伊塔斯卡湖海拔僅四百四十六公尺，沉浸在莊重靜謐中。廣袤的荒野，天蒼蒼，野茫茫，秋水共長天一色，如一卷清淡的水墨畫。伊湖出水口有一些石塊，被水流沖刷得很圓滑，這可是千里大河第一座「石橋」。離源頭二十米處架上一段樹幹，沒有一絲人工粉飾和雕琢，算是大河的第一座「木橋」。印地安人稱大河為「眾水之父」，我們踩著石頭淌過美利堅的父親河。

1886年馬克吐溫接受《芝加哥論壇報》採訪時說：「沿著上密西西比河，有奇特的島嶼、懸崖、草原、丘陵、樹林和村莊……我們都忽略了密西西比河最美的部分。」我們所走的「大河之路」就是欣賞上密西西比河的最佳風景線。

湖水從伊塔斯卡湖潺潺滲出匯成小溪，娉娉婷婷地向北穿過湖泊濕地。伯米吉（Bemidji）是大河第一座市鎮，十個湖泊水天相接。隨後溪流扭頭往東，穿過奇珀瓦（Chippewa）國家森林和三條景觀大道。大河之路沿途的灌木被秋霜染得像一簇簇火焰，彩妝的林木雜著層次不同的金黃、橙、紅，疊翠鎏金，熠熠生輝。森林裡棲息著美國大陸最多的白頭鷹和山林水澤的精靈們。「拉比多營地」是國家歷史地標。1933年羅斯福總統在大蕭條期間為數百萬年輕人提供了環境項目的就業機會。他們大批植樹，在八百多個公園中建造小徑和避難所，協助塑造了今天的國家公園和州公園系統。

沿著大河之路到達被林木環繞的小鎮大急流城（Great Rapids）。小溪一路收納細流匯聚成河，在此急轉南下，以野性的生命活力沖刷出嶙峋的河道。

上游最大港口雙子城

1838年法國、愛爾蘭和德國移民 在上密西西比河東岸建立聖保羅市，依靠奶畜產品加工與河運業成長起來，1849年成為明州 首府。州政府大廈宏偉高雅，圓拱頂基部安置當年歐洲最時髦的鍍金四馬雙輪敞篷戰車和大理石組雕。聖保羅大教堂肅穆精緻，雕像「聖母憐子」是米開朗基羅名作的限量複製品。城中四十幾座1880年代的商賈豪宅美輪美奐，展現歐洲貴族的古典氣韻，延續著聖保羅昔日的典雅與繁榮。

早年移民利用水力建磨坊和鋸木廠，1855年誕生了明尼亞波利斯市。明市崇尚創造和自由，現代高樓林立，大樓之間的天橋以玻璃鋼密封成空中走廊，步行者可以不懼天寒地凍。明尼蘇達大學培養出七位諾貝爾獎得主。這座城市藝術氣息濃厚，有很棒的藝術博物館和露天雕刻公園。並有全美最大商城 Mall of America裡面有美國最大的室內遊樂場，是滿載美食、音樂和歡笑的樂園，在漫長寒冬之中，此地人們也能過得活色生香。

建於1883年的石拱橋連接著雙子城，曾經是連接東西海岸重要的鐵路橋。雙子城是美國中西北部的工商中心和交通樞紐，居住著明州過半人口。水輪船早已從大河航運中退役，但依然是大河無可替代的標記，夏季還在載客遊覽，是大河永恆的場景。

國家歷史遺址斯內靈堡（Fort Snelling）1819年建在明尼蘇達河與和密西西比河匯流處的懸崖上，是軍事堡壘，也管理英國商人與印地安人的皮草貿易。白人移民與印地安人多年摩擦的高潮就是達科他戰爭。達科他紀念碑記錄了1862年達科他人（印地安蘇族）與美國軍隊及白人移民之間的戰爭，導致數百人傷亡，數千人的家園被毀。1862 年 12 月 26 日，三十八名被判死刑的蘇族人高唱著達科他州的死亡歌曲走向絞刑架。市民目睹了這場美國歷史上最大規模的處決。達科他戰爭像難以癒合的傷口，持續影響今日美國。

大河飛揚千里風塵

離開雙子城，大河與大地遭遇不斷的纏綿與決裂，昇華成滄浪之水，信馬由韁地揚長一去，不復回頭。大河曾經是溝通南北的黃金航運水道。西岸瓦巴沙（Wabasha）十九世紀是繁忙的蒸汽船碼頭。「國家鷹中心」收容傷病的國鳥白頭鷹，冬季白頭鷹遷徙到此地。在觀景台眺望鷹擊長空，翅疾如風，爪利如錐。有專家帶領看鷹們在懸崖上翱翔，在河谷築巢，在大河捕魚餵幼崽。

大河從北方鋪展過來，連帶著大大小小的河汊和島嶼。威諾納（Winona）建在河中島上，1851年由一位船長創立，木材工業使它迅速發展。小城上個世紀的建築古色古香、裝飾著彩繪玻璃的天主教堂富麗堂皇。獨立岩峰Sugar Loaf聳立在威諾納湖上方。在加文高地（Garvin Heights）公園的懸崖觀景台眺望，大河與小城融氣勢與嫵媚於一體，美得讓人不捨得離去。

大壩和電站的建設使自由流淌恣意奔騰的大河不再是天然樣。來到威斯康辛州阿爾瑪（Alma），四號水閘和水壩阻斷了大河的放蕩無羈。登上觀景台，河面豁然開朗，風也浩蕩水也蒼茫，火車從觀景台下方呼嘯而過。這座1935年建成的水利工程，今天看也是相當壯觀的。

開上高聳在大河上方的懸崖路，進入大河崖州公園，那裡擁有明州最好的草原。在砂岩峭壁上俯瞰大河，風韻富足的河谷，遍野流溢著明艷的秋色。大河之路穿過蘋果 之都拉克雷森特（La Crescent），周邊是「蘋果花觀景大道」，五月蘋果花一色春如海。秋末掛滿了蘋果，也是大河畔一道風情綽約的景致。

至此，大河結束在明州的旅程。這裡離大河源頭七百零二英里，河面寬數英里，河水像微微拂動的絲綢，舒緩坦蕩，少了粗獷與氣勢，多了寧靜和溫柔。吹一縷河上風，捧一掬大河水，看河水滋養了兩岸阡陌縱橫林網如織，湖沼棋布，沃野千里。七號水閘和水壩粗暴地將大河攔腰截住。德雷斯巴赫大橋飛越大河。一輪落日又圓又大，把整個江面籠罩在一脈淡淡的紅光中。