我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

葉緣

陳永秀
紅葉美人。（陳永秀．圖片提供）
紅葉美人。（陳永秀．圖片提供）

文人一般都喜歡賞花論樹，葉子很少被當成主角。今天我一本正經地話說葉子，是因多年來不知不覺所結下的緣分。

芭蕉葉

老家離奧克蘭動物園很近。秋日一天，兩個兒子來同我去動物園走走路，活動筋骨。我們從狒狒園出來時，看到一片芭蕉林，頭頂陽光正好打在芭蕉葉上，波浪式的大葉子呈現深綠、淺綠和金黃淺黃色。我拿出手機，隨意地拍了幾張。

回家後，打開手機看成果。手機變了魔法，給芭蕉葉披上華麗色彩，登上現代畫的殿堂，令我目瞪口呆。

原來是陽光發揮了七彩光譜的威力，悄悄地給芭蕉葉上了色。是光的魔力，讓視覺有了變化。攝影師要跟著光走，今天瞎打誤撞，我找對了光的方向。

葉中有葉

最近和兒子帶狗在附近街坊散步，我看見綠樹下散落一些紅葉。正是春寒料峭，並非秋高氣爽，何來紅葉？撿起一片來看，居然葉中有葉，葉中那小葉子更紅，煞是好看。我邊走邊撿，滿滿一手。

我想知這紅葉的來龍去脈，拿起手機，打開植物類app，對著樹照了一張，手機居然出現「你把我難倒了」字樣。

我把紅葉抖落在白紙板上，仔細觀之，各俱特色。再把葉子擺成一美人頭，細眼豐唇，金髮飛揚。

落葉燈罩

兒子為我做了一個燈罩，上面糊了各式各樣的落葉和小野花，也有些隨意剪的花紙。燈開時，落葉和野花相輝映。身困斗室之內時，一開燈，大自然就在頭上，並感受到兒子那一片美麗的心意。（寄自加州

七彩芭蕉葉。（陳永秀．圖片提供）
七彩芭蕉葉。（陳永秀．圖片提供）
落葉燈。（陳永秀．圖片提供）
落葉燈。（陳永秀．圖片提供）

手機 動物園 加州

上一則

退休後續

延伸閱讀

六安動物園滄桑 86歲爺守著牠們30年

六安動物園滄桑 86歲爺守著牠們30年
準備好了 中強調「最快速度」接丫丫回國

準備好了 中強調「最快速度」接丫丫回國
大貓熊圓仔適婚 動物園：爭取兩岸四地配對

大貓熊圓仔適婚 動物園：爭取兩岸四地配對
威海動物園孔雀被白虎生吞 網驚：上個班就被同事吃了

威海動物園孔雀被白虎生吞 網驚：上個班就被同事吃了

熱門新聞

黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00
朱銘刻畫人間百態的《人間系列》與《人間系列－天真時代》共11件作品。(圖／朱銘美術館提供)

朱銘憑「太極系列」打入國際 最初理由竟是為了健康

2023-04-23 10:44
帕辛寺。（萬阡．圖片提供）

孤身女子泰國迷遊記（中）

2023-04-19 02:02
清曼寺。（萬阡．圖片提供）

孤身女子泰國迷遊記（上）

2023-04-18 02:02

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅