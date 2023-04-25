紅葉美人。（陳永秀．圖片提供）

文人一般都喜歡賞花論樹，葉子很少被當成主角。今天我一本正經地話說葉子，是因多年來不知不覺所結下的緣分。

芭蕉葉

老家離奧克蘭動物園 很近。秋日一天，兩個兒子來同我去動物園走走路，活動筋骨。我們從狒狒園出來時，看到一片芭蕉林，頭頂陽光正好打在芭蕉葉上，波浪式的大葉子呈現深綠、淺綠和金黃淺黃色。我拿出手機 ，隨意地拍了幾張。

回家後，打開手機看成果。手機變了魔法，給芭蕉葉披上華麗色彩，登上現代畫的殿堂，令我目瞪口呆。

原來是陽光發揮了七彩光譜的威力，悄悄地給芭蕉葉上了色。是光的魔力，讓視覺有了變化。攝影師要跟著光走，今天瞎打誤撞，我找對了光的方向。

葉中有葉

最近和兒子帶狗在附近街坊散步，我看見綠樹下散落一些紅葉。正是春寒料峭，並非秋高氣爽，何來紅葉？撿起一片來看，居然葉中有葉，葉中那小葉子更紅，煞是好看。我邊走邊撿，滿滿一手。

我想知這紅葉的來龍去脈，拿起手機，打開植物類app，對著樹照了一張，手機居然出現「你把我難倒了」字樣。

我把紅葉抖落在白紙板上，仔細觀之，各俱特色。再把葉子擺成一美人頭，細眼豐唇，金髮飛揚。

落葉燈罩