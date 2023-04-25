一萬八千份簽證（下）

他，以勇氣行事

當時上海為日本所管理，進入中、美、法、日的國際租借地，來者不需簽證 ；但出境奧地利則必須出示簽證，納粹 才會放行。因此，維也納街頭到處可見大使館前大排長龍。一個十七歲的猶太 孩子，跑了五十幾間大使館，到處碰壁，英國大使館前清楚掛著牌子：不發簽證；法使館：不受件。

「怎麼辦？怎麼辦？」他心急如焚地到處奔走，爸爸已經被逮捕送入集中營，沒有人願意伸出援手，一家人是否就此坐以待斃？再冷再累也得一間一間試著叩門。還有人半夜就頂著刺骨寒風排在各使館前，等著碰運氣，維也納冬天的夜晚，氣溫可降到零下十度。因為少數願意給猶太人簽證的使館，一日也只發固定額度的簽證。

那十七歲的孩子，在絕望下，收到了中國領事館一口氣發給他二十份簽證，救了全家，也讓集中營裡的父親死裡逃生。因為，即便被送入集中營的猶太人，只要持有任何一國的入境允許，就等於有了一張免死金牌，即可被釋放，並限令二十四小時內離境。接著，猶太人的房產與文化財陸續被納粹沒收接管，離開的人，不准帶走家產不說，還得付一筆稅金，才能脫身。

而這也波及了何鳳山。原本的中國領事館，屬一猶太老先生所有，房產轉移納粹名下後，何鳳山也面臨重新覓館的境遇。請示國內外交部，請允經費協助換館事宜，結果此事只換來一紙公文，內容表示：此抗戰時期，經費拮据，要他自行想辦法。使館無米可炊，一家人得安頓，何鳳山在轉角附近找到個落腳處，自掏腰包租了下來，繼續發簽證。

在這新館之前，天天擠滿了人，有人聽說中國領事館簽證發得寬鬆，這事在猶太人圈傳了開來，一時之間，門口人滿為患。但這不代表可不費力取得，擠、推、搶是常態，亂世中哪顧得了文明。一日，一個排隊的人見中國使館的車緩緩駛入，趕緊把文件塞入開著的公務車窗內，混亂間萬聲拜託，數日後，也獲發簽證。還有人為了插隊，在家翻字典拼湊幾個中文字貼在一個信封上，隔日在館前人群中晃著大喊：給領事的快件！給領事的快件！得以混過門口維持秩序把關的奧籍警察，入內後把藏在信封裡的護照文件，趕緊直接交給領事。

亂世之際，小人物故事都是歷史洪流之點滴；滔滔時代巨浪下，有多少能浮現人間視野。而守著信念，旨意實踐人道普世價值，照著良心指南逆麟而行者，不僅孤單，更可能觸怒當局。

簽證繼續發放，何鳳山因此被記一大過。

維也納的驅猶政策，做得如火如荼，有聲有色，最後，成為大德意志帝國的模範指標，首都柏林下令，此模式擴用於全德國。納粹的首都行政中心是設在柏林沒錯；但蓋世太保──也就是納粹帝國的特務中心──設在維也納昔日一間環城林蔭大道上的豪華旅館（今已改建）；也是褚威格小說《弈棋》中押審問供的地方，這裡，策畫著陰狠綿密的計畫，專抓異議者、政治犯，是獨裁政權的大本營。

這個原本古老寧靜、美麗的音樂之都；頓時，變成猙獰恐怖的特務中心。

1941年中德斷交，隸屬旗下的維也納領事館也跟著關閉。1941年11月10日起，當局宣布，不准猶太人出境；捉之，如探囊中之物。至此，共十二萬六千四百四十五人逃出維也納，其中數千人，手持著中國簽證，取道上海，繼而輾轉飛奔世界其他國家。

駐足領事館前，望著維也納以色列文化協會的獻碑，刻鐫著：「1939至1940年間，於維也納市此棟建築內，中國總領事何鳳山博士，藉由發予前往上海的簽證，讓數千名猶太人得以逃離納粹魔掌。他無視上級指令、罔顧自身的前途、甚至性命，在那風聲鶴唳、大部分的人袖手旁觀之際；他，以勇氣行事。」

註：二次世戰期間，由德國、奧地利、波蘭的中國使館一共發出一萬八千份前往上海的簽證。（下）