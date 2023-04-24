一萬八千份簽證（上）

1938年五月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館，由何鳳山出任總領事。（洪雯倩．圖片提供）

何鳳山來到多事之秋的維也納

一陣急促的敲門聲。羅森柏（Rosenberg）太太驚慌地抬起頭望著大門的方向，客廳裡一位衣著體面的東方男士以眼神暗示，別慌。但怎可能不慌？羅森柏先生剛剛被帶走，蓋世太保（Gestapo）來搜家搜了兩次，現在同樣的敲門聲再度響起。

羅森柏太太吸了一口氣，整整情緒後，示意管家前去開門。

「Grüß Gott」（奧地利日安問候語，為「上帝問候你之意」──Gott grüß Dich。）

兩個粗聲粗氣的男人大剌剌地進來，同時嚷著：「什麼上帝不上帝，叫希特勒萬歲！」坐在客廳裡的客人靜靜地聽著這發生的一切。

「我們奉令搜索房子！」蓋世太保如入無人之境般地逕自進入屋裡。

羅森柏太太禮貌但有些低聲下氣地表示，已經搜過兩次了。

「還是得再搜一次！」

這兩個流氓似的男人，一進客廳就和裡面的男士不經意地對上眼，略顯錯愕、震驚之餘，隨即換上一副睥睨的臉色。一來，沒想到屋內還有人在；二來，雖說是有男人在場，但一個外國的亞洲男子算什麼？兩個蓋世太保馬上恢復之前頤指氣使的語調：「你是誰啊？！來來來出示證件！」

羅森柏太太不安起來，自家的麻煩還拖累了來客，正在不知如何處理這場面時，這位西裝筆挺的東方男子不疾不徐地以極清楚的德文表示：「要證明我的身分，不難；但依法，你們得先出示你們的證件。」

第一個特務一下子詞窮，說不出話來；另一個卻不懷好意地把帽沿推歪，慢慢地掏出一把槍對著這位彬彬有禮的東方男子：「領袖說德國 境內的外國人沒有特權了，少作怪！」

男子絲毫不受動搖，頂著槍威脅的特務本想用領袖的話壓人，卻在時間一分一秒流逝中，因這不知名的男子沉著不語的威儀氣勢而漸漸消了風。不知過了多久，他對另一個特務使了個眼色：「走吧！」

羅森柏太太趕緊跟到門口，特務回頭不耐煩地問：「他誰啊？！」

「他是中國總領事。」

「他媽的，不早說！」

這是中國總領事何鳳山在維也納所遇到的事。他來羅森柏太太家是為了送行，這家人本欲經上海前往美國，逃離已被希特勒接收統治的奧地利。出發當天，當局卻發布了所有猶太 人不准離開家門的軟禁新規定。任職石油公司主管的羅森柏先生，特地電知何總領事不要依約前來，以免發生不測。何鳳山還是來了。

當時的維也納，有著全歐洲第三大的猶太族群。約有十八萬人口，九成住在維也納，雖只占都會總人口的十分之一左右，但分布在藝術界與學術界者極多，順手拈來：馬勒、佛洛伊德、褚威格等不勝枚舉，形成維也納世紀末的人文中流砥柱。何鳳山1937年奉派到維也納，從土耳其一路乘著東方快車（Orient Expresss）來到他擅長的德語區任職。他對維也納的形容，雖任職為時不長，但極貼切中肯，清楚地嶄露了他深厚的學養與細微的觀察力：「這是座古老而寧靜的城市……處處林木花卉，景色迷人……音樂水準高得驚人，維也納人視音樂為無上的文化資產；最高的心靈享受。」

這位德國慕尼黑大學的國民經濟學博士，何鳳山，出生湖南，早年喪父，經由教會學校的資助得以求學，資質與勤奮讓他藉由獎學金攀得知識最高峰，日後並以本身的人文素養，鑄成難得的人道胸懷，在其九十六載的人生道路當中，留下高貴的人性光輝。

這是發生在1938-1940之間的事。他是奧地利接軌德國希特勒政權一年前，來到這座多事之秋的古老藝文首都。

對猶簽證 ：條件寬厚，不予拒絕

我們來看看，一個人如何在歷史交接、發生關鍵性變動時，展現出萬夫莫敵、不凡的見識與風骨。1938年3月13日，德軍在希特勒領軍下受到英雄式的夾道歡迎，進入維也納，這一刻在歷史上稱為「Anschluss」──合併接軌，奧地利正式成為大德意志帝國的一部分（省名：Ostmark）；3月26日所有任職於學界、政府單位的猶太人一律免職；4月10日奧地利以99.73%的公投同意票擁護希特勒為領袖。同年5月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館由何鳳山出任總領事。

1938年7月時，在法國的Évian-les-Bains一城針對猶太難民議題，舉行國際會議，與會的三十二個國家中，沒有一國願意收留猶太人；其中瑞士還表示，為了避免猶太人入境，請日後在他們的護照上加蓋一個紅色的「J」字母，以利辨識。到最後只有幾個國家願意讓猶太人入境：加拿大、紐西蘭、澳大利亞、古巴、多明尼加共和國。

1938年9月，當時駐柏林的中國大使陳介指示維也納領事館，為維護中德外交關係，立即縮減發予猶太人的簽證數量，不要違背德國當局的政策走向，惹出敏感事端。何鳳山曾目睹在維也納的猶太人如何被逮捕凌辱，以國民政府外交部部長孔祥熙曾指示為由：關於對猶簽證，採「條件寬厚，不予拒絕」立場，表示需等候中央明示，才能改變政策（按：孔祥熙曾考慮將海南島作為收容安頓猶太難民之地）。這期間他仍照發簽證，有時一日四、五百份，最高達一日九百份的紀錄。

「何總領事，」一日，柏林使館的稽查人員突然無預警地出現在維也納的領事館，「有件事得請您協助。」

何鳳山心中不由微微一震，不約而訪的來客即便語氣再客氣，也蘊含著不祥之兆，更何況是政風部的稽查人員。

「據聞貴館現簽證作業如火如荼，忙得很……」「忙得無暇與柏林總部請示聯繫，是吧？！」

這種挖苦人的官腔官調在西方是沒有的，得轉以中國的思維身段應對。

「百忙特地遠道撥冗前來，實不敢當。長官時間寶貴，請開門見山賜教吧！」

「那我就不拐彎抹角了。有人檢舉你大量發出簽證，且針對猶太人，這一來不僅有違德國大使總館之政策方針——你也知道，我們不想和德國交惡。二來……」

「二來如何？」

「二來不覺這有瓜田李下之嫌嗎？藉著公務之便，超額的簽證費流入……」

這下何鳳山懂了，中飽私囊。

凝視著來者，何鳳山緩緩說道：「最近館務的確稍多。但針對猶太人簽證一事，以常理判斷，如果那是人人可得的簽證，何需買之？又，如果上海為猶太人所嚮往之地，同時又像美國簽證那般的奇貨可居──他們許多人實際上想去的是英國、美國；上海，只不過是個暫居、借道之地──古今天下，物以稀為貴，那，才有受賄的可能性。」

稽查聽完，不作他語，心知其所言有理，但還是得有個動作。在查明帳務後，此事平靜落幕。

這和當時的日本外交官杉本千畝（1900-1986）有著同工異曲之妙。杉本千畝在1939年駐立陶宛期間，秉持著人道精神、不顧德日同盟，大量發給猶太人簽證，讓六千多人得以逃離歐洲。他本人在1947年大戰結束返日後，受外務省誣陷假公受賄，遭以革職。

隨著希特勒上台後，猶太人的處境越發艱難。集中營一間一間陸續蓋起來（1933年 慕尼黑郊外的Dachau集中營；1937年威瑪附近的Buchenwald），這在11月10日的「帝國水晶之夜」（Kristallnacht）展現了毀滅性的效應。原因肇於：一名猶太青年在巴黎刺殺了一位德國使館的三等祕書，希特勒的反應是：好，一條命由所有的人來償，開始對所有德國境內的猶太人開鍘。這大迫害（Pogrom）的暴力被合法化，由國家機器執行。於是，商店被劫、猶太教堂被燒、開始到處捉人，三萬多人一夕之間被送入集中營。這只是序曲。

「你們闔家一路好走！」

「謝謝！謝謝專程前來送行，還有這段期間的友誼及協助！」

「保重！再會！」

「你也是！ 」