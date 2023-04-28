陳義芝近照。（陳義芝．提供）

如果要談今日副刊對華文文學發展的影響，可以用一句話徑直回答，我認為難有大影響。原因在：文學傳播依賴副刊的程度已弱化，現今副刊能容納的篇幅遠不如從前。從前臺灣的副刊一個版面可承載一萬五、六千字，萬字的短篇小說一日可刊完，還可容納專欄、長篇連載及編者設計的小欄目。現在印刷字體放大，插圖佔的空間也大，字量縮減至五千字左右，連載早已不合時宜，短篇小說若分割成上、下或上、中、下刊登，按現代社會這種生活步調，也完全失去興味。

臺灣副刊全盛時期，是詩人瘂弦主編《聯合副刊》的1970年代後期至1990年代前期；等到我1997年接編，已是盛世黃昏。上一世紀《聯合副刊》的特殊價值，在它匯聚海內外創作菁英與知識菁英，情思激盪，生成了文學史重要資料，及研究文學傳播方法的內容。那時尚未進入數位時代，文學傳播沒有影音途徑，紙本媒體統領了大眾閱讀影響力。

瘂弦擔任聯副主編時，臺灣尚未解嚴，他獨自從事「新文學史料拾掇」的工作，彌縫因海峽阻隔而斷裂的新文學史，更邀請海外名家為「聯合報文學獎」增設的「大陸地區短篇小說獎」推薦好小說；同時參與新文學大系選編，將世界各地華文創作納入，甚至鼓舞臺灣前輩作家回顧日據時期用日文書寫的作品，重新嘗試中文寫作。他常說「華文文壇一盤棋」，不要把眼光局限在島內。

今天，副刊對文學發展仍具有的意義，約是藉新聞媒介開一扇文學之窗，讓社會大眾保有閱讀的品味，但很多重要作品已非自副刊推出。反而是大型文學雜誌及出版社，承接了這一角色。例如張大春入圍聯合報文學大奬的《南國之冬》首載於《印刻文學生活誌》，張貴興、甘耀明分別贏得香港紅樓夢長篇小說獎的《野豬渡河》、《成為真正的人》，直接由聯經出版公司、寶瓶出版社出書。早年，蕭麗紅《千江有水千江月》，李昂《殺夫》，廖輝英《不歸路》，朱天文《荒人手記》，蔡素芬《鹽田兒女》……許多中長篇小說由副刊連載而廣為人知的情景，今不復見。

當年，要瞭解媒體創設的文學獎，要看副刊；要瞭解諾貝爾文學獎展開的世界文學風景，要看副刊；甚至要瞭解學界動態、社會課題，也要看副刊。上一世紀的副刊有文學史的意義，以《聯合副刊》為例，自1951年至今的內容都已數位化，成為臺灣文學知識庫，方便讀者、研究者隨時上網搜索、查考。這一文學知識庫存在的不只是文學資訊，還是跨越時空可讀的內容，也包括文學作者與編者的對話，作家與作家之間的對話，及文學與時代的對話。所以回顧副刊的風華，悵惘之餘，仍有喜悅驚喜，慶幸它在許多方面留下了豐富的材料。這些材料因為是文學的，所以能跨越時空屬於今日可思索的。

二十一世紀，社會變遷、科技發展愈來愈尖端，強烈影響人的行為心態，最近大家都在談論的ChatGPT，就是一個新生「物種」，出現在20年代，它會介入文壇嗎？寫作會因它產生變化嗎？目下不得而知。

這些年我讀到中國大陸小說家閻連科的《炸裂志》，將歷史變成民間傳說，以魔幻、變形的手法，呈現錯綜複雜的社會發展，揭發各階層醜態。馬華作家張貴興的《野豬渡河》，以二次世界大戰、1940年代初為背景，描寫砂拉越熱帶雨林日軍入侵的殘酷與當地的抵抗，其背後又有好幾代人不同的殖民或被殖民現象，包括性別的欺淩。香港小說家董啟章的《後人間喜劇》，用上哲學思維、科學說法，創造出「生化人」角色，形成一部深沉的政治寓言。陳冠中的《建豐二年》反寫國共政爭的「歷史結局」，搬演世事如棋局，為國民政府重造江山，既現實又離奇。這些作品都有突破性的成績，華文文學的發展可見一斑。

眼前仍存在的中文副刊，為肆應新時代新趨勢，幾乎都有了網路版，於是不少人讀副刊不再是翻閱報紙而是透過電腦、手機，靜定的閱讀態勢轉成浮動的眼光搜尋。從前紙本副刊，你可以清清楚楚選擇自己想讀那一篇，從頭到尾安靜地讀，現在則是用手指或用滑鼠掠過，心理情境不同，不確定看到頭還是尾，好作品必須通讀的原則被打破了。

閱讀者不重視文氣，不重視完成度，連帶影響了寫作者的自我要求。最明顯的是在詩這一文類，網路機制肆意追新，深沉的詩旨、詩心遭漠視，加深了書寫者語言的碎片化；所謂的詩，有時只是偶然蹦出的一個新奇念頭，偶然矯造的不合文法的一個機巧句法。我在一則筆記提過：詩和知識有關聯，但它是內在知識，不是外部知識，是自軟弱、挫敗、悔傷中顯影，而與命運對話的人性結構。詩意來自語言創造，但令人看不懂、無法聯想其意的字行，不是現代詩應結的果子。開啟心靈的鑰匙，必須對準表情表意的鎖孔。

如果將華文文學比擬成一座大植物園，會影響它的是「風」——網路之風，失去副刊守門人的書寫之風。在花卉爭妍、稗草夾生的植物園，大樹不會被遮掩，但某些花草卻可能被誤認。這時候，嚴肅的文學批評就愈形重要了。一如北大詩人學者姜濤所說，批評不能變成文學表揚的服務業；創作者尤其應自覺：不要躲在同溫層、舒適區中！