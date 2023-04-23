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423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

我在唐代的春天（二帖）

沈志方

1. 〈李白╱山中與幽人對酌〉，並序

兩人對酌山花開，一杯一杯復一杯。

我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴來。

此詩在李白飲酒詩中知名度不算高，但或許是最瀟灑的一首。

首句「山花開」三字，在直陳中開出了一片盎然生機與色調，襯著與幽隱之人「一杯一杯復一杯」的傾情放飲——宛如開篇便將整個宇宙聚焦於此，只剩一山花香花色，與兩個對酌的人。酒杯是為空著而存在嗎？於是，一斟，再斟……一杯一杯復一杯，杯杯盛得是遺世而獨立的萬般豪情。前兩句以古風聲律寫絕句，音節遂一路奔洩，聲情相符，助其興會淋漓。若非末句刻意了些，我對此詩當更偏愛。

《宋書·隱逸傳》：「（陶）潛不解音聲，而畜素琴一張，無弦，每有酒適，輒撫弄以寄其意。貴賤造之者，有酒輒設。潛若先醉，便語客：『我醉欲眠，卿可去。』其真率如此。」

你，坐在歷史的對面

山花 ，便紛紛的開了

每一瓣都是詩

來， 摘花下酒乾杯　　

一杯一杯，又一杯

懸星辰瀑布入腹

取人間骯髒事

剔牙，漱口

地球醉了

我準備起飛

去某個星球高臥

閣下逕自去吧

還欲痛飲？明日請早

抱著你家無弦琴

穿越時間，穿越林霧

等我騎鯨用五湖四海

洗淨腸胃，咱們

還在此處

以萬古之愁

以昨日山花

續攤

2. 〈王維╱送別 〉

山中相送罷，日暮掩柴扉。

春草明年綠，王孫歸不歸？

當你在山中

踏亂浮雲，與雀鳥們

盤桓對答時

我化為千風

日夜掩身相隨

由樹與樹一路守護

當你把青衫

留在猶溫竹椅時

我關上門，在燈下

細細擦拭苔痕

摺疊美麗時間

綠草再度占領雪地時

你會沿著春風

從竹林那頭

比笑聲更早到嗎？

比愛，更晚到嗎？

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