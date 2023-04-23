我在唐代的春天（二帖）
1. 〈李白╱山中與幽人對酌〉，並序
兩人對酌山花開，一杯一杯復一杯。
我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴來。
此詩在李白飲酒詩中知名度不算高，但或許是最瀟灑的一首。
首句「山花開」三字，在直陳中開出了一片盎然生機與色調，襯著與幽隱之人「一杯一杯復一杯」的傾情放飲——宛如開篇便將整個宇宙聚焦於此，只剩一山花香花色，與兩個對酌的人。酒杯是為空著而存在嗎？於是，一斟，再斟……一杯一杯復一杯，杯杯盛得是遺世而獨立的萬般豪情。前兩句以古風聲律寫絕句，音節遂一路奔洩，聲情相符，助其興會淋漓。若非末句刻意了些，我對此詩當更偏愛。
《宋書·隱逸傳》：「（陶）潛不解音聲，而畜素琴一張，無弦，每有酒適，輒撫弄以寄其意。貴賤造之者，有酒輒設。潛若先醉，便語客：『我醉欲眠，卿可去。』其真率如此。」
你，坐在歷史的對面
山花 ，便紛紛的開了
每一瓣都是詩
●
來， 摘花下酒乾杯
一杯一杯，又一杯
懸星辰瀑布入腹
取人間骯髒事
剔牙，漱口
●
地球醉了
我準備起飛
去某個星球高臥
閣下逕自去吧
還欲痛飲？明日請早
抱著你家無弦琴
穿越時間，穿越林霧
等我騎鯨用五湖四海
洗淨腸胃，咱們
還在此處
以萬古之愁
以昨日山花
續攤
2. 〈王維╱送別 〉
山中相送罷，日暮掩柴扉。
春草明年綠，王孫歸不歸？
當你在山中
踏亂浮雲，與雀鳥們
盤桓對答時
我化為千風
日夜掩身相隨
由樹與樹一路守護
●
當你把青衫
留在猶溫竹椅時
我關上門，在燈下
細細擦拭苔痕
摺疊美麗時間
●
綠草再度占領雪地時
你會沿著春風
從竹林那頭
比笑聲更早到嗎？
比愛，更晚到嗎？
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