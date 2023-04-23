峰廻路轉的幸福（下）

黛安∕圖

我回去後，看到皮皮因為每天吃不下睡不著而面容憔悴、身影消瘦，感到萬分心疼。我盡釋前嫌一如既往地照顧和開導她，希望她能早點走出人生的低谷。這麼過了一個月，她的身體好起來了，卻突然對我說，她覺得劉曉軍不想跟她在一起的根本原因，就是因為我的存在，因此她只有徹底處理掉和我之間的關係，劉曉軍才有可能和她在一起。緊接著，她又開始折磨我，天天逼我和她離婚。我才剛剛好轉的抑鬱症，因為受了她的刺激又開始復發。我表哥實在看不下去，就再次把我接走，並督促我向法院申請離婚。

當我的律師找了專人遞送離婚申請給她時，她還歡天喜地打電話來感謝我的成全。我說看在曾經夫妻一場的情份上，那就好好地把婚離了，這樣大家也可以各奔前程恢復正常的生活。不久之後，當她發現我的薪水不再存到我們的共同帳戶中，她打電話來罵我，說我沒有良心不負責任，質問我為什麼不用我的薪水付房貸。我解釋說：「在夫妻分居時，法律規定誰在雙方共有的房子裡居住，就要付對等的房租給另一方，我不但沒有要求你付房租，還同意你繼續用我們共同帳戶裡的存款來支付房貸。」可是，她就是不同意，非得讓我把我的薪水按月存入共同帳戶中去。於是，我只能請她去問問她的律師。

此外，她威脅我說；是她有病，我要拋棄她，況且她還沒同意我和她的分居，所以她不會讓我的陰謀得逞，我為她的話感到吃驚和困惑。

看了王波的陳述和證據之後，我馬上將王波所遞來的文件轉給皮皮，讓她看完之後立刻和我聯繫，並且希望她指出王波的陳述中不實的地方，予以附加註明而且提供可以反駁的證據。可是我給皮皮發的郵件如同石沉大海，無論我怎樣聯繫她都不理，留了話她也不睬，眼看著開庭的日子越來越近。

最後，我不得不寫了一封正式的信函給她，告訴她如果三天內她再不回覆，我們就向法院申請不再代理她的案件。兩天之後她回電了，她一派天真地說她出去度假了。「度假？你離婚訴訟的檔還沒準備完全，你怎麼會有心思出去度假？你看了王波的陳述了嗎？我讓你準備回覆的內容你準備了嗎？」她輕描淡寫地說：「看了，那又怎樣？有什麼好準備的？」我無奈地問：「那麼你的意思是他說的都是真的？怎麼這和你對我說的完全不是一回事呢？」她說：「我不覺得我有必要告訴你我的抑鬱病是怎麼得的，我覺得不管他有什麼原因，即使他的陳述中所說的都是對的，在法律上他還是得養我呀！」聽到這裡我惱了：「憑什麼？你有手、有腳、有知識、有學歷、有能力，加州 的法律是建立在男女平等的基礎上，每一個人都有贍養自己的義務，再說你辭去工作的時候和他商量了嗎？」

皮皮不耐煩地說：「我在看心理醫生，不能上班，我不管，如果他不把他的薪水存入我們的共同帳戶，那他就必須給我錢養著我。」我突然覺得我遇到了一個耍無賴的天兵，我幾乎失去了耐性：「你不管？你也真的管不著，只有法律才能決定他是否必須贍養你。以前他是你的丈夫，即使你耍無賴不去上班，他的確對你有贍養的責任，可是現在你們在離婚，那就是形同陌路，他沒有必要像以前一樣對你，你不去上班是你自己的損失，他沒有義務去幫你去彌補損失。」

皮皮沉默了片刻，接著又問：「那麼我們的房子怎麼辦？我想要留住的話，我沒辦法支付貸款 ，給他的話，那麼我住哪兒去？」我說：「王波說你要是沒法留住就賣掉，再把錢平分各自重新開始。」皮皮又說：「那麼要是劉曉軍不要我的話，我可怎麼辦呢？」這是人嘴說岀來的話嗎？我只能無趣地說：「那是你自己的事，王波或者是劉曉軍、王曉軍、林曉軍，你只能選其一，腳踏兩條船只會讓你身敗名裂。王波自始自終都對你那麼好，即使你傷害了他，他還對你好，你現在只想到要對得起自己的情欲，但是你對得起王波的情義嗎？」那天，我們的交談顯然沒有交集。

開庭的日子到了，皮皮是我們的當事人，我們還是希望盡可能為她爭取法律上的權益。法官作了教科書級別的判決：一、由於皮皮現在沒有在工作，王波要每月支付$1700的臨時生活費給皮皮；二、婚姻的雙方都有獨立自主贍養自己的責任，因此皮皮必須立刻去找工作；三、為確保皮皮按照自身的條件找到匹配的工作，皮皮必須透過雙方同意或法院認定的專家來做一個工作能力鑒定，法官議定雙方三個月後再回法庭，屆時再根據皮皮的正常收入或者工作能力鑒定來判定一方是否要支付另一方贍養費。

在這個最初判決之後，皮皮突然鬧失蹤，又一次和我們失去聯繫。對方律師通知安排了工作鑒定，她置之不理。由於約定的庭審日子就快到了，而我們又找不到她人，只得向法院申請免除她的代理關係。開庭當日，皮皮神閒氣定地出現了，她好像沒事人一樣，我不想問也不想知道她去哪兒了，只是淡淡地對她說：「希望你準備好接受今天的判決！」不出意外，法官做了以下判決：一、因為皮皮既沒有去找工作，也拒絕去做工作鑒定，就以她前一份全職工作的收入為基準，法官終止了她的臨時贍養費；二、因為皮皮無法配合我們律所的代理事項，法官同意解除了我們和她的代理關係；三、由於王波和皮皮名下的房產是共同所有，沒有任一方可以獨自償還貸款，法官判定雙方將房產變賣，扣除貸款金額及其他費用，剩下的所得一分為二。這個判決全在情理法之中，但似乎出乎皮皮的意料之外，王波離開時還深情地看了皮皮一眼，我離開時還不忘拍拍她，示意她可以離席了。她只是目光呆滯地看著前方。

一年後，聽說劉曉軍結婚了，但是新娘不是皮皮。又聽說皮皮回頭去天天纏住王波，想要挽回以前的幸福生活。幾年後的一天，我和我先生去金門大橋 北邊的漁村索薩利托去看海景，在商店區，我居然碰見了王波，他身旁站著一個微胖的女人，懷裡還抱著一個嬰兒。我禮貌性地問王波：「這是你太太？」王波微笑不語，待走近一看，讓我傻眼了！這女人竟然是皮皮。「你們？」他們見我驚訝的表情，一同笑了出來，他們的笑聲中有些許幸福也有些許尷尬，我的笑聲中則帶著不解與質疑。然而，我無論如何還是衷心地希望有情人終成眷屬，希望王波為爭取幸福所作的努力沒有白費，也不會有遺憾，也希望皮皮緊緊抓住屬於她的幸福並且竭力地去維護它，畢竟幸福是要靠努力爭取和維護而得來。胡適先生曾說過：「種種從前，都成今我。莫更思量更莫哀，從今後要怎麼收穫，先怎麼栽！」幸福就好比是銀行的存款，渴望要有多少的回報，就得要有多少的付出。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。 （下）（寄自加州）