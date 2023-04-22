峰廻路轉的幸福（上）

黛安∕圖

幸福是什麼，世人給不出一個定義，它可能有形也可能付諸無形，它可能令人回味無窮也可能令人無聲感動。往往，垂手可得的幸福常會被忽略，反之千辛萬苦得來不易的幸福才會被珍惜。這個案例是關於一個不斷尋求幸福的女人。

這一天律所來了一個身材高挑、紮著馬尾辮、面容姣好、年約三十五歲上下的亞裔 婦女。她穿著樸素淡雅的小花襯衣，搭配了一條緊身牛仔褲，一口流利的英語談吐不俗，從穿著打扮和言行舉止來看，她應該是在矽谷某科技公司工作的工程師。她皮膚白晰、五官端正，可惜面容憔悴，一副沒有好好休息的模樣。她一見到我這個東方面孔，連忙上前問我是否懂得中文，然後拉著我迫不及待地講她的事。

「我叫皮皮，我的丈夫叫王波，我因為遭到他的虐待而得了抑鬱症，近日來吃不下睡不著，無法正常工作，正在尋求心理醫生的幫助。前不久，王波說要跟我離婚，說他不願意養我，我的日子過不下去了。」說到這裡，她把王波的離婚申請書交給了我。她的遭遇激起了我的同情，浮現在我的眼前的是一張張虐待女人的醜惡嘴臉，一幅幅令人痛心的家暴 場景，把一個美麗的女人糟蹋成這個模樣，現在還要拋棄她，真是個大渣男。

我們稍稍談了一會兒，她馬上決定和我們簽下代理合同，讓我們代表她去向她的丈夫爭取贍養費。接著，我根據她的說法替她做了一份陳訴，要求她先生支付臨時贍養費，好讓她能治病、生活，我又介紹她去婦女保護中心申請家暴的援助。

在下班開車回家的路上，我總覺得似乎哪裡不太對勁，皮皮的悲慘故事裡好像少了點什麼，因為她在訴說她悲慘的故事時，我絲毫感受不到她的哀愁，她沒有一滴眼淚和一絲哽咽，反而顯得十分輕鬆，一副雲淡清風事不關己的模樣。第二天一早，我重新查閱昨天整理好準備送去法院的檔，此刻事先預約的送件員也來取件了，他看我一臉猶豫地抓著文件不放就問我：「這份檔到底送不送？」我點頭放手，心想就讓檔繼續走它的流程吧！按照規定，我們得要在出庭前寄一份申請文件的複印件給對方。

第二周，我們接到了王波那方的回應並附有大量的證據、照片和電郵的拷貝。我迫不及待地一口氣將對方的回應看完，感覺就像吞下了一隻蒼蠅似地難受。原來，我的預感是對的。王波陳述大致如下：

我叫王波，我和妻子是大學的同班同學，我們倆在大學時就開始談戀愛。由於她的身體瘦弱，我就肩負起照顧她身體和學業的雙重任務。每天一早，我會為她買好早飯，七點半去她宿舍叫醒她，陪她慢跑半小時，之後用完早餐一起去上課。下課後她會回宿舍補一小時的覺，而我會去幫她打水準備課本，下課後我奔去食堂打飯，下午我們就一起去圖書館看書。我們在大學的日子就是這樣四年如一日，我對她的呵護從未間斷過，一直到我們大學畢業。

皮皮來自天津市，父母都是在市政單位上班的基層幹部，因為這層關係，她畢業後被分配留在了天津。我生長在農村，祖祖輩輩都是老實巴交的農民，既沒有背景也沒有關係，畢業後被分配到老家的鎮上去當中學教師。那時，她的父母極力反對我們交往，他們看不起我的父母，認為兩家門不當戶不對，我配不上他們的女兒。再加上兩人分隔兩地，他女兒不但得不到我的照顧，還會被我拖累。

當時，我心裡十分痛苦，但還是努力挽回我們的愛情。可是，皮皮漸漸對我冷淡，並開始積極參與她父母為她安排的相親。這殘酷的現實讓我感到世態炎涼，當時連想死的心都有了。幾個月之後，我透過在美國留學的表哥的幫忙，申請到美國某加州大學 讀研的獎學金，我立刻開心地把出國留學的事告訴了皮皮。那時，皮皮原本已經決定放棄我了，但當她聽說我要出國，高興得跳了起來！（現在想來她是在為自己高興）她對我說，她正好也準備出國留學，這樣就可以一起去了。於是，我又托表哥幫忙她申請了同一個學校的碩士班。那時，國內正興留學熱，皮皮的父母知道後，一反常態地主動聯繫我，並邀請我和我父母去他們家做客，說兩人一起去可以互相關照，其實是希望我能像以前一樣繼續好好照顧皮皮。原先「門不當、戶不對」的問題，已經不是問題，反倒鼓勵我們在國內先領結婚證，然後再一同去國外奮鬥。

剛到美國的時候，我的獎學金不夠我們兩人的日常開銷，於是下課後我會出去打工貼補家用，至於皮皮，我心痛她一個女生，從小也沒做過什麼粗活，就不讓她出去吃苦。這麼辛苦了兩年，直到我們研究生順利畢業。幸運的是，我們一前一後都找到了薪資待遇不錯的工作。不到兩年，我們就存夠了買房的頭期款，買了我們第一棟自己的房子。雖然每月要還房貸，但是生活還是過得穩定而有餘。

在生活上，除了上班，我還包攬了所有的家務活，從洗衣、做飯、割草、打掃院子、付帳單、到報稅。皮皮除了上班之外，只要在家美美地當個甩手掌櫃就好。生活正式走上正軌，我們也開始準備生娃。

今年的春節，我們一起去參加了同鄉會，她在那裡遇見了以前高中的同班男同學，他們談得很開心，一直到人都走完了她還是一副依依不捨的樣子。後來才知道，那人是她的初戀情人叫劉曉軍，不過那時是皮皮的一廂情願。

那之後，皮皮就像是吃了迷魂藥似的，常常和劉曉軍打電話聊到深夜，後來說是怕影響我休息，乾脆搬到隔壁房間去住，把我們當初說好生養孩子的事遠遠拋諸腦後。漸漸地皮皮為了劉曉軍天天失魂落魄、油鹽不進，我的心碎了。我心疼她，受了她父母的重托的我也只能好生伺候著她，盼著她回心轉意。

更離譜的是，她在沒有和我商量、更沒有打招呼的情況下悄悄辭去了工作。雖然不再上班，可是她每天一大早還是照樣穿戴整齊，八點準時出門。我不放心就跟著她，才發現原來她每天一早出門會先去買早餐然後去劉曉軍上班的公司門口等他，下班時間她又趕去那裡等著跟他一起吃晚飯，她每天早出晚歸就是為了和老情人見面，並且一反常態變得如此勤快。我的心在滴血，但我還是每晚燒好飯菜等著她，希望她能回心轉意，因為我是那麼愛她。

事與願違，她像是著了魔一樣地變本加厲，完全不顧及我的感受，每天不是呆坐在家心裡想著別人，就是出門去等那人。而且她不但把我苦口婆心的好言相勸當成耳邊風，還辱罵我，說我嫉妒他們，看不得她開心。我只得打電話給她父母希望得到幫助，她父母也認為她太不應該了，於是就打電話勸她。她不但不悔改反而怪我讓她父母擔心。於是，她每天除了出門會情人，就是在家找我吵鬧。在三個多月的折磨下，我失眠了，覺得自己生不如死，怎麼也想不通她為什麼這樣對我。表哥怕我出事，就把我帶到他家去住一陣子。

在表哥家裡的三個月，他們帶我去看醫生，確診我得了抑鬱症。表哥表嫂天天輪流開導我，督促我按時服藥，周末還帶我去舊金山散散心。在他們的呵護下，我的病情漸漸有了改善，也恢復了體重。他們勸我別回去受折磨，乾脆把婚離了。我靜靜地想了一想，也想不出一個可以繼續和皮皮過下去的理由，就下定決心回去和她離婚。我又恢復了原有的精神面貌，回去上班。

就在這個當口，我接到了皮皮好多通的電話。本來我打定主意不接，可是我擔心她出事，最後還是接了。哪知她在電話那頭大哭，說做人太沒意思了，很想一頭撞死。原來，她為了劉曉軍辭去了工作，這半年來天天在公司門口等他，為他鞍前馬後地想討他的歡心（我心想，這不是我這麼多年以來一直在對她做的一切嗎？），結果他卻告訴她，他一直把皮皮當做老同學和普通朋友，從來都沒有非分之想，希望皮皮顧好自己的家庭，而且他已經有一個相愛的女友，要求皮皮不要再打擾他們了。皮皮邊哭邊問我：「我該怎麼辦？」我聽了皮皮的話後，心裡還抱著她會回心轉意的幻想，就不顧表哥的勸說又搬回去照顧她了。 （上）（寄自加州）