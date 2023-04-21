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庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年

還貼片

陳克華

他收拾母親的房間時，發現還有一些沒有用完的嗎啡貼片。

母親走了好幾個月了，他才下定決心，才做好決定，要把這些貼片還給醫生。

如果這個世界，這個宇宙萬物，什麼都是恆常又定量的，那麼大概只有「痛」這件事，是永遠在增長的。他想。

癌末時的母親，他永遠記得，他看著孱弱的臥床的母親痛苦呻吟時，曾經以為世界將在母親走後一夕崩塌。

但並沒有。世界竟然以他無法覺察的相同的模式，繼續運轉下去。日復一日。

他搭車又轉地鐵，又走了一段路，才到達母親生前看病的醫院。

一切彷如昨日，他帶著母親坐在診間門外候診，時不時朝裡望一眼。

他看見醫生忙碌一如往常。

他趁上一位病患離開而門診護士正低頭忙著別的，他溜進診間，將一疊裝在塑膠袋裡的嗎啡貼片遞給醫生。

醫生詫異地抬起頭，兩人眼光接觸的那一剎那，他明白醫生已經知道了。

「是的，媽媽已經走了……」他鼓起勇氣說：「這些貼片再也用不著了，所以我想還給醫生，也許有人會需要……」

謝謝醫生。他在心裡說。謝謝你照顧母親，雖然她現在已經不在了。

謝謝。他知道醫生心裡說。

但兩人只是靜默了大約一秒。

在忙碌如戰場的門診診間，他突然覺得這一秒，有如永遠。

地鐵

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