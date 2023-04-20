孤身女子泰國迷遊記（下）

大象行下跪禮祭拜國王。（萬阡．圖片提供）

晚上九點左右，乘務員過來像變魔術似地把座位變成上下兩層臥鋪。我跟三位大叔道過晚安，爬到上鋪安然入睡，一夜無擾。次日清晨被乘務員叫醒，臥鋪又被魔術般變成座椅，曼谷快到了。三位大叔得知我要去的旅店地址，建議我跟著他們提前一站下車，說這樣走更近。

大叔們背著行李和高爾夫球杆，帶著一臉茫然的我，在曼谷的前一站下了車。一下車，我頓時被這個小站的破敗嚇到了。鏽跡斑斑的鐵軌和年久失修的腐爛月台，加上雨天裡到處汪著黃泥湯的地面，時光彷彿一下回到兩百年前。我跟著大叔們在風雨中深一腳淺一腳地橫跨鐵軌，向對面的月台走去，心中有種世紀末的感覺。

「活躍叔」背著沉重的行囊，在泥濘中腳步蹣跚，號稱在泰國 能呼風喚雨的他，其實並沒有人來接應。出了月台，終於到了分手的時刻，大叔們討論了一番，決定讓「活躍叔」送我到不遠的公交站。「沉穩叔」、「疏離叔」向我合掌道別，兩人朝著不同的方向離去。

「活躍叔」把我送上一趟正要發車的巴士，告訴我到第六站下車，然後揮手離去。我站在車上，望著貼在車壁上那些謎一樣的泰文站名，心裡一陣發慌。不一會兒，後肩被人輕點了一下，我扭頭一看，是「活躍叔」。他又回到了車上，拉著我走到司機面前，咿哩哇啦地說了一通，估計是把我託付給了司機，司機不耐煩地點點頭。

「活躍叔」下了車，從車下望著我，眼神中有擔憂也有不捨。我使勁向他揮著手，儘量顯出輕鬆和淡定。看著那漸行漸遠的佝僂背影，我忽然鼻子一酸。

車行了幾站，我感覺司機似乎完全忘記了被託付之事，決定施行自救。我厚著臉皮詢問了一圈車上的乘客，只有一個年輕女子勉強聽懂了我的英文，她站到我身邊拍拍我，表示到站她會叫我。

通向「遠方」的路或許都是用苟且鋪成的吧，所謂「詩」也不過是一路升級打怪後的熱淚盈眶。站在異國顛簸的公車上，身旁是無法溝通的陌生人群，窗外是不知何方的陌生土地，滿眼是不明其意的陌生文字，我心中升起一陣感動。人在囧途，逢山開路，遇水搭橋，無助中卻充滿了勇氣，我對這樣的自己是既心疼又讚許。

04 湄南河上的風浪

我在泰國旅行期間，正值2016年泰國國王普密蓬去世後的全國哀悼日。在曼谷，人們身著黑色衣裝，神情肅穆。我在參拜大皇宮、玉佛寺時，趕上了大型的喪祭遊行 ，泰國人民組成各種團體前來弔唁泰王，場面蔚為壯觀。一隊由威武象夫引領的大象，身披黑底金邊戰袍，在大皇宮外，集體行下跪禮祭拜國王。十頭大象仰天長嘯，壯懷激烈的古風場面，令人震撼。我站在圍觀的人群中，為之深深動容。

曼谷第二日早晨，我要搭乘擺渡船去往湄南河對岸的鄭王廟遊覽。渡口藏在一個破爛的巷子盡頭，我費盡周折才找到。渡船很破舊，帶著七○年代的痕記，不過航程很短，船票也十分便宜。

鄭王廟1809年建成，中央佛塔高七十九米，有「東方艾菲爾鐵塔」的美稱。塔身表面由數百萬塊彩陶、玻璃和貝殼細細鋪貼而成，其繁複與華麗的程度令人驚嘆。我無意讚頌主持修建廟宇的帝王將相，卻感佩在熱帶驕陽下精雕細琢的窮苦工匠們。他們身居棚屋泥淖，衣衫襤褸，食不果腹，全然不明佛教是追求智慧靈覺的高貴論調，卻懷揣對十方淨土的神往，一片彩釉、一片貝殼地鑲嵌出如此璀璨恢宏的彼岸勝境。我不禁感嘆信仰的力量，人即便生如螻蟻，只要心存對無上莊嚴之清泰世界的憧憬，便自賦與了超越生存處境的崇高意義。

沉浸在美輪美奐的佛塔世界，我彷彿墜入了太虛幻境，有種飄飄然的愜意。這一刻，遠憂近慮都煙消雲散，內心的裂縫似乎也無藥癒合了。我喜歡遊歷四方，在我看來，自然和人文奇觀的魅力就在於它們能攝人心魄，人在被外物強烈吸引和震撼時，會聚焦眼前，中斷腦戲。對我這樣的焦慮體質，如果能活在當下，停止內耗，不念過往不思未來，哪怕時間短暫，也堪比宗教的救贖。

觀畢鄭王廟，下一站是曼谷市中心。按旅遊攻略指示，我需要回到湄南河對岸，再坐計程車過去。在等待回程的擺渡船時，一位本地男子告訴我，不必回到對岸，可以在旁邊的小碼頭坐公交船走水路去市內，又快又便宜。他指了指地圖上我該下船的地方，並在泰文站名上畫了個圈。

臨時決定走水路，特別是要面對那些看不懂也聽不明白的泰文站名，對我來說，是個相當大的挑戰。但不容我糾結，公交船已到岸，先上船再說。

上船後，我馬上瞄準一位像是乘務員的小夥子，連比帶劃地請求他到地圖上畫圈的那站叫我。小夥衝我憨憨一笑，露出白生生的牙齒。他膚色黝黑，衣衫粗劣，按「活躍叔」的說法，大概是沒有混過華人 血統的土著小夥。

公交船是當地人的日常交通工具，上面基本沒有外國遊客。船在湄南河上乘風破浪，我一邊觀望著兩岸的風光，一邊關注著小夥的一舉一動，生怕他忙亂中忘了叫我下船。五、六站後我乾脆起身棄座，站到離小夥最近的地方，想提醒他我的存在，但他忙著報站並照應上下船的乘客，並不理會我，我心裡開始發毛。

兩站過後，他終於看向了我，微笑著向我招手。我在船頭立了好一陣才到站，原來是小夥知道我緊張過度，提前叫我做好了準備。沒想到，粗服亂頭的他，卻是個內心晶瑩、善解人意的紳士。下船後，我向他深深致謝，一抬頭，看見了他閃亮的牙齒。

接著我又盲人尋路般乘坐了一段中間要倒車的城鐵，差點南轅北轍，多虧好心人的引領，我終於摸到了曼谷市中心。和所有國際化都市一樣，那裡高樓大廈林立，街上年輕人新潮時尚，恍惚間，我還以為自己是在上海。

但我不敢鬆懈，一邊觀賞城市風光，一邊努力記憶走過的路。等會兒我還要原道返回旅店，希望我的「掃描記憶」能充當我順利回程的人體導航。