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漫談炒雜碎

朱寶
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

另一半的中餐廳合夥人是義大利猶太人，七十多歲，非常愛吃炒雜碎，就是老美口中的chop suey。我有時上館子幫忙，會見到廚房特別為她做盤菜單上沒有的雞炒雜碎。熱騰騰的雜碎油滑光亮，灑上一節節的麵乾，能讓她心無旁騖地津津啖食。

Chop suey是道什麼樣的菜？許多中國人都認為這道菜不正宗，是煮給那些不懂中國菜的外國人吃的。食材可真算得上一個「雜」，單看大廚手邊有些什麼料。豆芽、白菜、紅蘿蔔、青紅椒、洋蔥、芹菜、蘑菇、雪豆、馬蹄、筍、雞蛋、雞肉、牛肉、豬肉、麵乾都行。可切片，也可切丁。配飯或澆在炒麵上。真個是皆大歡喜的滿盤樂。

坊間對這道菜的來源有不同的說法。一說是十九世紀末為修鐵路的工人做飯的中國廚子發明的。一說是1849年舊金山一家中餐廳，有一晚快關門時，一群酒醉礦工硬闖進門，廚子為了打發他們，就隨便把剩菜混合炒了給不速之客吃。一說是李鴻章1896年訪問紐約時，他的廚子為了配合李的美國客人口味做出來的一道菜。最可信的說法大概是炒雜碎來自廣東四邑地區的台山，台山客來美淘金，這道菜也就遠渡重洋地上了中餐館的菜單。

炒雜碎在1900年左右成了當時頗為盛行的一道菜，尤其是做白人生意的中國餐館，菜單上一定有chop suey。波士頓最早一家中餐廳杏花樓，就售有六種不同的炒雜碎：清炒、蘑菇、中式、特色中式、雞雜碎、和鳳梨雞雜碎，要價二十五分至七十五分不等。杏花樓的菜單封面還特別印上了一中國人像，下面一行小字：1879年，波士頓第一個做炒雜碎的人。真相是否如此，就不得而知了。同一時期，紐約的中餐館菜單上也出現了各式各樣的chop suey，高檔次餐館如萬里雲、探花樓等的私人酒席，都指名要上炒雜碎。

當時炒雜碎在美國流行到什麼程度？除了報章雜誌時常會刊登其作法，1916年美國陸軍廚師手冊也收進了炒雜碎菜譜，並美其名chop suey stew；1919年喜劇演員Harold Lloyd拍了部默片《Chop Suey & Co.》；1922年La Choy罐頭食品公司成立，生產了炒雜碎罐頭；1925年當紅爵士樂手路易．阿姆斯壯譜了短號曲〈Cornet Chop Suey〉；1929年名畫家愛德華．霍普（Edward Hopper）完成了油畫〈Chop Suey〉（2018年以九千兩百萬美元在佳士得拍賣場售出）；中餐館招牌專用的廣告字體被命名Chop Suey；炒雜碎甚至有了異地雙胞胎——American chop suey。1882年才通過排華法案的美國能敞開肚皮接受中國雜碎並大力發揚，倒是頗令人驚訝，看來炒雜碎的魅力不小。

這麼流行的菜為什麼現在大部分中餐廳菜單上都不見其名呢？猜想是二次大戰時中美為盟友，交流多了，有心人逐漸介紹其他區域的中式烹飪。麻婆豆腐、宮保雞丁、紅油抄手、陳皮牛等，讓老外見識到中菜的變化多端。Chop suey被大眾認為非純正的中菜，就慢慢地被淘汰了。

館子裡的炒雜碎我從沒吃過，倒是在家常吃。早先並不曉得自己做的是炒雜碎，只是看冰箱裡東剩西剩的菜和肉，就一鍋炒了吃。有一次一個美國朋友突然來訪，我依樣畫葫蘆地端了盤上桌。他看到說：「Ah, chop suey! My childhood’s favorite dish!」（炒雜碎，我小的時候最愛吃的一道菜！）。從那以後，我才知道自己常吃炒雜碎。

我也不知道自己是烹飪美式雜碎（American chop suey）的高手，直到為了寫炒雜碎而做了些研究，才發現美式雜碎就是番茄碎肉起司通心粉，兒子小的時候我常做給他吃。西菜怎麼貫上了中菜名？大概是二○年代炒雜碎流行時給了西方大廚靈感。不過現在美式雜碎在西餐館也很少見了。

我問另一半，他的餐館為什麼不賣炒雜碎？

他說：「那又不是中國菜。」

「可是你們也賣左公雞啊！」

「那不一樣。現在沒人要吃炒雜碎，但很多老外點左公雞。」

說來說去，美國的中國菜是應美國人口味調理的。炒雜碎也許始之台山，但飄洋過海，掉到了美利堅這個大熔爐裡，不得不改頭換面。就像中國菜傳到日本，成為帶日本風味的中華料理；傳到法國，就有了麻辣鵝肝和黑松露牛柳小籠包。近些年流行「無國界料理」（fusion cuisine），也許有一天炒雜碎會捲土重來，再次成為老美的時尚菜。（寄自麻州）

紐約萬里雲菜單，雜碎種類繁多。（朱寶．圖片提供）
紐約萬里雲菜單，雜碎種類繁多。（朱寶．圖片提供）
紐約萬里雲餐館的菜單，炒雜碎種類繁多。（朱寶．圖片提供）
紐約萬里雲餐館的菜單，炒雜碎種類繁多。（朱寶．圖片提供）
愛德華·霍普（Edward Hopper）畫作〈Chop Suey〉,1929。...
愛德華·霍普（Edward Hopper）畫作〈Chop Suey〉,1929。（朱寶．圖片提供）

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