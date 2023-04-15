可樂王∕圖

日據時代，祖母經營客棧。當時屏東的枋寮鄉是台灣西部轉往東部（台東）的中繼站，誤了行程的旅人必得投宿祖母的客棧。他們會送些乾貨給祖母，是答謝，也是情意。枋寮老宅靠海，常有些祖母的舊識，手上提著剛捕撈的鮮魚穿過巷子上門換取白米。以物換物的買賣形式，在那時代依然存在。祖母人緣好，鄰里間又知根知底，一塊薑、一把蔥、一捆空心菜真心實意地送上門，出於禮尚往來，祖母沒讓他們空手返回。再不然，還有推車的攤販在客棧門前販賣自家蔬果，整日的食材全都有了，何須出門？小村的日常，平和寧靜，一日復一日。

祖母走了之後，菜販們在公有市場裡也有了棲身的位置。上小學的二姊接下採買的任務，一棒接一棒，直到大嫂進門。而幾乎不出門的母親，也能「買」進一些東西。

大灶煮食的時期，木柴一日不可少，那時候，偶爾會看見扛著木柴從大山下來的人。大山是台灣島北端縱向直抵南部的中央山脈，山脈分支錯落，和枋寮相鄰的山地部落的居住地叫Kasuga，光復後有個美麗的名字：春日。

有位婦人兩隻手撐住頭上頂著的一簍乾柴，揹巾護住後背孩子的臀部，繞過孩子單薄的背在胸前打個活結。她靜靜地等在我家庭院大門。我緊扯母親的衣角，躲在她身後好奇地張望。我的身高只及婦人大腿，一眼看見她那光著的後腳跟起了厚繭，一條條龜裂的溝紋，就像地圖上的小溪；她背上的奶娃飛舞著拳頭，黝黑的小臉上兩顆大眼睛，滴溜溜地滾動，閃著玻璃珠般的明亮；婦人也是一臉黑，典型的排灣族膚色。

母親和婦人說著流利的日語，不一會兒便成交了。我們也捉襟見肘，母親給了她一點錢和針頭線腦、肥皂、碗盤、舊衣裳，她便高高興興地回家去。婦人偶爾也會帶些乾糧來兜售，烘烤過的芋頭乾頗有嚼勁，一口咬下去，咔喳作響、齒頰留香、餘味繚繞。大山可以遠眺，回家的路卻很遠，漸漸地，不再見那婦人上門。

家中牆上掛著「寄藥袋」，是鄉里間稱之為「賣藥仔」的小夥子留下的。藥袋八開大、紙質厚實，正面畫著各種病症的圖案，背面表格載明內裝物和單價，左上方斜角穿孔繫著一條線環；藥袋內放著薄荷、風油精、咳嗽糖漿、濟眾水、平痛單、正露丸、萬金油和治感冒、喉嚨痛、氣喘等成藥。母親把藥袋掛得高高的，我們家甚少吃成藥，小病小痛的時候，薄荷、風油精倒是用得挺凶，連小孩都知道：腹痛抹肚臍，頭痛擦鬢邊。

「賣藥仔」總是等月底發薪水的日子上門收帳，母親和他一一核對，付清金額後再補貨。萬金油消耗最大。父親身體雖瘦削卻硬朗，我常見他坐在蚊帳前，抽完一根菸，接著拿出圓形小鐵盒，從裡頭挖出一點金黃色油膏，在兩邊太陽穴塗塗抹抹；菸味混著清涼氣味，充斥在童年的每個夜晚。父親沒生病，但是一定有很多我看不見的、讓他頭痛的事。

還有一個人也總是在月底出現。溪州沒有火車和公路局班車，「肉鬆伯」一向騎腳踏車按行程走，隨身帶著一把秤，任何人要的分量，秤桿說了算數。那年代吃得起肉鬆的人家不多，「肉鬆伯」上門兜售的時候，母親面有難色。「肉鬆伯」得知父親有固定收入，便想出一個共利的法子，我們可以先賒欠，月底付完帳再預購。時光遞嬗，月月順延，賒賒償償撐了好一段日子，直到「肉鬆伯」騎不動腳踏車。沒有點心的年代，偷吃肉鬆的滋味無比鮮美，刻畫在童年生活裡的印象也最深。

我最喜歡「麵包叔」到村子裡來的日子。「麵包叔」搭火車從南州來，他用木板製作匣子放自家做的麵包，再在木匣對角線綁一布條，斜背在肩膀上；他雙手捧著木匣，一下火車便沿路用日語、台語夾雜叫喚。那聲聲叫賣引得小孩子們直嚥口水，每個小孩的眼神都被他的身影抓走了。

「麵包叔」的聲音在巷子口響起的時候，即使再忙，我也要把母親拖到庭院大門等候。紅豆麵包、奶油麵包和吐司輪流著買，每一種都叫人欲罷不能。「麵包叔」讓我吃麵包吃上癮，猶如吸食大麻 ，是一種綿延至今難以戒斷的享受。後來，商店一家接著一家如雨後春筍般林立，「麵包叔」的身影難得再見上幾回。

穿街走巷的流動身影中，出現次數最多、也最辛苦的，要數一肩挑兩擔的「碗粿嬸」。「碗粿嬸」從鄰村來，一路走一路晃，一根扁擔彎出歲月的弧度。父親領薪水的日子，她的叫賣從不讓我們失望。ˉ

「碗粿嬸」穿過庭院碎石路進入大廳時，我們早就迫不及待了。擔子裡的碗粿一正一反堆疊，蒸得潔白的粿，不像現下那般，又是香菇絲、又是滷蛋，把主角擠成了配角。那碗粿很單純，米漿蒸得Q彈卻不失在來米的本色，是道地的原汁原味。加上菜脯粒和肉臊炒成的配料，簡直是神來一筆，碗粿瞬間變得有滋有味。

我捧著碗，邊吃邊聽大人們聊天。「碗粿嬸」則靜靜地等在一旁，等到我把碗底舔得乾乾淨淨，才收拾起堆疊的碗繼續上路。「碗粿嬸」走遍大街小巷，村子裡各樣的芝麻綠豆小道消息，不曾輕易從她的耳朵略過，不知道她的雙耳能不能裝載那麼多擁擠的聲音？

另一個也挑扁擔走賣的是村子裡的漢財嬸。漢財嬸籮筐裡放著牙膏、牙刷、洗衣粉、南僑水晶肥皂等物件，這些東西都是家家必備的。來不及應急的時候，父親便騎腳踏車直接到漢財伯家買去。這些清潔用品缺不缺，我倒沒那麼在意，而每當父親暴怒處罰犯錯的孩子，母親勸阻不了的時候，漢財伯有如天降神兵般到來，總能讓父親消氣，這才是最重要的。

每當小小的爆米花卡車駛進巷子，我們這一群小孩便充滿笑聲、充滿期待。只見地上放著每家每戸的食材，三個碗裡分別裝著少許油、白糖、白米；我們各自盯緊自家的碗，一邊看這外地來的伯伯把大炮般的鐵鍋架在火紅的爐子上，三碗材料都在鍋裡，伯伯一手轉動風箱，另一隻手轉動鐵鍋把手，大約十幾分鐘之後，我們就得蒙住雙耳等待，那驚天動地的「砰」一聲，總在眾人愕然間陡地炸開。

爆開的米花被倒在木匣裡頭，伯伯拿起滾筒來回碾平，再拿起刀子按照木頭上的刻痕，先縱切再橫切，一塊塊長方立體的爆米花，誘得大夥兒口水直流。我奔回家呼喚母親付工錢，看著母親把爆米花密封在鐵盒子裡，這充滿米香的零食，可以讓我吃上好久。

童年，隨著鐵鍋瀰漫的煙霧飄走，也消逝在藍天之下。

母親走出巷弄的次數屈指可數。家，是她一生的世界，對她而言，生活就是一台影印機，今天複印昨天，明天再重複今天，只有那些一步一腳印、流汗攢積生計的叫賣人的到來，才讓她的日子蕩漾出些許美麗的漣漪。這些漣漪正是我童年的浪花。

想起母親，那些叫賣人的身影，瞬間鮮活。（寄自加州 ）