克羅埃西亞美景與美食

山明水秀的十六湖國家公園。（林良姿．圖片提供）

金楓繽紛的九月天，我和先生從義大利 的巴里（Bari）搭了約十小時的渡輪，來到克羅埃西亞的南端， 號稱為「亞得里亞海明珠」的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）古城。這裡曾被美國電視劇《權力遊戲——冰與火之歌》選為劇中君臨城的主要場景而聲名大噪，遊人如織。我們趁著清晨及傍晚，遊人尚未進入或已離開古城之時，悠閒地在城內晃盪。走過斑駁的石板路和石階，流連於深具歷史性的建築遺址、教堂、修道院和城牆。坐纜車上山，看著遠方碧波盪漾，襯著城內紅色屋瓦的石頭房子，無論是白日清澈湛藍的海水，黃昏時的彩霞滿天或是入夜後的燈火點點、燦若星河，皆綺麗如畫，令人目眩神馳。若不是看到附近的要塞、碉堡和大炮，很難想像這裡千年來幾經烽火戰亂。

縱觀歷史，克國曾經被保加利亞第一帝國、拜占庭帝國、鄂圖曼帝國、奧匈帝國、德國、義大利……等國家侵略，直到1991年才從南斯拉夫聯邦獨立出來，成為新興的高度發展國家，其美麗的自然風景也逐漸為世人所知。我們拜訪當地，即嘆服於克國依山傍海，湖泊崗巒交錯，天然資源相當豐富，實乃得天獨厚的國度，難怪自古以來成為歐洲諸國爭相占據之地。這些帝國除了在克國的建築遺產和藝術文化烙下了鮮明的印記，也深深影響了當地的飲食習慣，形成了融合各國特色多元化的美食 風格。從家常的義大利麵食、乳酪，到精緻的海鮮特色菜及豐盛的肉類菜餚和燉菜，豐富多樣，充分滿足了人們的味蕾。

因各區域的自然條件和氣候不同，克羅埃西亞各地的飲食文化也有所差異。在南部沿海的達爾馬提亞（Dalmatian）地區和西北部的伊斯特拉（Istria）半島，深受義大利和其他地中海國家的影響，著重於烹調各式海鮮、蔬菜 和義式麵食，喜歡搭配橄欖油和大蒜、迷迭香、月桂葉、鼠尾草、丁香……等各種香料。內陸地區則是受到匈牙利、奧地利和土耳其的飲食文化影響，偏好肉類、淡水魚和蔬菜料理，擅於燒烤和燉煮。我們從克國南部玩到北方，除了徜徉於碧海藍天和湖光山色，一路也品嘗了許多海陸佳餚。

在古城民宿老闆的推薦下，我們包了一輛車子前往更南方的斯通（Ston）遊覽，這是個淳樸的小漁村，居民以產鹽和捕魚維生。雖不似杜布羅夫尼克瑰麗繁華，但卻以「歐洲的萬里長城」和美味的海鮮而聞名。橫踞山頭的長城，建於十四至十五世紀，原長約七公里，據說是世界上僅次於中國長城的第二長長城。經過多年戰亂，已有部分城牆毀損，自2009年整修後才又對外開放。登上主長城大約要四十五分鐘，因地勢險峻，石階狹窄且非常陡峭，讓人望而生畏，比杜布羅夫尼克的城牆難爬十倍。我扶著欄杆，爬幾步石階就得停下來休息一下，氣喘吁吁地抵達山上的城垛。徘徊於荒涼的城牆古道，看著遠方閃閃發亮的鹽田，想到王昌齡的詩句：「秦時明月漢時關，萬里長征人未還」。昔年的鐵馬金戈，只剩戰骨埋荒外，幾番滄海桑田，如今留下來的只有傾頹的長城供後人憑弔，不勝感慨！

小心翼翼地步下險峻的山坡，這時也饑腸轆轆，司機先生便帶我們去當地最好的餐廳品嘗海鮮。我們點了招牌魚湯、蝦子濃湯、白酒蒜香貝類、碳烤小卷及墨魚燉飯。清澈的魚湯中含有切碎的魚肉及些許米飯，類似台南的虱目魚粥，看來不論在東方或西方國家，人們對美食的品味仍有相通之處。粉橘色的鮮蝦濃湯，蝦膏味道濃郁不膩，湯頭香醇可口。接著好大一盆的白酒蒜香貝類上桌，除了常見的淡菜和蛤蜊，還有小鮑魚及我從沒吃過的一些貝類。淡菜個頭不大，但肉質細嫩，其他貝類也很鮮美，我忍不住又加點一盆。小卷原來就是我很喜歡的食材，經過燒烤後有種獨特的碳香味，是我每次吃海鮮時必點的。墨魚燉飯和威尼斯的墨魚義大利麵師出同源，乃取墨魚囊中的黑色汁液，加入高湯和米飯燉煮而成，裡面還放了一些切碎的墨魚和蝦子，添加海味和咀嚼的口感。

這些海鮮佳餚，是地中海及亞得里亞海沿海地區常見的菜色，雖然烹調手法簡單，多是加上白酒、大蒜、橄欖油蒸煮燒烤，但因食材新鮮，所以美味無比，讓我百吃不膩。有時想吃香脆的食物，便再加點一份酥炸花枝。身為海鮮控，我在克國旅行時，只要看到海鮮餐廳便會進去點這幾道菜品嘗，吃過許多店家，從沒失望過。

沿海的海鮮物美價廉，在里耶卡（Rijeka）的一家餐廳，老闆推薦我們品嘗該店的招牌開胃菜——綜合魚類拼盤，兩人份包含六種冷菜，分別是切碎的章魚拌馬鈴薯沙拉、醋漬沙丁魚、番茄汁沙丁魚、鮪魚泥、味道很鹹的醃鯷魚、及加了大蒜和橄欖油拌成慕思狀的鱈魚泥（Baccalà mantecato），琳瑯滿目的一大盤，才十美元左右。這也是威尼斯地區盛行的開胃小菜，但那裡的價錢卻比里耶卡貴了一倍。

位於克國中部克斯特山區的普利特維采湖群國家公園（Plitvice Lakes National Park），青山綠水，鍾靈毓秀，是我們此番旅行的重點。這是克國最大的國家公園，其中有十六個大小不同的湖泊，因譯名太過拗口，所以又被華人通稱為十六湖國家公園，於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產。此地風景和中國的九寨溝相似，除了峽谷間蜿蜒散布的湖泊，還有許多瀑布、清溪和流泉。如翡翠般的湖泊隨著陽光變化出不同的深淺色澤，魚兒在清澈的湖中游來游去。因山勢落差形成的瀑布，彷彿白練，奏出淙琤的天籟。路旁山澗潺潺流竄，飛躍著靈動的水珠，沁入心田，滌盡了旅人的疲憊。走在木製的棧道上，兩旁有些樹葉已被染黃，突覺秋意上心頭。看著這宛如仙境的山水美景，紅塵喧囂都已抛之腦後。

這裡空氣清新，自然資源豐富，盛產有機水果和蔬菜。但因嚴酷的山區氣候和艱苦的田野工作，居民需要較高熱量和高脂肪的食物。每天清晨，民宿提供的早餐除了常見的麵包、煎蛋，還會附一碟綜合火腿醃肉拼盤和乳酪，配著當地生產的水果、蜂蜜和果醬，讓賓客品嘗到來自田園鄉野的新鮮滋味。

白日遊山玩水之後，連續兩晚我們皆去不同的餐廳大啖別具風味的「利卡庫卡」（Licka kuca）。這個區域名為「利卡」，「庫卡」指的是家常菜，「利卡庫卡」意即當地的傳統菜餚。利卡菜擅於採用當地食材，以燒烤或燉煮的粗獷烹調方式，保留食材的原汁原味。因鄰近湖泊和山區，這裡除了有豐富的淡水魚，還有許多本地人飼養的綿羊。特色菜包含了烤鱒魚、羊肉料理、肉類燒烤和利卡湯，都相當出色。餐廳內備有大型烤爐，兩大鍋利卡湯放在熱灰中繼續煨著保溫。利卡湯是當地傳統的湯品，由羊肉和根莖類蔬菜及馬鈴薯長時間燉煮而成，濃郁醇厚，在寒冷的夜裡來上一碗，能讓身心都得到撫慰。

餐廳招待兩球佐著櫻桃番茄的水牛起司當前菜，我們還點了包含雞腿肉、豬頸肉、牛肉、培根、香腸的綜合肉類燒烤，和襯著烤蔬菜的整條鱒魚，皆烤得香噴噴而且入味。利卡紙包燉菜（Lika Bundle）也很有特色，乃在烘焙紙上放入羊肉、小牛肉、豬肉、紅蘿蔔、番茄、芹菜、洋蔥和馬鈴薯，以迷迭香和利卡李子白蘭地調味後，包起來烘烤。一打開來，香氣四溢，肉已軟綿，馬鈴薯吸飽了湯汁，是道有趣又好吃的菜餚。不能錯過的還有羊肉燉煮薏仁飯，以薏仁取代米飯，口感具有嚼勁，更加營養健康，羊肉特有的味道滲入薏仁之中，美味且令人飽足。利卡家常菜或許不夠精緻，但卻令人感到溫暖可口，活力滿滿。