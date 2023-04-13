「你有看到我的手錶嗎？」我問。

「沒有啊，我為什麼要動你的手錶？」先生說。

「我明明就放在廚房中島上啊？怎麼會不見呢？」我心想。

尋常的周日午後，習慣放在廚房中島上的手錶就這樣消失了。廚房餐廳客廳睡房書房廁所，所有的檯面看過一次，沒有就是沒有。這年頭手錶可能早就被手機 給取代了，但對戴了幾十年手錶的我而言，沒戴手錶就像失去了時間感，生活失去秩序，沒有手錶可是大事一件。

其實，掉手錶也不是第一次了。那年，老大才兩三歲、老二剛出生，我平日放在床頭的手錶就這樣人間蒸發了。我絞盡腦汁仔細回想前二十四小時所有的活動範圍，翻箱倒櫃，卻怎樣也找不到了。問先生，沒看到，問小孩，算了，問了也等於白問。我只好摸摸鼻子，上網再買了一只一模一樣的手錶。一直覺得自己生了孩子後的腦袋像本來密密麻麻的黑板被擦掉了一大塊，留下的空白都被細瑣小事填滿，常常前一秒要做的事，下一秒瞬間忘記；身體已經走到那個房間，卻不知道為什麼要到這裡。研究說，懷孕時和生產後，女性因為賀爾蒙和生活重心改變，健忘是正常的。可是現在兩個小孩都已經上國小國中，我的賀爾蒙應該早就恢復正常了吧。

我開始在腦海中回溯今天早上起床後的所有活動：起床做早餐吃早餐的時候，check，有看到手錶還在廚房中島老位置上。麵包機打麵團的時候，有，也還在。出門跑步回來吃午餐，嗯，沒有不見。下午準備戴手錶出門的時候，啊，就是那時候發現手錶不見了。於是，我把手錶遺失的時間縮小到午餐時間。看來就是吃午餐的時候，手錶被移去某個地方了。我和小孩同時吃午餐，所以我知道我和小孩沒有移開。唯一有嫌疑的就是剛才說不會動我手錶的人了。我問先生中午吃什麼。熱狗，嗯，需要加熱。微波爐裡面？沒有。烤箱裡面？沒有。不會是冰箱吧？熱狗是從冷凍庫拿出來的，先看冷凍庫。打開一看，我的手錶就這樣靜靜地躺在冷凍庫的底部，像冬眠的熊。仔細一想，原來是裝熱狗的大盒子沒注意就壓在了手錶上，把盒子放回冷凍庫的時候，手錶也跟著收進去了。厲害的是，零下十幾度C的冷凍庫沒把我的手錶凍壞，即使在酷寒黑暗中，它還是分秒不差地走著。

就這樣一步一步地推理，把我的手錶找回來了。我想隨著我忘記的事情越來越多，我的推理能力會越來越強。不是因為越來越聰明，而是練習的機會越來越多。

如果可以，真想找回當初幫爸爸做口述歷史的作業，回到當時他說話時，時而快樂時而感嘆的臉。或許這世上所有的東西都可以被找到，雖然時間留不住，但所有在生命中留下的蛛絲馬跡，日後都可以讓人們循線找回當初的喜悅或悲傷，彷彿不曾消失。（寄自加州 ）