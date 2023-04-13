晨霧籠罩中的川北故鄉山村。（何杰．圖片提供）

（四）

此刻我攀在樹上，將一只只丹橘摘下，夕陽從西邊照落過來，越過瓦房的屋頂，不遠處是我小時候栽下的竹子，如今已然成林，旁邊，是母親的墓園。

年邁的父親扶杖站在樹下的院子裡，仰頭看著我在樹上的操作，不時提醒我小心。

女兒頑皮，要採父親院子裡開得正鮮亮霞紅的山茶花。父親拿拐杖彎頭當做搭鉤，鉤過高高的樹枝，摘下兩朵開得最大的茶花給她們。女兒把爺爺摘的花，戴到頭上，兩個人在小院裡追來追去，興奮得尖聲亂叫。

我扶住樹枝，摸出一只渾圓的橘子握在手心，讓橘樹特有的芳香環繞著我。

我像小時候那樣，再一次將目光越過枝葉，向遠方眺望。

離開家鄉都快三十年了。

山外世界的樣子，對我已不陌生。而這棵橘樹，從爺爺種下，父親經營，結出果子來助我讀書長大。一百多年來，悄聲無息地生長、開花、結果，落葉、春天又吐出新芽……只與山裡的雲煙細雨交談。

當年樹上眺望的少年，在時光流逝中，從高中讀到博士，由鄉下少年，成為大學教授了。一不留神，也鬢生華髮，嬌女繞膝了。如今，果實依然甜香如故，給我這漂泊異鄉的遊子以慰藉。故鄉老屋前這蜜香，還將帶給年幼的女兒一份童年的記憶。

（五）

當我沉浸在時光波浪的湧動中，幾十年裡，讀過的關於橘樹的詩章紛至遝來，倏然間，我發現這橘樹裡，除了我自己的童年和親情記憶，其實這個樹種本身，也是我作為一個文化學者的精神記憶的一部分啊！

屈原的〈橘頌〉裡說：

「後皇嘉樹，橘徠服兮。受命不遷，生南國兮。深固難徙，更壹志兮。綠葉素榮，紛其可喜兮。曾枝剡棘，圓果摶兮。青黃雜糅，文章爛兮。精色內白，類任道兮。紛緼宜修，姱而不醜兮。……」

這段二千多年前的楚辭，如今讀來，隔著文字，尚能感受到屈原對橘樹的深情厚愛。他把橘樹看作天地間生長的一種嘉木。天生的習性不能移植，只生長在南國荊楚。根深堅牢難以遷徙，那是因為它心志專一。碧綠的葉子，潔白的花朵，繽紛一片令人心喜。枝條繁密刺兒尖利，掛滿團團的橘實。綠中透出點點橘黃，色彩多麼斑斕絢麗。鮮豔的外表，純潔的內裡，如同可擔重任的賢人志士。枝繁葉茂，風姿美麗，美得真是無可挑剔。

據說，〈橘頌〉是屈原青年時代的作品。那時候他的人生剛剛展開美麗的畫卷，還沒有被陰雲遮蔽。所以這篇〈橘頌〉哀怨無蹤，憂憤無形，只願以樹為友，自我砥礪。整個詩章都散發著一種橘樹的清新氣，一種可人的芬芳；氣韻清新脫俗，昂揚向上，滿懷希冀，孕育無限生機。

仔細一想，才發現，喜歡橘樹的人多矣。不獨屈原把它看作後皇嘉樹。王羲之傳世的書法 作品裡，有一幅〈奉桔帖〉，「奉橘三百枚，霜未降，未可多得」。就十二個行書字，古往今來，迷倒多少熱愛書法的人！文中對摘橘贈友，因季節未至，果實尚未全部熟透，只能摘早熟的三百枚相贈，字裡行間惋惜依依。其實，三百枚已不少了，但右軍仍以「未可多得」感到歉然，之所以如此，乃是將橘子視為美好珍稀之物，真心喜歡啊！世上真心喜歡的東西，誰會嫌多呢？

唐朝的山水詩人韋應物在給臥病中的友人贈送橘子時，把王右軍的未盡之意，又闡發了一番：「憐君臥病思新橘，試摘才酸亦未黃。書後欲題三百顆，洞庭須待滿林霜。」深重的情意裡，也是滿滿的惋惜之意。中間相隔四百多年兩位文人，通過贈橘，把一種質樸而美好的情感綿綿不盡地延續下來。

宋代的大詩人蘇東坡，是一個對生活懷有飽滿激情的人，從他生活中經過的每一株花樹，每一道食物，每一種水果，都成為他詩歌創作的靈感源泉。除了那膾炙人口的「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」的名句，橘子這種味道獨特的珍稀果實，他也曾反覆吟哦。他有一首詩，其實是我幼年就背誦過的：「荷盡已無擎雨蓋，菊殘猶有傲霜枝，一年好景君須記，最是橙黃橘綠時。」

東坡對食物和物候的記憶，是如此清新愜意，爽利鮮明。落筆之處，如風行水上，不事雕琢，自然天成，文意暢達。古今詩人中，皆是絕頂一流。他的這首詩，瞬間把人帶到菊花將盡，枯荷滿塘，涼風四起、寒意沁人的初冬情景當中。可惜少年時讀這詩，囫圇吞棗，哪裡會體味到東坡寫這首詩歌時，是在自己人生經歷風雨飄萍、生死榮辱之後，面對漸漸老去的年華，置身百草凋萎的殘冬景象之中。原本是一派悲涼景色，但在曠達超拔的東坡眼裡，卻被視為一年好光景，還要人銘感在心。原來他正是從黃橙綠橘中，看見了自然生命的有序更替；在萬物衰凋的景象中，體味到生命走向成熟的別樣韻致；在人生低谷中，依然懷有希望和美好。橘子再一次給中國這位最偉大的文化人，送去最溫暖的生命慰藉。

（六）

當這些詩句像閃電一樣，在我的大腦神經元中光芒四射地顯現之際，我驀然意識到，我這血肉之軀，曾用它的果實換來的銀錢，得到養育和照料；它甜蜜的汁液，洇染過我童年夢境的色彩；而我腦海中沉睡的橘樹的詩詞，是我精神成長的養料，培育了我的人格與氣質。

原來，我和這橘樹，之所以相看兩不厭，正是因為它不僅像安守在故鄉大山裡的一位沉默無語的親人，是遠在異鄉的我，思鄉駁船上一只錨錠，是長進我身體和靈魂裡的後皇嘉樹啊！

歲月清遠，光陰倏然。