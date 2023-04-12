妳採摘罌粟

捧著一束火走來，我看見

一種永恆——

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冬日的留聲機還呵著白煙

妳皮膚上已有了春天

指尖上的迷你三月娉婷旋轉

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說好了一起住在我們慾望的白色客棧

不換門牌，不羨慕住在

有壁爐的房間，無聊時就蘸一抹細枝上的雪

孩子般塗彼此的臉

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只要安分守住這個冬日

有一天我們就能用皺紋對著繁星

像年輪攪入永恆，留聲機播放光的回音

為什麼妳兀自違規

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如今我蹲在星空下抽菸，不時暈眩

——永恆總令人暈眩不是嗎

菸燼像神的白石灰

一截截掉落，寸寸閃著墓碑的光澤

精緻得令人感到疼痛

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這一切讓我隱約相信

一切破碎將恢復完好

破舊的，依然將舊得很美。我們夢中充滿舊物

舊藍襪，綻線的羽絨被，有球絮的毛衣

白色卻飛走了

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我攪著水裡的碎煤球

沒有去追。

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等到我們睡醒，衝著彼此一笑，推開雪窗

天光是我們的第二位母親

堅定地站立。不再從一千扇窗閃折回去

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黎明的皮膚泛著妳的粉紅色

妳捧著罌粟

手指探進我的昨夜，蘸一點菸灰

揩抹懷裡的紅

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像野性的天使 ，剛筋疲力盡地

完成一場打穀——永恆是打穀完的天色——

母親，我的詩是一千年前

為妳誦出的虔禱文