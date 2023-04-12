冬日小永恆
妳採摘罌粟
捧著一束火走來，我看見
一種永恆——
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冬日的留聲機還呵著白煙
妳皮膚上已有了春天
指尖上的迷你三月娉婷旋轉
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說好了一起住在我們慾望的白色客棧
不換門牌，不羨慕住在
有壁爐的房間，無聊時就蘸一抹細枝上的雪
孩子般塗彼此的臉
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只要安分守住這個冬日
有一天我們就能用皺紋對著繁星
像年輪攪入永恆，留聲機播放光的回音
為什麼妳兀自違規
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如今我蹲在星空下抽菸，不時暈眩
——永恆總令人暈眩不是嗎
菸燼像神的白石灰
一截截掉落，寸寸閃著墓碑的光澤
精緻得令人感到疼痛
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這一切讓我隱約相信
一切破碎將恢復完好
破舊的，依然將舊得很美。我們夢中充滿舊物
舊藍襪，綻線的羽絨被，有球絮的毛衣
白色卻飛走了
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我攪著水裡的碎煤球
沒有去追。
●
等到我們睡醒，衝著彼此一笑，推開雪窗
天光是我們的第二位母親
堅定地站立。不再從一千扇窗閃折回去
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黎明的皮膚泛著妳的粉紅色
妳捧著罌粟
手指探進我的昨夜，蘸一點菸灰
揩抹懷裡的紅
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像野性的天使，剛筋疲力盡地
完成一場打穀——永恆是打穀完的天色——
母親，我的詩是一千年前
為妳誦出的虔禱文
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