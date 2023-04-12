凝聚深深親情的丹橘。（何杰．圖片提供）

（一）

帶著暢暢和文迪，回老家看望父親。年過九旬的老父親，和兩個哥哥一起，住在鄉下。鄉間房子雖老，青山合圍，竹林果樹和花木環繞，每個季節有不同的風景和情味。

每次回家，從鐵孔寺山上朝老家所在的對面山中望去，蜿蜒起伏的山脊線，或舒展在夕陽裡，或隱沒在雲霧間。松林墨綠、巨桉參天、一座座農家的瓦房，如星羅棋布，層層梯田裡風吹稻浪，把稻花的清香傳得很遠。

故鄉田園，在湧動的雲霧中時隱時現，像一幅流動的巨幅水墨；在夕陽溫暖的餘暉裡靜靜展開，則像一幅充滿田園詩意的油畫。

霧靄深處，不時會傳來一聲、兩聲的牛哞、雞鳴，如果悉心聆聽，還能聽見誰家的孩子在哭喊，誰家做飯炒菜，鐵鍋鏟和鐵鍋碰撞發出的金屬聲……。

環顧左右，一道道起伏的的山峰，依次是倒石橋、牛腦山、小堡寨、陳官埡、燕子包……還有遠方的氊帽山、大鹿山。每座小山，每個隘口，都有專屬自己的名字和傳說。

半山台地間，一叢叢高大的竹林掩映處，隱現出雪白粉牆，嫋嫋炊煙飄動起來，便是老家。

每次看見這熟悉的一切，瞬間在心頭湧起一股暖流。

（二）

母親走後，老父親一人獨自住在老院子裡後面，他親手修建的房舍裡。

五間房屋，帶一個轉角。房子後面，是大片的竹林，彷彿高高的綠色帷幕，圍繞著房子。西面牆角，還有幾樹芭蕉，又高又大，陽光下葉子閃閃發亮。一個小院落，青石板鋪陳的院壩，背蔭處覆滿綠綠的苔蘚。院子裡常年花木扶疏，鐵樹葉脈怒張，濃綠的色澤，令人目之所及，心情頓時一涼。幾盆採自附近山裡的春劍蘭花，擱放在一張石桌上，葳蕤生光；還有幾株四季桂，即使在冬天，也忙著開花，淡淡清甜香，隨微風幽幽飄送，老遠便能聞見。

院中最高、最大的那棵橘樹的高枝上，還有十多只橘子。經霜後，熟透的橘子飽滿渾圓，橘皮若丹，在綠葉叢中驕傲地托舉著，冬日暖陽下，分外耀眼。

父親說，聽說你們要回來，但又沒有確切時間，特意讓它們留在樹上。你去把它們摘下來，讓暢暢、文迪帶回去吃吧。

家中兄弟姊妹七人，我排行老七，最小。所以，我的女兒是父親最小的孫女，老人見了，心中格外的憐愛可以想見。

我小心地搭好梯子，父親給我遞上剪枝的剪刀，和一面布口袋。

我順著梯子謹慎地攀上樹，踩著樹的枝杈，左右騰挪。站穩後，用剪刀把橘子一只只採下，放進口袋，橘子的芳香頓時襲入心脾。

（三）

這橘子樹的母樹，是百年前爺爺手植，原來栽在老院子的院壩邊，南北各一棵，高過房檐，幹強枝壯，樹葉常年青幽幽的，濃蔭如蓋。

大家庭在分家時，南邊的一株分給叔叔家，北邊的一株分給我們家。

小時候，這棵橘樹也是我的樂園 ，經常爬上爬下地，看看樹上窩巢裡的小鳥孵出來了沒有；或站在樹上向家門口對面的青山眺望發呆，猜想那青山之外的世界，城市車水馬龍，五花八門，高樓大廈諸般景致……。有時候想著想著，竟然就在樹上睡著了。

橘花很小，開花的時候，會引來成群的蜜蜂，紛紛嚷嚷地來採蜜。但到了掛果以後，尤其是果子快成熟的時候，大人們就會將芒刺架到樹上，防止嘴饞的孩子們或者不本分的路人順手偷摘。因為橘子紅了的時候，一只只飽滿鮮亮地掛在枝頭，實在誘人。

之所以嚴加防範，因為這是當年家中重要的一筆收入。

記憶中，每年橘子樹會摘下近二百斤橘子。貴的時候，成色好的橘子，一斤會賣到三毛錢。那時候，一個壯勞力在生產隊累斷筋骨幹一年，也只值得六十來塊錢。一棵樹上的橘子，超過一個壯勞力一年的純收入，這筆收入對一個家庭的意義不言而喻。

小時候，母親經常說，我如果不搗蛋，或者期末考個第一名，到了冬天賣了橘子，就給我買一個新書包或者買一支自來水鋼筆，於是那棵樹，便成了很長時間的盼望。

採摘橘子的時候，一般要用專門的梯子搭起來，提著小竹籃，攀上枝頭，小心翼翼地一顆顆剪下。橘子的蒂很結實，不容易摘下，硬拽的話，要麼會撕破橘皮，那就影響果子的成色，不好賣了；要麼會扯斷枝椏，那會影響來年的收成。橘樹多刺，而且又粗又銳利，不小心被它扎了，會扎很深，鑽心疼痛。所以收橘子是個細緻活。

採下的橘子堆放在一只直徑兩米多寬的竹編大簸籮裡，然後按大小、品相、成色分類，最大的有茶碗大小，小的也有雞蛋大小。

入夜，我們在煤油燈下幫母親將分揀好的橘子裝進背簍。寒冷的冬夜，幽暗的油燈如豆，光影飄搖，在我童年的記憶中，滿眼都是紅紅的橘子，滿屋飄香。

有時候這活兒會忙到後半夜，我早早地睏了，就睡了。忙到最後，母親會從挑出的橘子裡拿出一兩只，剝開，分給我們兄弟姊妹嘗一嘗。睡眼惺忪中，哥哥姊姊把冰涼而甘甜的橘瓣塞到我嘴裡，一個晚上的夢境，都充滿橘子的芳香。

第二天，天不亮，母親背著背簍，上附近的鄉場趕集，出售這些果實。

少年和初中時期的鋼筆、書包、棉襖，姊姊的花衣服，哥哥的膠靴，還有食鹽、點燈的煤油……常靠這樹上的橘子賣得的錢換回來。它是父親微薄的工資和母親餵養的大肥豬之外，家裡第三筆重要的現金收入。

父親退休 後，回到老家養老。老院子的房子，分給成家後另立門戶的哥嫂們住了。於是父親就自己開山劈石，砍柴燒瓦，攢錢請匠人，在老屋院子的後面修建了幾間新房。

房子建好後，把爺爺手植的老橘子樹，移栽到新房前面。

那時我還在上高中，周末回家，幫著父親起樹、移栽。父親為了經營好這棵橘子樹，還專門訂了一份《中國柑橘》雜誌，買了幾本如何防治橘子病蟲害的科普書，裡面有彩色銅版紙印刷的精美插圖，多是手繪的橘子果實、枝葉，和危害橘子樹的害蟲圖譜。如今三十多年過去，我還記得起來那些書裡圖片的樣子，和描繪得十分真切的淡黃色橘子花。

八○年代早期，橘子樹還很少，市場流通也不暢，方圓幾十里內，我們家的橘子最漂亮，個兒大，水分足，味道甜，所以賣得很好，每年都能賣出一兩百元錢，這份效益激勵著父親很認真經營。摘下頭年橘子後的冬天，就鬆開樹底下的土，給樹澆水，施下成筐成筐的廄肥。早春的時候就忙著除蟲，夏天橘樹開花的時候，還要追施幾次幫助掛果的複合肥。

九○年代後，橘子樹開始普遍種植，家鄉的商品流通也越來越活躍。人們開始從南方的江西、湖南、廣西、重慶那邊，販賣過來各種橘子在鄉場上售賣，市場很快就供過於求，賣不出價錢來了。還有人因為錯估了市場行情，販賣回來太多，以至於賣不掉，最後只能拿來餵豬。

此時，家中排行中最小的我，也長大成人，到外地上大學了。父親的退休工資也一年年略有增長，家中的經濟狀況沒有那麼窘迫了。